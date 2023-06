Tenoch Huerta deja la nueva película de Manolo Caro para Netflix tras acusación de María Elena Ríos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor Tenoch Huerta anunció que ya no participará en la película “Fiesta en la madriguera” de Manolo Caro debido a las recientes acusaciones en su contra por parte de la saxofonista María Elena Ríos.

La también activista y feminista ha señalado al protagonista de Black Panther: Wakanda Forever como “depredador sexual” e incluso lo ha acusado de prácticas de abuso como el stealthing.

“Fiesta en la madriguera” es la nueva película que el director mexicano Manolo Caro realizará para Netflix.

Hace tres semanas, en su cuenta de Instagram, Tenoch Huerta había presumido su incorporación al elenco de la cinta.

“Cámara prrrs a brindar por mi nueva peli ‘Fiesta en la Madriguera’ con Manolo Caro, guión de Nicolás Giacobone (ganó el Oscar, ahí no más) basado en la novela de Juan Pablo Villalobos y protagonizada por yo mero petatero. @manolocaro @netflixlat”, publicó el actor junto con imágenes del realizador.

Compartiendo la misma imagen, esto fue lo que escribió Manolo Caro:

“Fiesta en la madriguera, será mi sexta película, con guion del ganador del Óscar Nicolás Giacobone, basado en la novela del escritor jalisciense Juan Pablo Villalobos y protagonizada por @tenochhuerta @_teresaru @rulobrionesc @debimazar @pierrelouis88 @alfredogatica @lizethselene @merceditas1970 @gerardo_trejoluna y la colaboración especial de Daniel Gimenez Cacho.

“Gracias @netflixmx @netflixlat por permitirme regresar a trabajar a mi país en el reto profesional más grande que he enfrentado hasta este momento, @pacoramosq por siempre creer en mi y a todo el equipo de Noc Noc Cinema y @woofilmstv ¡Aquí vamos! @majocordova @leocorderom @trianagarcias @federozadillas @alxsancho RafaLey y al maravilloso equipo de creativos”, publicó Manolo Caro en Instagram.

El comunicado de Tenoch Huerta

Sin embargo, en un comunicado difundido el lunes por la noche en el noticiero nocturno de Ciro Gómez Leyva en Imagen, Huerta anunció su retiro de esa producción con el fin de continuar el “proceso de restauración” de su reputación.

El actor mexicano @TenochHuerta informó a #ImagenNoticias que retira su participación en la película “Fiesta en la Madriguera” dirigida por Manolo Caro, tras la presión derivada de las acusaciones de @_ElenaRios. Mañana iniciaría grabaciones como protagonista. pic.twitter.com/dTpj26j158 — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) June 20, 2023

“Ante el impacto de las recientes declaraciones sin fundamento de Maria Elena Rios y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película "Fiesta en la Madriguera".

“Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solamente a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto.

“Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación.

¡Gracias por su apoyo y amor! Tenoch Huerta”.