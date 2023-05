Vocalista del grupo “Los Parras” muere en accidente automovilístico; Eduin Caz lamenta el deceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El intérprete y vocalista de Los Parras, Carlos Parra, de 26 años de edad, falleció el sábado 6 de mayo en un accidente automovilístico en Estados Unidos; colegas del medio artístico, como Eduiz Caz, de Grupo Firme, lamentaron el deceso.

La agrupación dio a conocer la muerte de Parra a través de un mensaje en sus redes sociales:

“A todos los amigos, familia, fans del grupo con el corazón destrozado queremos informarles que el día de ayer tuvimos un accidente de auto donde perdió la vida nuestro Hermano, Carlos Parra. DEP hermanito te amamos.

“Por verte feliz yo lo daría todo, por eso no llores mi partida si Dios me llamó a sus brazos. Un verdadero hermano no tiene edad, tiempo o distancia, perdura para siempre en el corazón”.

En redes se viralizó un video que captó un auto Mercedes Benz en llamas, presuntamente donde viajaba Parra; la grabación fue retomada por noticieros de Estados Unidos, como Fox 10 Phoenix, pues el accidente ocurrió en una autopista de Phoenix.

En el accidente en el que al parecer habría exceso de velocidad (aunque esto no se ha confirmado en reporte oficial) también estuvo involucrado otro auto, y aparentemente ambos coches se habrían impactado de frente, siendo el de Carlos Parra el de mayores daños.

Sobre el tema, la influencer Jacquelin Martínez, conocida como “Chamonic”, dio más detalles señalando que los hermanos de César y Christian Parra se encuentran hospitalizados:

“Ellos iban de Phoenix a celebrar el cumpleaños de Christian a Sonora, junto con su familia. Iban en dos carros y los hermanos iban en uno de ellos y tuvieron el terrible accidente donde Carlos perdió la vida. Lo más terrible es que su mamá presenció el accidente, según me cuentan”.

Al conocerse el deceso de Carlos Parra, colegas y artistas lamentaron lo sucedido, como Eduin Caz, líder de Grupo Firme, la banda nacional que el año pasado convocó a 280 mil almas rompiendo récord en el Zócalo capitalino:

“Dios lo tenga en su gloria les mando un abrazo y mucha fuerza lo siento mucho”.

Los Elegantes de Jerez también compartieron en redes sociales:

“Una terrible noticia colegas, Dios les de paz en su corazón, lo sentimos muchísimo, en paz descanse, un abrazo para su familia y su equipo”.

Los Parras además de tener millones de vistas YouTube, tienen un promedio mensual de 700 mil escuchas en Spotify.

Hasta el cierre de esta nota, fans de la agrupación han lamentado el deceso, e incluso destacando que Carlos Parra se encontraba comprometido desde hace unos meses con la influencer Lillian Griego, ambos compartían imágenes y videos constantes.