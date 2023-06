Estos son los conciertos disponibles este mes de junio; consulta fechas y sedes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El público se deleitará este mes con una diversidad de alternativas musicales destacándose por The Smile, Los Bunkers, Los Fabulosos Cadillacs, Los Tigres del Norte, Javier Corcobado, The Sisters of Mercy y Ximena Sariñana.

El músico y poeta español Javier Corcobado regresa a México como parte de su gira “Resurrección”, trayendo de la mano su reciente discografía “Somos Demasiados” (2019). El recital acontecerá este 2 de junio en el Teatro Metropólitan, contando con Culto Oculto en la apertura como banda invitada.

La cantante mexicana Paquita la del Barrio arribará al Auditorio Nacional en concierto con invitados especiales este viernes 2.

Este primer sábado de junio habrá bastante actividad, pues la agrupación argentina Los Fabulosos Cadillacs buscarán apoderarse del Zócalo capitalino en espectáculo gratuito para deleite de sus seguidores con la presencia de su líder, Gabriel Julio Fernández Capello, conocido como “Vicentico”.

La tijuanense Vanessa Zamora hará lo propio el sábado 3 en el Auditorio BB, donde enseñará su reciente material “Damaleona”. Ese mismo día el trovador mexicano Fernando Delgadillo se apodera del Salón La Maraka. Además de que Fear Factory retumbará en el Foro Alarcón este mismo sábado.

El Auditorio Nacional tendrá actividad este 6 de junio con el encuentro musical “Salsamanía 2”, con la presencia de Luis Enrique y La Sonora Ponceña, entre otros artistas invitados.

El cantautor estadunidense Michael Bolton ícono con el tema noventero “When a man loves a woman” llenará de romanticismo a la Arena Ciudad de México este 7 de junio.

La agrupación de rock chilena Los Bunkers retorna a México con sus integrantes Álvaro López, Mauricio Durán, Francisco Durán, Gonzalo López y Mauricio Basualto, quienes moverán emociones en dos fechas programadas en el Auditorio Nacional, el 7 y 8 de junio.

Los Tigres del Norte tendrá al coloso de Azcapotzalco, la Arena Ciudad de México, con un par de fechas el 9 y 10 de junio.

Por su parte la Santa Cecilia tocará en el Salón La Maraka este 9 y 10 de junio, presentando su nuevo álbum “Cuatro Copas: Bohemia en la Finca Altozano”.

La legendaria agrupación de rock gótico The Sisters of Mercy al mando de Andrew Eldritch buscará hechizar el glorioso 13 de junio al Circo Volador. Los británicos Beak estarán de visita este 15 de junio en el Foro Indie Rocks! Y la banda austriaca Nachtmahr hará estallar su estilo electrónico e industrial el 18 de junio en el Foro Veintiocho.

The Smile, el proyecto de Thom Yorke y Jonny Greenwood de Radiohead junto al baterista Tom Skinner, hará alucinar a sus fieles en el Auditorio Nacional, incluyendo un par de fechas, el 21 y 22 de junio.

El cantautor español Andrés Suárez brindará recital en el Lunario del Auditorio Nacional. La cita es el 29 de junio, donde compartirá su nuevo disco “Viaje de Vida y Vuelta”.

Finalmente, la cantautora Ximena Sariñana tiene fecha en el Lunario del Auditorio Nacional este 30 de junio, extendiendo presentaciones el 1 y 2 de julio.