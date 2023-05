Mayo musical con Kraftwerk, Pixies, The Mars Volta, Imagine Dragons, Molotov…

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- Un explosivo mes de conciertos se celebran este mayo al presentarse Kraftwerk, Pixies, The Mars Volta, Imagine Dragons y Molotov, aunando a los ambientes festivaleros del Tecate Emblema y Corona Capital Guadalajara.

En esta travesía musical destaca el arribo de Paul Di’Anno, el primer vocalista de la legendaria banda británica Iron Maiden, y los españoles de Tierra Santa, que buscarán hacer retumbar al Circo Volador el 6 de mayo, teniendo como invitados a Sky Wolves y ZODZ.

En memorable ritual de rock se reunirán las agrupaciones nacionales La Castañeda, La Barranca y San Pascualito Rey, en recital especial el 6 de mayo en el Frontón México.

La fiesta electrónica Afterlife acontecerá el 6 y 7 de mayo en el Parque Bicentenario. El primer día el proyecto Anyma presentará el acto “Genesys”. Además, desfilarán en las tornamesas Stephan Bodzin, Recondite, Rebuke y Stylo. En la segunda fecha MRAK enseñará el performance “We Don’t Follow”. A su vez aparecerá Mathame, Argy, Cassian y Omnya. La odisea de arte electrónico será estelarizada en cerrojazo para ambos días por Tale Of Us, dúo de DJ’s y productores integrados por Matteo Milleri y Carmine Conte.?

Los alemanes Kreator y los estadunidenses Testament, rugirán en el Pabellón Oeste del Palacio de los Deportes el próximo 7 de mayo.

El rock de Dave Matthews Band relucirá el 9 de mayo en el Auditorio Nacional, donde darán un paseo a su reciente discografía “Walk Around The Moon”, que se lanzará el próximo 19 de mayo.

Tremendo pachangón ofrecerá Molotov en el Foro Sol para celebrar sus 27 años de carrera, donde se verá a Ismael “Tito” Fuentes, “Micky” Huidobro, “Paco” Ayala y Randy Ebright. La cita es el 12 de mayo.

El espíritu finlandés emergerá con la visita de The Rasmus al Pepsi Center del WTC el 12 de mayo.

El Palacio de Bellas Artes cobijará el 13 de mayo un emotivo homenaje a Roberto Cantoral (1935-2010) con el espectáculo “Regálame esta Noche”, en el que se presentarán Javier Camarena, Eugenia León y Fernando de la Mora, acompañados por la Orquesta Sinfónica de Minería.

La Arena Ciudad de México de Azcapotzalco recibirá a Icons of Classic Rock el 13 de mayo, congregando a figuras que formaron parte de legendarias bandas, Dave Evans (quien fuese el primer cantante de AC/DC), Fran Cosmo (dio voz a Boston y Orion The Hunter), Johnny Edwards (cantó para Foreigner), Alex Ligertwood (conocido como el vocalista principal de Santana en la década de los 80), Dave Bickler (intérprete principal de Survivor desde 1978 hasta 1983), Wally Palmar (fue el icónico líder de The Romantics) y Paul Shortino (ha cantado para Quiet Riot y Rough Cutt).

Más y más música…

Por otra parte, el Festival Bravo GNP tendrá lugar el 13 de mayo en el Rancho del Agustín, en Valle de Bravo, con la presencia de Alonso Rivero, Breakbot & Irfane, Pachanga Boys y Stavroz.

Mientras que el Tecate Emblema confeccionará su fiesta en el Autódromo Hermanos Rodríguez el 13 y 14 de mayo. En la primera fecha se verá a Enrique Iglesias, The Chainsmokers, OneRepublic, Melanie C, Belinda, Niki y Pabllo Vittar. La segunda brillará al ritmo de Robbie Williams, Kygo, Black Eyed Peas, Bizarrap, Moenia, Becky G y Zahara.

La poderosa presencia de los finlandeses Stratovarius hará temblar al Circo Volador el 14 de mayo. Ese mismo día el regional mexicano de Carin León moverá las emociones en el Auditorio Nacional.

La artista irlandesa Róisín Murphy deleitará a sus fans con un show íntimo en el Teatro Metropólitan el 15 de mayo.

La agrupación originaria de Las Vegas, Nevada, Imagine Dragons, encantará al Foro Sol el 17 de mayo. Compartiendo fecha la neoyorquina Alicia Keys hechizará en el Auditorio Nacional. El Festival Marvin brillará presentando a la agrupación española El Columpio Asesino, el día 17 en el Auditorio Blackberry.

En tanto la aclamada banda de rock Pixies presentará su reciente álbum “Doggerel” (2022) así como un recorrido por sus éxitos en el Teatro Metropólitan el 18 de mayo.

El proyecto El Jardín de las Delicias honrará a Rita Guerrero (1964-2011), en una noche de música barroca interpretada por Jacobo Poó, Josafath Larios y Manuel Armijo, convidando al acto musical y de danza “Entre Rosas y Moras”. La cita es el 18 de mayo en el espacio del Dada X. Por su parte, “Poncho” Figueroa y Patricio Iglesias rendirán tributo a Santa Sabina y a Rita, ocupando ese mismo recinto el 19 y 20 de mayo, teniendo como Dj invitada a Lilith Vnv.

El festival Corona Capital Guadalajara se celebrará en el Valle VFG el 20 y 21 de mayo. La primera entrega contempla a Imagine Dragons, The Chainsmokers, Bastille, M83, My Morning Jacket, Bloc Party y Róisín Murphy. El segundo día Interpol, Pixies, Foals, Idles, Mother Mother y Pussy Riot.

“El Potrillo” Alejandro Fernández cautivará en la Plaza de Toros “La México” el 20 de mayo. Ese mismo día estará Rauw Alejandro en el Foro Sol. Comparten fecha los británicos Foals en el Pepsi Center del WTC.

The Mars Volta enloquecerá a sus seguidores en alucinante show en el Pepsi Center del WTC para el 24 de mayo. En misma fecha estará Wisin y Yandel en el Foro Sol.

Insite, la banda de rock mexicana originaria de Mexicali, Baja California, ocupará el Teatro Metropólitan el 26 de mayo.

En tanto, Los Dynamite arribarán a este mismo escenario del Metropólitan el 27 de mayo. Ese día se verá a Christian Nodal en el Foro Sol. En el salón La Maraka cantará Benny Ibarra. Al igual, el 27 de mayo se efectuará el festival City en Querétaro dentro de las instalaciones del Lienzo Charro Hermanos Ramírez, contando con la presencia de Caifanes, Maldita Vecindad, Enjambre, Camilo Séptimo, Porter, Charles Ans, Odisseo, Hello Seahorse!, Los Estrambóticos, Salón Victoria e Insite.

Emmanuel y Mijares celebrarán el décimo aniversario de su espectáculo “Two’r Amigos”, contando con dos presentaciones especiales en el Auditorio Nacional el 27 y 28 de mayo.

Por su parte Natanael Cano hará vibrar al Auditorio Nacional el día 30. El mes cerrará a broche de oro con la legendaria maquinaria alemana Kraftwerk en el Pepsi Center del WTC el 30 de mayo.