The Smile, alucinante viaje musical en el Auditorio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (APRO).- El alucinante viaje sonoro de la agrupación británica The Smile hizo vibrar de rock al Auditorio Nacional la noche de este miércoles, brindando un recorrido por su placa “A Light for Attracting Attention” además de incluir rolas inéditas para deleite de sus fans.

El ensamble surgido en 2020 está conformado por Thom Yorke y Jonny Greenwood, ambos pertenecientes a la aclamada agrupación Radiohead, acompañándose de Tom Skinner, quien formó parte de la desaparecida banda de jazz Sons of Kemet.

En su primera visita a México, el poderoso trío de rock emergió puntualmente cobijado en una escenografía conceptual de estilística futurista. Detrás de los músicos a telón de fondo, un manto de luces neón y láser destellaban, figurando un viaje cósmico.

El alucinante viaje de la agrupación británica @thesmiletheband #TheSmile hizo vibrar al Auditorio Nacional la noche de este miércoles. uD83DuDD25uD83CuDFBC pic.twitter.com/rt8N7JP1oe — Proceso Cultura (@ProcesoCultura) June 22, 2023

El estallido catártico de los respetables retumbó en aullidos a los acordes de “The Same” y “Thin Thing”. Atrapó las miradas el buen Thomas “Thom” Edward Yorke, líder vocalista de 54 años quien en todo momento fue agradecido con sus adeptos.

La gala relució por la genialidad de sus integrantes multiinstrumentistas, intercalando Yorke el bajo, guitarras, piano y sintetizadores, en tanto Greenwood al igual relució al bajo, amén de guitarras, piano y sintetizadores, haciendo lo propio Skinner en la bataca y sintes. En algunos cortes complementaron acompañamientos del saxofonista Robert Stillman, artista quien también fungió como abridor del espectáculo, siendo el invitado especial en la gira de la banda.

Destacó el equipo técnico, a cuyos miembros se les observaba desfilar entre las sombras del escenario, otorgando a los músicos el instrumento indicado para alcanzar el virtuosismo artístico que despliega The Smile.

#TheSmile relució en el Auditorio Nacional por la genialidad instrumental de Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner. uD83DuDD25uD83CuDFB8uD83CuDFBCuD83DuDD25 pic.twitter.com/c4OwwSMV8G — César Muñoz Valdez (@cesarmuva) June 22, 2023

Un formato íntimo se edificó en el emblemático inmueble de Avenida Reforma, con un público de pie frente al tablado y las habituales butacas, en las cuales los reunidos en su mayoría permanecieron sentando en eufóricos aplausos entre cada tema.

El repertorio consideró “The Opposite”, “Speech Bubbles”, la delirante “A Hairdryer”. Avanzó “Waving a White Flag” y “Colours Fly”, más el estremecedor rolón “We Don’t Know What Tomorrow Brings”. Además, “Free in the Knowledge”, “Skrting on the Surface” y el rasgar de “Read the Room”. En el show The Smile se lució con “Pana-Vision” y “The Smoke”, para dibujar el ocaso a ritmos de “You Will Never Work in Television Again” y “Under Our Pillows”.

El simulado adiós confeccionó un retorno vertiginoso, resonando “Open the Floodgates”, “People on Balconies” y “Feeling Pulled Apart by Horses”, para obsequiar en finiquito inexorable “Bending Hectic”.

La gratitud en reverencias de Thom Yorke, Jonny Greenwood y Tom Skinner, elevaron los frenéticos clamores de la fanaticada en satisfacción. The Smile brindará una segunda fecha este jueves 22 de junio en el Auditorio Nacional.