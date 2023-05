“Monsiváis fue nuestra conciencia nacional”: Poniatowska al recordarlo en su natalicio

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con la presencia de quien fuera amiga y colega de Carlos Monsiváis, la “Premio Cervantes” Elena Poniatowska, se recordó al cronista en el Espacio Cultural Infonavit en donde se organizó el acto “La ciudad y Monsiváis” en el marco del 85º natalicio del escritor.

Con esta actividad se abre una jornada de díalogos en torno a Monsiváis que incluirán conferencias magistrales y mesas de charlas, tanto este día como en todo mayo.

En el acto presencial y transmitido en línea (en el Facebook de Infonavit y @ComunidadInfonavit en Youtube), estuvieron Alejandra Frausto, titular de Cultura federal; Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit; Beatriz Sánchez Monsiváis, prima de Carlos Monsiváis, y la escritora y periodista –y recientemente galardonada con la “Medalla Belisario Domínguez”– Elena Poniatowska.

Luego de la bienvenida de Frausto, quien recordó al autor de “Días de Guardar” como un imprescindible de la vida y cultura nacional, y un hombre que vivia para la ciudad, Beatriz Sánchez Monsiváis, prima del escritor, apuntó que fue generoso, siempre dispuesto a ayudar, que luchaba sin cesar por lo que creía y pensaba, respetuoso y con una visión muy clara –desde muy joven– de su ocupación como escritor y periodista:

“Trabajé con él transcribiendo sus escritos y siempre me impresionó su habilidad para la lectura, hacer sínteses, su capacidad para hablar con todos y de todo. Quizá una de las razones por las que no quiso vivir fuera de México (aunque se ausentó brevemente en una estadía en Essex, Inglaterra) fue entender a esta ciudad, lo que se refleja en sus textos y su museo, este último referido a la Ciudad de México”.

Tras ello, Martínez Velasquez refirió que la razón para recordar a Monsívais fue su interés por resignificar a la ciudad, y a la vivienda como el espacio donde se convive, pues, a su decir, sus crónicas fueron un retrato magistral de esto. Ademas de poner énfasis en 1985, año que significó la reconstrucción de espacios públicos tras el sismo, pero también de la reorganización de las personas.

Pero sin duda, la parte medular del acto de inauguración fue el de Elena Poniatowska, quien, tras recordarlo con sus aforismos, “porque creo que le hubiera gustado que lo recordaramos sonriendo”, dijo, leyó una carta de Monsiváis durante su estadía en Essex, durante la cual dejó ver al autor de “Apocalipstik” como un hombre interesado en todo el quehacer político-cultural del país a pesar de la distancia y lector insaciable. Dijo Poniatowska:

“Coincidimos los jueves en el ‘Suplemento México en la Cultura’, éramos dos jóvenes felices de poder escribir, ahí estaba también José Emilio Pacheco, y cuando éste regresó de la Universidad de Essex, Monsi viajó a Inglaterra y me escribió desde su soledad porque viajar no es fácil, respondía a mis preguntas porque estabamos cerca del fin del movimiento estudiantil que terminaría en la masacre del 2 de octubre de 1968, desde meses antes Monsi se mantuvo al día en el tema, y le preocupaba el “Chango”, Julio Sánchez Vargas, le parecía inaceptable, me escribió:

“‘Leí azorado las declaraciones del procurador, ni siquiera es cínico, para requeriría de cierto mínimo valor expresivo, es pura reacción gutural, onomatopeya de incoherencia, ¿dónde quedó la bolita? Te presto 2 y me debes 2, y querían preocupar al presidente. No estamos en nómina, y de nuevo nos queda la insistencia en trabajo personal, supongo que es lo que vale…”.

También le escribió a Poniatowska cómo pensaba vivir a su regreso a México y sobre sus lecturas:

“‘Cuando regrese le entraré en lo que pueda, a la publicidad, aunque la publicida desgasta, atrofia, necesito integrar un presupuesto de 5 o 6 mil pesos mensuales, con menos no creo que se viva, vivir incluye libros revistas y recorridos por el país.

“‘No quiero obsesionarme por el problema económico. Dile a Valle que le puedo ayudar bibliográficamente en lo de crímenes políticos en México, me gustó el testimonio que reprodujiste en Siempre sobre un entierro, Valle que no sabe escribir puede describir con excelencia. Releí ‘Postdata’ para ensayo, es lúcido preciosos, Octavio sigue siendo admirable y me va a costar plantear mis discrepancias teóricas respecto a su posición, pero se requiere una polémica sin encono…’”.

Tras continuar en la lectura de la carta, Poniatowska cerró ese documento para afirmar:

“Monsiváis es ejemplo de vida y creación, no solo para mí, sino para los jóvenes, y los que lo siguen ahora. De todos nuestros amigos él fue el unico que no se equivocó nunca, su unica equivocación fue morirse, a pensar de haber sido advertido ‘¿me voy a morir? –le preguntó a su doctor– ‘Sí, si no te cuidas’, le respondió, y le dio tres meses de vida.

“Implacable contra dogmas, los conservadores, los cursis corruptos, gran actor, los ladrones, homófobos, crítico de poesía, se caracteriró en su lucha contra el SIDA y autoritarismo, no solo el cronista de la vida de México por 40 años, también fue nuestra conciencia nacional”.

La lectura de Poniatowska se cerró con un torrente de aplausos, y tras ello continuaron las actividades de este día que incluyeron una conferencia magistral con Jesús Ramírez Cuevas, coordinador general de Comunicación Social y vocero del gobierno de la República, y amigo de Monsiváis; y dos mesas a las 16 horas y 17 horas, mismas que serán transmitidas en línea (en el Facebook de Infonavit y @ComunidadInfonavit en Youtube), con peronajes como Paco Ignacio Taibo II, titular del FCE; Jenaro Villamil, periodista y escritor; Alejandro Brito, director del Museo del Estanquillo; Gabriela Cano y Consuelo Sáizar, sociólogas, y Julia de la Fuente, editora.