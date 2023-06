Recuerdan el debate de Carlos Monsiváis y Octavio Paz en Proceso

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El poeta Javier Sicilia y el exdirector de Proceso Rafael Rodríguez Castañeda recordaron el debate entre Carlos Monsiváis y Octavio Paz tras una entrevista que Julio Scherer García le efectuó al Premio Nobel de Literatura 1990 a finales de los años setenta.

La charla titulada “Monsiváis y ‘Proceso’” se efectuó en el marco de “La ciudad y Monsiváis” en el Espacio Cultural Infonavit. Ahí el periodista Rodríguez Castañeda rememoró que el autor de “Días de guardar” hacía que con frecuencia algunos de sus críticos dijeran que él era “el ajonjolí de todos los moles y ciertamente estaba en todas partes, y llegó a especularse que no era un solo Monsiváis, que había dos o tres”.

El presidente del consejo de administración de CISA, casa editora de Proceso, agregó que “muchos Monsiváis se expandían a lo largo de la República, de frontera a frontera, y tenían capacidad para escribir en todas las publicaciones disponibles en el México cultural de los años sesentas, setentas y ochentas sobre todo”.

Rememoró que el además editorialista de varios medios empezó a escribir en Proceso desde el primer número, el 6 de noviembre de 1976, hasta pocos meses antes de su muerte ocurrida el 19 de junio del 2010. Recordó que el texto primero se titula “El palacio del aire fino”, sobre una sesión de baile en el California Dancing Club. Y su última colaboración, llamada “Semiótica bárbara”, fue sobre el asesinato del narco Arturo Beltrán Leyva en Cuernavaca, Morelos.

Rodríguez Castañeda informó que esas crónicas que Monsiváis dejó en Proceso se hallan reunidas en tres libros nombrados “La vida en México”, que abarcan desde la última parte del sexenio de Luis Echeverría hasta la primera parte de la administración de Felipe Calderón.

Foto: Germán Canseco

Luego refirió que en Proceso ocurrió una de las polémicas más importantes y significativas de finales del siglo XX entre Carlos Monsiváis y Octavio Paz:

“Ese debate de alguna manera hace pensar en la polarización que vive el México actual. Nace esta polémica de una entrevista que le hace Julio Scherer García a Octavio Paz, con motivo de que se le había otorgado el Premio Nacional de Literatura; en esa larguísima entrevista, Octavio Paz abarca prácticamente todos los temas como lo solía hacer, pero en particular en la segunda parte hace una punzante crítica en primer lugar del socialismo, algo en lo que él creyó hacia los años treinta, habla del gran fracaso del socialismo real y también hace un agudo análisis de la izquierda mexicana y en particular de los intelectuales que se centraban en la idea de una izquierda todavía no posible en México”.

La polémica se sostuvo en las páginas del semanario Proceso de fines de 1977 a inicios de 1978 y tuvo seis episodios:

La entrevista de Julio Scherer a Paz, que dio origen a la discusión.

“Respuesta a Octavio Paz” de Monsiváis.

“Aclaraciones y reiteraciones” de Paz.

“Rectificaciones y relecturas: y sin embargo lo dijo”, de Monsiváis.

“Repaso y despedida” de Paz.

“Recapitulación y conclusiones a cargo del lector”, de Monsiváis

Enseguida, el además novelista y traductor Javier Sicilia enfatizó:

“Este gran cronista (Monsiváis) también fue un buen polemista político. Tuvo varias polémicas en Proceso. De hecho hubo varias discusiones en este medio. Rafael Rodríguez las recoge en un libro que está publicado también en Proceso, “Los intelectuales y el poder”, donde se da cuenta de la polémica que duró varias semanas entre Monsiváis y Paz”.

El igual activista y columnista de Proceso exaltó:

“Octavio Paz terminó la polémica diciendo: ‘No puedo seguir discutiendo con usted porque usted no es un hombre de pensamiento, sino de ocurrencias’. En cierta forma tenía razón, no es lo mismo ser un cronista que un hombre que debate ideas”.

Enseguida intervino Rodríguez Castañeda:

“Pero Monsiváis le contestó a Paz: ‘No es un hombre de pensamientos, sino de recetas’”.

Sicilia de nuevo tomó la palabra:

“Sí, terminan golpeándose fuertemente. Paz era un hombre colérico. Era un hombre difícil. Poseía capacidad para el diálogo, pero era bastante impositivo. Monsiváis era un hombre muy juguetón. Era un viejo chismoso pero con gran talento. Sabía ordenar el pensamiento, sabía narrar la historia. El cronista del país de alguna forma superaba a Salvador Novo en muchos sentidos”.

Continuó:

“La polémica nace de una larga entrevista que le hace Julio Scherer a Octavio Paz en 1977. Hay que recordar que Proceso se vuelve el bastión del pensamiento político liberal. Una de las grandes gestiones de la defensa de la libertad de prensa y de la libertad de discusión fue Proceso. Y Paz y Scherer salen juntos de Excélsior de alguna manera. Entonces Julio entrevista a un compañero de lucha. No compartían ideas, pero se respetaban profundamente, y Monsiváis precisamente ataca”.

Sicilia aclaró:

“¿Qué le pasa a Paz con respecto al comunismo?, ¿con respecto a la izquierda? Paz estuvo muy cerca del comunismo. Y su enojo con el comunismo, sobre todo con el marxismo-leninismo, el sovietismo, luego con Cuba, provenía de qué se sentía un comunista traicionado. Es decir, él había creído en los ideales libertarios, en los ideales democráticos, en los ideales profundos que había en las luchas de la izquierda. Había creído en la revolución Bolchevique y en la revolución cubana y de repente se encontró con que eran dictaduras.

Foto: Germán Canseco

“Paz no está criticando a la izquierda, está cuestionando la forma de la izquierda que no ha evolucionado, que tiende al totalitarismo y que no ve en el espectro político una alternativa”.

Y redondeó:

“Es una polémica que vale la pena visitar porque tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy. Monsiváis lentamente se va apartando del pensamiento duro de la izquierda. Creo que al final Paz y Monsiváis se entendieron mejor”.