Telehit despide al conductor Rulo Sker tras ser acusado de maltrato por la cantante Elaine Haro

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El canal Telehit de Televisa-Univisión despidió al conductor Rulo Sker después de que éste protagonizara un escándalo con la actriz y cantante Elaine Haro por la utilización de la música del también compositor.

Haro denunció que durante una presentación en vivo de Bandamax fue agredida por Sker. “No pude terminar mi show porque una persona se paró a interrumpirlo, esa persona fue Rulo Sker y obviamente me duele, me afecta”, relató.

La cantante y actriz Elaine Haro, denuncia públicamente abuso por parte del conductor @rulosker durante la transmisión de un programa de Bandamax. @ElaineHaroMusic pic.twitter.com/ZGbgXH0T7X — La Comadrita (@lacomadritaof_) May 4, 2023

Incluso, una influencer, Yeri Mua, aseguró haber atestiguado el presunto maltrato del conductor a la artista, a la cual habría jaloneado, según su relato. “Tú no puedes cantar esa canción, esa canción es mía”, habría dicho Sker según lo que contó Mua.

Antes de que Telehit anunciara su despido a través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Sker publicó un video en el que dio su versión y aseguró que no es el malo de la película.

“Ha pasado algo con mi artista, yo no soy el malo de la película, todo lo que vayan a escuchar esta noche o mañana, me hago responsable de mis actos, pero mis canciones que está tocando Elaine son mías y no puede tocarlas. Elaine, hasta acá llegó tu carrera. Telehit, Bandamax, Televisa hoy no me defendieron ni como conductor ni como mánager, se la mamaron.

“A mis jefes Carlos, Lalo Murguía: chinguen a su madre, y si usan algo de esto y siguen pasando las canciones de Elaine, va a haber acciones legales”.

En su cuenta de Instagram, Telehit publicó el comunicado en el que anuncia el despido del conductor.

“La dirección general de TELEHIT informa que a partir de la publicación de este comunicado, Edgar Leandro Skerlj, mejor conocido como Rulo Sker, queda separado de su trabajo como conductor de cualquiera de nuestras señales (Telehit y Telehir Música) y de la cancelación del show que él conducía llamado TU TALENTO MIS CONTACTOS de manera inmediata.

“TELEHIT siempre se ha caracterizado por el profesionalismo y la buena relación que a la largo de más de dos décadas hemos cultivado con el medio musical formado por artistas, disqueras, agencias de management, venues y con el público, por lo que no soportaremos ninguna conducta inapropiada ni poco profesional dentro de nuestra plantilla de trabajo”.