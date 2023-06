Regresa la leyenda gótica de The Sisters of Mercy al Circo Volador

The Sisters of Mercy . Foto: The Sisters of Mercy

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La legendaria agrupación británica de rock gótico The Sisters of Mercy regresa a esta ciudad para presentarse este 13 de junio en el Circo Volador, show en el que tendrán como invitados especiales a los mexicanos Prismatic Shapes.

Luego de visitar La Perla Tapatía el pasado lunes, con los abridores de la banda jalisciense Godless Procession, el ensamble oriundo de Leeds, cuyo nombre significa “Las hermanas de la caridad”, prepara concierto este martes en la CDMX como parte de la gira “Road to Hell and Heaven 2023”, algo así como “En ruta previa al Festival Infierno y Cielo de 2023”.

The Sisters of Mercy es de los conjuntos de culto más apreciado en la escena del “goth rock”, a pesar de que su líder y bajista Andrew Eldritch rechaza relación alguna con dicho estilo musical. Los miembros del combo han declarado tener influencias del maestro juglar Leonard Cohen (1934- 2016), incluso el nombre del grupo se inspiró en una canción homónima del poeta canadiense que data de 1967. También poseen lazos referentes con Lou Reed y The Velvet Underground, Motörhead, y los estadunidenses The Stooges.

La estética de su sonido y profundas vocalizaciones marcaron un parteaguas en los años 80 en la escena del rock mundial. Le han rendido tributo a sus rolas Kreator, Cradle of Filth, Gothic Sex, In Extremo, Paradise Lost y Ghosting, entre otros. Sus temas insignes incluyen “Alice”, “Marian”, “More”, “No Time To Cry”, “Lights” y “Lucretia My Reflection”.

The Sisters of Mercy deleitará a su público mexicano con la voz del ya citado célebre Andrew Eldritch, acompañándose de la lira del letrista Ben Christo, la eléctrica del australiano Dylan Smith y la mítica caja de ritmos conocida como Doktor Avalanche, alineación con la que están girando por América.

Merece comentarse que durante una entrevista para la publicación dedicada a esta banda, “Under the Rock”, el mismo Andrew Eldritch alguna vez declaró:

“No estoy interesado en lo que los ‘goths’ piensen”, agregando que había sido el periodista David Dorrel, de NME, “quien dio origen a aquello de que Sisters son ‘goth’ y toda la basura que se desparramó después”. Con humor, Eldritch dijo que constantemente se halla confrontado por “representantes de la cultura popular quienes son mucho más góticos que nosotros, así que yo sólo tengo que ponerme unos calcetines negros para ser estigmatizado como el Señor demonio”.

Empero, su primer álbum oficial “First and Last and Always” (1985) contenía rolas como “No Time to Cry,” y “Nine While Nine”, cuya atmósfera marcaba aires bastante sombríos, mientras que en “Marian (Version)” la rola del cantante parece emanar de la tumba y “Black Planet” es apocalíptica.

Los músicos británicos ofrecerán cuatro fechas en América Latina, habiéndose presentado ya ante un pletórico C3 Stage de Guadalajara. La cita con The Sisters of Mercy en la Ciudad de México es en Calzada de la Viga 146, Jamaica, alcaldía Venustiano Carranza, Código Postal 15800, a las 9 de la noche el martes 13 de junio.