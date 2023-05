Ed Sheeran no plagió canción de Marvin Gaye, concluye jurado

NUEVA YORK (AP) — El cantante británico Ed Sheeran no plagió componentes clave de la canción clásica de la década de 1970 "Let's Get It On" de Marvin Gaye para crear su exitoso tema "Thinking Out Loud", concluyó un jurado en un veredicto el jueves, lo que llevó a Sheeran a bromear más tarde diciendo no tendrá que cumplir su amenaza de dejar la música.

La emoción tras una lucha épica por los derechos de autor que se prolongó durante la mayor parte de la última década explotó tan pronto como el jurado de siete integrantes reveló su veredicto después de más de dos horas de deliberaciones.

Sheeran, de 32 años, hundió brevemente la cara entre las manos con alivio antes de levantarse para abrazar a su abogada, Ilene Farkas. Cuando los miembros del jurado abandonaron la sala del tribunal frente a él, Sheeran sonrió, asintió con la cabeza a varios de ellos y dijo: "Gracias". Más tarde, posó para una fotografía con un miembro del jurado que se quedó atrás.

También se acercó a la demandante Kathryn Townsend Griffin, la hija de Ed Townsend, creador del clásico de soul de 1973 junto con Gaye, y quien testificó en el caso. Hablaron unos 10 minutos, abrazándose y sonriendo y, en un momento, se dieron la mano.

Más tarde, Sheeran habló con periodistas fuera del juzgado, revisando su afirmación hecha durante el juicio de que consideraría dejar de escribir canciones si perdía el caso. "Obviamente estoy muy contento con el resultado de este caso, y parece que no voy a tener que retirarme de mi trabajo diario, después de todo. Pero al mismo tiempo, estoy increíblemente frustrado de que afirmaciones sin fundamento como esta puedan llegar a los tribunales", dijo el cantante, leyendo una declaración preparada.

También dijo que se perdió el funeral de su abuela en Irlanda debido al juicio y que "nunca recuperará ese tiempo".

Dentro de la corte después del veredicto, Griffin dijo que estaba aliviada.

"Simplemente me alegro de que haya terminado", señaló sobre el juicio. "Podemos ser amigos".

Griffin dijo que estaba complacida de que Sheeran se hubiera acercado a ella.

"Me demostró quién es él", señaló.

Agregó que su demanda por derechos de autor no era personal, sino que quería cumplir la promesa que le hizo a su padre de proteger su propiedad intelectual.

Una integrante del jurado, Sophia Neis, dijo a los periodistas después que no hubo un consenso inmediato cuando comenzaron las deliberaciones.

"Todos tenían opiniones. Ambas partes tenían simpatizantes", dijo Neis, de 23 años. "Hubo muchas idas y venidas".

El veredicto culminó un juicio de dos semanas que incluyó una actuación en la corte de Sheeran mientras el cantante insistía, a veces con enojo, en que el juicio era una amenaza para todos los músicos que crean su propia música.

Sheeran se sentó con su equipo legal durante todo el juicio, defendiéndose de la demanda de los herederos de Townsend, quienes habían dicho que "Thinking Out Loud" tenía tantas similitudes con "Let's Get It On" que violaba la protección de derechos de autor de la canción.

No es la primera victoria judicial para el cantante cuyo estilo musical se basa en el soul clásico, el pop y el R&B, lo que lo convierte en blanco de demandas por derechos de autor. Hace un año, Sheeran ganó una batalla de derechos de autor en el Gran Bretaña por su éxito de 2017 "Shape of You" y luego denunció lo que denominó una "cultura" de demandas sin fundamento que obligan a los artistas a llegar a un acuerdo por evitar los gastos de un juicio.

Fuera de la corte, Sheeran dijo que no quiere que se aprovechen de él.

"Sólo soy un tipo con una guitarra al que le encanta escribir música para que la gente la disfrute", dijo. "No soy y nunca me permitiré ser una alcancía para que nadie la sacuda". Al comienzo del juicio, el abogado Ben Crump le dijo al jurado en nombre de los herederos de Townsend que el propio Sheeran a veces interpretaba las dos canciones juntas. El jurado vio un video de un concierto en Suiza en el que se puede escuchar a Sheeran haciendo una transición en el escenario entre "Let's Get It On" y "Thinking Out Loud". Crump dijo que era una prueba irrefutable de lo que Sheeran plagió famosa melodía.

En su argumento final el miércoles, Farkas dijo que la "pistola humeante" que Crump mencionó en referencia a la evidencia del plagio disparaba sólo balas de salva. La abogada dijo que los únicos elementos comunes entre las dos canciones eran "básicos para el conjunto de herramientas de todos los compositores" y "el andamiaje sobre el que se construye toda la composición".

"No lo copiaron. Ni conscientemente. Ni inconscientemente. En absoluto", dijo Farkas. Cuando Sheeran testificó durante dos días para la defensa, tomó repetidamente una guitarra que descansaba detrás de él en el estrado de los testigos para demostrar cómo crea sin problemas "mezclas" de dos o tres canciones durante los conciertos para "darle un poco de sabor" para sus públicos de tamaño considerable.

La actitud alegre que mostró el astro pop británico durante el interrogatorio de su abogada casi se desvaneció durante el contrainterrogatorio.

"Cuando escribes canciones, alguien te persigue", testificó Sheeran, y dijo que el caso estaba siendo seguido de cerca por otros en la industria.

Insistió en que él y la coautora de la canción, Amy Wadge, no robaron nada de "Let's Get it On".

Los herederos de Townsend dijeron en su demanda que "Thinking Out Loud" tenía "sorprendentes similitudes" y "elementos comunes manifiestos" que hacían obvio que había copiado "Let's Get It On", una canción que ha aparecido en numerosas películas y comerciales y ha sido reproducida millones de veces en el último medio siglo. La canción de Sheeran, que fue lanzada en 2014, también fue un éxito y ganó un Grammy a la canción del año.

El sello de Sheeran, Atlantic Records y Sony/ATV Music Publishing fueron demandados en el caso de "Thinking Out Loud", pero el juicio se centraba en Sheeran.

Wudge, que no estaba acusada, testificó a su favor y abrazó a Sheeran después del veredicto.

Gaye fue asesinado en 1984 a los 44 años cuando su padre le disparó al intentar intervenir en una pelea entre sus padres. Había sido una superestrella de Motown desde la década de 1960, pero sus canciones lanzadas en la década de 1970 lo convirtieron en un gigante musical.

Townsend, quien también escribió el éxito de R&B de 1958 "For Your Love", era cantante, compositor y abogado, murió en 2003. Griffin, su hija, testificó durante el juicio que pensaba que Sheeran era "un gran artista" con un gran futuro."