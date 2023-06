The Sisters of Mercy ofrece gala de canícula en el Circo Volador

The Sisters of Mercy. Foto: The Sisters of Mercy

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- La legendaria banda británica de rock gótico The Sisters of Mercy abrasó el escenario del Circo Volador en alucinante gala de canícula la velada de este martes, brindando un recorrido sonoro de su trayectoria con éxitos consagrados para deleite de sus fieles.

Puntualmente a la cita emergió el enigmático líder Andrew Eldritch, cuyo verdadero nombre es Andrew William Harvey Taylor (Ely, Cambridgeshire, 15 de mayo de 1959), acompañándose de sus camaradas guitarristas Ben Christo y Dylan Smith, sin faltar la mítica caja de ritmos conocida como Doktor Avalanche, operada por Ravey Davey.

Este ensamble es una figura insignia de los años 80 por su estilo sombrío. The Sisters of Mercy honra influencias del maestro autor de “Suzanne” Leonard Cohen (1934-2016), incluso el nombre de la banda se inspiró en una canción homónima del poeta canadiense que data de 1967.

La agrupación mexicana Prismatic Shapes avivó los ánimos como abridores del toquín. Así, los acordes de “Don’t Drive on Ice” resonaron en apertura catártica para aflorar el recital de The Sisters of Mercy, dando pie a incesantes y desbordadas pasiones en éxtasis, continuando con “Ribbons” y la elogiada “Alice”.

The Sisters of Mercy hizo vibrar el escenario del #CircoVolador @circovolador en una gala de rock gótico. uD83CuDFBCuD83DuDD25uD83CuDFB8uD83EuDD87 pic.twitter.com/1mQU85Xi1z — César Muñoz Valdez (@cesarmuva) June 14, 2023

Sin mayores parafernalias escénicas, la presentación abrió sobrias luminarias que diseñaban atmósferas fantasmales, en contraluces con trazos de la silueta de Eldritch y compañía.

Al caluroso Circo Volador acudió un público de diversas generaciones, desde los adeptos de antaño quienes siguen devotamente a la agrupación oriunda de Leeds, al igual que una nueva oleada de fans, en su mayoría ataviados de negros mate. El hechizo fue dirigido al ritmo de “I Will Call You” y “But Genevieve”, aliando las entrañables “Dominion” y la rola “Mother Russia” (inspirada por un soneto del poeta romántico Percy Bisshe Shelley y el desastre de la planta nuclear Vladímir Ilich Lenin en Chernobyl, de 1986, al norte de Ucrania,

El repertorio abarcó “Summer” y “Show Me”, sin faltar las clásicas “Marian” y “More”, coreadas con aullidos frénicos del personal. El líder saludó a su gente en fervoroso agradecimiento:

“Siempre tuyo, ¡México!”

Ensordecedores sollozos removieron las emociones del pletórico inmueble en la colonia Jamaica. Un intenso calor de temporada precanicular ad hoc hirvió las almas de los presentes al oírse “Instrumental 86”, sumando “Doctor Jeep” y “Eyes of Caligula”.

El delirante “goth rock” brilló entre los cánticos espectrales de Eldritch, orbitando un áspero rasgar de guitarras a cargo de Christo y Smith, para estallar por los rincones del ardiente Circo Volador la demoledora caja de ritmos Doktor Avalanche, dirigida por Davey.

Se escuchó “I Was Wrong” y “Crash and Burn”, avizorándose el ocaso con “On The Beach” y “When I’m on Fire”.

Al final, la alineación desapareció en simulado adiós. En retorno vertiginoso, The Sisters of Mercy obsequiaron “Lucretia My Reflection”, “Temple Of Love” y “This Corrosion”.

Alrededor de hora y media de espectáculo confabuló la velada, congraciando a Andrew Eldritch rendido en gratitudes reverencias junto a sus camaradas músicos.