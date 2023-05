Madonna abre cuarta fecha en México como parte de su ‘Celebration Tour’

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de anunciar tres fechas en México, el 25, 27 y 28 de enero de 2024 como parte de su ‘Celebration Tour’, Madonna sumará otra más: el 30 de enero, como parte de uno de los conciertos que ya se considera épico y posiblemente una de sus últimas giras profesionales.

Aunque faltan meses antes de que se presente, y de hecho de que abra su gira mundial que iniciará el próximo 25 de julio en Vancouver, Canadá, la intérprete de Like a virgin puso de cabeza a sus fanáticos mexicanos cuando anunció su retorno al país en las tres fechas mencionadas y teniendo como sede al Palacio de los Deportes.

Sin embargo parece que no bastaron tres fechas, pues las entradas se agotaron de inmediato ante una respuesta del público avasalladora.

De ahí que la promotora Ocesa sumará una fecha más: el 30 de enero como el última día en que sus fans podrán verla, y posiblemente la última vez en nuestro país pues hay que recordar que la última vez que pisó suelo azteca fue con el Rebel Heart Tour en 2016, previo a ello con el MDNA Tour en 2012, el Sticky Sweet Tour en 2008, siendo su primera vez en en 1993 con el Girls Show Tour, mismo que causó conmoción entre los grupos religiosos y de derecha.

La preventa para el 30 de enero será el 10 de mayo y la venta general iniciará al siguiente día.

El Celebration Tour promete ser una de sus más grandes presentaciones conmemorando cuatro décadas de carrera artística, y de hecho ya tiene más de 30 presentaciones confirmadas tanto en Estados Unidos, como Canadá y Europa, con agotadas en toronto, Chicago, Nueva york, Los Ángeles, Londres, París, y hasta el momento también México.

El regreso de la artista a México fue anunciado el pasado 17 de abri, lo que emocionó a la artista al grado de compartir un video personal en su cuenta oficial de Instagram donde acompañada de algunos de sus hijos adoptivos anunció que regresaría a México entre gritos de emoción.

Irreverente desde el día uno de su carrera, Madonna Louise Chiccone, quien a la fecha tiene 64 años, ha sido pionera y abierto camino para muchas de las artistas que se encuentran en la industria musical estadunidense. Considerada “la reina del pop”, siempre ha expuesto su ideario de libertad, feminismo, y apertura sexual.

Si bien en los últimos años sus presentaciones han sido esporádicas, ha recibido críticas por diversas situaciones, tanto sus novios a los que les suele llevarles hasta treinta años, como su apariencia. En febrero de este año la artista se hizo viral por su ‘rostro’ pues la acusaron de abusar del botox y/o operaciones, luego de mostrarse en los premios Grammy, ante lo cual respondió:

“En lugar de centrarse en lo que dije en mi discurso, que fue de agradecimiento por la valentía de artistas como Sam (Smith) y Kim (Petras) muchas personas optaron por hablar solo sobre mis fotos en primer plano tomadas con una cámara de lente larga por un fotógrafo que ¡distorsionaría la cara de cualquiera!

“Una vez más estoy atrapada por el resplandor de la discriminación por edad y la misoginia que impregnan el mundo en el que vivimos. Un mundo que se niega a celebrar que las mujeres pasen de los 45 años y que siente la necesidad de castigarla si continúa siendo fuerte, trabajadora y aventurera”.

Además de recordar su ideario de libertad y elección creativa:

“Nunca me he disculpado por ninguna de las elecciones creativas que he hecho, ni por la forma en que me veo o me visto y no voy a empezar ahora. He sido degradada por los medios desde el comienzo de mi carrera, pero entiendo que todo esto es una prueba y estoy feliz de ser una pionera para que todas las mujeres detrás de mí puedan tenerlo más fácil en los años venideros. En las palabras de Beyonce, ‘No van a romper mi alma’.

“Espero con ganas muchos años más de comportamiento subversivo, empujando los límites, enfrentándome al patriarcado y, sobre todo, disfrutando de mi vida”.