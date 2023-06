Murió Sergio Calderón, el actor mexicano de Piratas del Caribe y Men in Black

MADRID, (CulturaOcio) - Sergio Calderón, actor conocido por su interpretación del capitán Vallenueva en Piratas del Caribe: En el fin del mundo, ha fallecido. El intérprete tenía 77 años.

Así lo ha revelado Deadline, que aseguró que Calderón murió el 31 de mayo "rodeado de su familia". Por el momento no se ha desvelado la causa del fallecimiento.

Nacido el 21 de julio de 1945 en México, Calderón debutó en la gran pantalla en 1970 en una película titulada The Bridge in the Jungle. A lo largo de los años participó en numerosas películas junto a estrellas de primer nivel: en su filmografía figuran títulos como Los hijos de Sánchez junto a Anthony Quinn; Los suegros con Peter Falk y Alan Arkin; Bajo el volcán, cinta dirigida por John Huston que contó en su elenco con Jacqueline Bisset; o Sangre roja, largometraje en el que trabajó con Dennis Hopper.

Uno de sus papeles más destacados le llegó en 1997, cuando dio vida a José en Men in Black (Hombres de negro), película que también incluía en su elenco a Will Smith y Tommy Lee Jones.

En la escena inicial de la cinta, los hombres de negro se encuentran con una caravana de inmigrantes mexicanos y la detienen porque sospechan que uno de sus integrantes es un extraterrestre. El personaje de Calderón resultó ser una cabeza en un palo que un alienígena usaba como disfraz humano y, aunque el actor solo apareció en esa escena, es una de las más recordadas.

Ya en 2007 participó en Piratas del Caribe: En el fin del mundo. Entre sus trabajos más recientes destacan las películas Las ruinas (2008) y Ahora los padres son ellos (2010). Su último proyecto data de 2022, cuando apareció en un episodio de The Resort, serie de Peacock.