Premios MTV de Cine y TV afectados por huelga de guionistas

NUEVA YORK (AP).– Los Premios MTV al Cine y la Televisión se realizaron sin anfitrión, pregrabados y sin muchas palabras, convirtiéndose el domingo por la noche en la primera premiación destacada que se transmite durante la huelga de guionistas, ofreciendo una transmisión llena de comerciales con muchos clips reciclados del pasado.

“Scream VI” ganó el trofeo a la Mejor Película, superando a “Avatar: The Way of Water” (Avatar: El camino del agua), “Black Panther: Wakanda Forever” (Black Panther: Wakanda por siempre), “Elvis”, “Nope”, “Smile” y “Top Gun: Maverick”.

En su discurso pregrabado, Ghostface, el asesino de la serie de películas de “Scream”, se mostró agradecido: “A todos los fanáticos que votaron, finalmente respondieron mi pregunta: ¿Cuál es su película de terror favorita?”.

La serie “The Last of Us” fue coronada como la Mejor de la Televisión, superando a “Stranger Things”, “The White Lotus”, “Wednesday” y “Yellowjackets”.

El actor chileno Pedro Pascal aceptó el premio y dijo que él, el elenco y los creadores de la serie se solidarizaban con los guionistas en huelga.

Tom Cruise se llevó a casa el premio a la Mejor Actuación en una Película, por “Top Gun: Maverick”, superando a Austin Butler, Florence Pugh, Michael B. Jordan y Keke Palmer. En un video de agradecimiento grabado, apareció Cruise piloteando un jet y enviando saludos a los fans, mientras anunciaba su próxima película de la serie de “Misión: Imposible”.

La actriz de origen mexicano y puertorriqueño Jenna Ortega ganó el premio a la Mejor Actuación en una Serie de Televisión, por “Wednesday”, superando a Aubrey Plaza, Christina Ricci, Riley Keough, Sadie Sink y Selena Gomez. “Stranger Things” ganó el premio al mejor reparto.

“The Kardashians” ganó el premio al Mejor Reality Documental, la Mejor Actuación Revelación fue para Joseph Quinn, de “Stranger Things”, y Pascal ganó el premio al Mejor Héroe por “The Last Of Us”. Pascal también ganó la mitad del Premio al Mejor Dúo, con su coprotagonista Bella Ramsey.

El premio a la Mejor Actuación Cómica fue para Adam Sandler, por “Murder Mystery 2” (Criminales en el mar), y “Scream VI” ganó el premio a Mejor Pelea, para lo cual Ghostface agradeció de nuevo a los votantes: “Ya es hora de que alguien finalmente aprecie mi trabajo”, dijo.

La anfitriona Drew Barrymore canceló sus segmentos en vivo en solidaridad con el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA, por sus siglas en inglés), también ganó el premio a la mejor presentadora, y la alfombra roja del programa no se desenrolló.

Ante la amenaza de manifestaciones del sindicato, MTV desechó por completo la parte en vivo de la ceremonia.

Si bien Barrymore no estuvo presente, dejó muchos fragmentos patrocinados, uno con palomitas de maíz sabor Cheetos y otro en el que se hacía pasar por la hermana menor Skipper en la próxima película “Barbie”. También apareció en un comercial de Pluto TV y en una parodia de “Wednesday”. Inició la gala retomando su papel de Josie Grossie de “Never Been Kissed” (Jamás besada), tratando de besar a varios nominados en momentos cómicos cuidadosamente editados.

Jennifer Coolidge recibió el premio Genio de la Comedia y agradeció a los guionistas en huelga, al decir que casi todas las grandes comedias comienzan con grandes escritores.

“Me presento ante ustedes esta noche en apoyo a mis hermanas y hermanos del WGA”, dijo Coolidge, quien también ganó el premio a la Mejor Actuación de miedo por “The White Lotus”.

“RuPaul's Drag Race All Stars” ganó como Mejor Serie de Competencia, y su equipo pidió protección para los espectáculos de travestis, mientras que el premio al Mejor Beso fue para Madison Bailey y Rudy Pankow, de “Outer Banks”. Muchos premios se quedaron sin palabras de los ganadores.

MTV llenó el programa con decenas de clips antiguos, como una interpretación estelar de “Lady Marmalade” en 2001, Lizzo cantando a todo pulmón su éxito “Juice” en 2019 o Rihanna en 2002 cantando “Umbrella”, así como otros discursos geniales de premios de ganadores anteriores como Melissa McCarthy, Kevin Hart y Jack Black. También hubo un adelanto de un próximo episodio de “Yellowjackets” y un clip de “Transformers: Rise of the Beasts” (Transformers: el despertar de las bestias). A veces era difícil determinar qué era nuevo y qué era viejo.

“Selena Gomez: My Mind & Me” fue nombrado mejor documental musical, “Come Back Home” en “Purple Hearts” fue votado como el mejor momento musical, y “Carolina”, de Taylor Swift, ganó el premio a mejor canción. Elizabeth Olsen en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” fue nombrada Mejor Villana.