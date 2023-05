HBO rompe con David Simon, creador de The Wire, tras 25 años por su apoyo a la huelga de guionistas

MADRID, (CulturaOcio) - The Wire es quizá una de las series más aclamadas de HBO, además de ser considerada una de las mejores producciones televisivas de la historia. David Simon es el creador de la ficción y, pese a llevar trabajando más de dos décadas para la cadena, la compañía ha decidido romper con el autor. La medida, según el propio Simon, es una represalia directa por su apoyo y participación activa en la huelga de guionistas de Hollywood.

#WGAStrong. On the day that HBO called to suspend my deal after 25 years of writing television for them, I was doing the write thing. pic.twitter.com/WMWZbXAp41 — David Simon (@AoDespair) May 8, 2023

Simon, creador de otras ficciones como Treme, Generation Kill, Show me a Hero o la más reciente La ciudad es nuestra, anunció la noticia a través de Twitter, donde colgó un video en el que aparece participando en las protestas del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos. "El día en que HBO suspendió mi contrato después de 25 años para escribir series de televisión para ellos, yo estaba haciendo lo correcto", tuiteó.

Posteriormente, Simon desveló también en Twitter que su salida de HBO era una represalia por su participación en la huelga. "Respuesta a la huelga y no es inesperado", afirmó.

The Wire se emitió entre 2002 y 2008, pero no fue el único trabajo de Simon para HBO. También es el creador de Treme, serie ambientada en Nueva Orleans tras el huracán Katrina; Show Me A Hero, miniserie protagonizada por Oscar Isaac; The Deuce, ficción sobre la industria del porno con James Franco y Maggie Gyllenhaal; y La conjura contra América, adaptación de Philip Roth.

Antes de lanzar The Wire, Simon ya había ganado dos premios Emmy por The Corner, miniserie de HBO y precuela de The Wire que habla sobre el mundo de las drogas a través de una familia pobre de Baltimore.

El pasado 2 de mayo HBO envió una carta a los miembros del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos, un texto al que The Hollywood Reporter tuvo acceso y que ponía de manifiesto la tensa relación entre trabajadores y compañías.

"HBO/HBO Max respeta vuestra membresía en el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos y no hará nada que os ponga en peligro de violar las reglas del sindicato. Sin embargo, creemos que ciertos servicios, como participar en el proceso de casting y/o contribuir a la producción no escrita y el trabajo de postproducción, son ejemplos claros de servicios no requeridos por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos que deben continuar prestándose durante este tiempo", rezaba la misiva.

Parece que el final de la huelga aún está lejos, ya que The New York Times afirma que los guionistas continuarán el paro "el tiempo que sea necesario". "Esta semana nos ha demostrado lo comprometidos que están los guionistas. Seguirán hasta que algo cambie porque no pueden permitirse el lujo de no hacerlo", declaró al diario Chris Keyser, uno de los jefes del comité de negociación del sindicato.