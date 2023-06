Acusan a Conarte NL de bloquear el filme “Somos invisibles”

MONTERREY, NL (apro).- La cineasta Alexa de Hoyos denunció que el Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte) la bloqueó para impedir que presentara su filme Somos invisibles, en el Festival de Cine Latino de Filadelfia (PHLAFF), en un “conflicto de interés”.

La productora precisó que cuando pidió un apoyo a la instancia estatal para viajar a la sede del evento, el encargado de dictaminar y rechazar su solicitud, el productor Damián Cano, también presentará en la misma cita fílmica su película La alberca de los Nadies.

A su vez, Cano Ruiz rechazó la acusación al afirmar que él no forma parte del jurado del festival, que su película no compite con la de Alexa de Hoyos, y que si bien quiso respaldar su viaje, al final tuvo que elegir, de entre cuatro propuestas, otra que tenía mayor impacto.

Pero Alexa argumentó:

Conarte, presidido por Verónica González Casas, no respondió a una solicitud de entrevista sobre el tema.

La productora de "Somos invisibles", estrenada en festivales el año pasado, difundió el 31 de mayo un video en redes sociales para denunciar a Cano, quien --afirmó-- debió excusarse, por ética, a participar en el dictamen de su propuesta, La alberca de los Nadies (2022), que se presentaría del 28 al 30 de mayo.

En entrevista, la cineasta regiomontana explicó que la edición 12 del Festival de Filadelfia aceptó el 9 de abril inscribir su película y le anunció que la exhibiría presencialmente, en la semana tres, el 17 de junio, en el Caplan Center for the Performing Arts.

Animada por la selección, Alexa recurrió a la convocatoria del Programa Financiarte 2023, mediante el cual Conarte, organismo público descentralizado del Estado, invita a creadores a pedir apoyos por hasta 35 mil pesos. Ella quería estar presente en la proyección de Filadelfia para hablar con el público, responder preguntas y exponer el propósito de la obra para generar mayor interés en ella.

Pero el dictamen a su petición resultó negativo: “Observaciones generales del proyecto: La petición de Alejandra es perfectamente considerable para este apoyo, sin embargo, la sola visita para estar presente en la proyección de una película no es tan sólido como proyecto sujeto de apoyo.”

Firma José Damián Cano Ruiz, integrante de la Comisión de Evaluación de Financiarte 2023, quien en cambio aprobó el apoyo de 35 mil pesos al proyecto de Yasodari Sánchez para realizar un conversatorio, una serie documental, exposición de memorias y presentación de un musical en la Cineteca Nacional.

Al enterarse de que el productor también había sido seleccionado para el mismo festival, Alexa pidió a Conarte anular la convocatoria aduciendo conflicto de interés, pero fue rechazada así por Jesús Rodríguez Olvera, coordinador de Fomento a la Creación del organismo: “En cuanto al Sr. Cano es oportuno aclarar que él no solamente revisó las propuestas de cine, sino todas aquellas relacionadas con las artes visuales. Por lo anterior le informamos que no existen elementos para revocar la convocatoria”.

De Hoyos sostuvo que su queja no es por obtener el recurso de la convocatoria, sino por denunciar el conflicto de interés en el que incurre Cano.

Dijo que la presidenta de Conarte no le respondió a un correo que le envió para presentarle su caso, ni tampoco a una llamada telefónica.

En entrevista, Cano, quien participa por vez primera como jurado de convocatorias de Conarte, rechazó el conflicto de interés, pues el dictamen se hizo sin considerar las películas que participan en el PHLAFF:

“Al final yo no soy competencia para nada para ella. Yo estoy en línea y ella en físico. Hay competencia en el festival, pero yo no tengo injerencia en el festival, no compitió mi director para ir al festival con este apoyo. ¿Cuál es el conflicto? Yo no puedo intervenir en que ella gane o no gane allá. No hay manera”.