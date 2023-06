Murió a los 78 años Talina Fernández, conocida como “La dama del buen decir”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La conductora Talina Fernández, conocida como “La dama del buen decir”, falleció a los 78 años tras ser hospitalizada de emergencia.

"Coco" Levy, hijo de Talina Fernández, confirmó que la conductora de radio y televisión padecía leucemia y estaba hospitalizada.

En redes sociales, periodistas que fueron compañeros de Fernández lamentaron su deceso; además, se retomó el momento en que la entonces reportera de Televisa confirma la muerte de Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994, en el noticiero conducido por Jacobo Zabludovsky.

Jacobo Zabludovsky, con la enviada especial Talina Fernández, anunció en vivo, la muerte del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio, el 23 de marzo de 1994. uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDD77 pic.twitter.com/6dFZAzzdgu — Crónicas de la Ciudad Perdida (@cronicas_ciudad) March 23, 2023

Alejandro Moreno, líder nacional del PRI, externó su pésame y destacó el profesionalismo de la periodista.

Mi más sentido pésame a la familia y amigos de nuestra querida Talina Fernández. La recordaremos siempre por su trato amable y su profesionalismo impecable que imprimió cada día a lo largo de su enorme trayectoria en los medios de comunicación. Descanse en paz. pic.twitter.com/Y7PCFeKWpj — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) June 28, 2023

En defensa de “Coco”

El 19 de septiembre del año pasado, Talina fue duramente criticada por salir en defensa de su hijo “Coco” Levy, quien perdió su trabajo en Videocine por presuntas acusaciones de acoso sexual reveladas por la actriz Danna Ponce.

Dijo que su hijo era “un chivo expiatorio” del movimiento feminista que busca cobrar factura.

“Se llama chivo expiatorio. Yo me siento profundamente orgullosa de mis hijos y agradecida con la vida. Ahora con las feministas, lo que están haciendo son venganzas por los 10 mil años de patriarcado. Ahora se van a enojar, unir y vengar. Desafortunadamente le tocó a mi hijo”, señaló.

Sobre Danna Ponce, señaló: “Yo no sé si esta chiquita pretendía dinero o qué. ‘Coco’ tiene la conciencia tranquila. Por lo pronto, lo despidieron sin ninguna remuneración. No le pagaron los 30 años de trabajo que lleva, entonces se queda sin trabajo y con su nombre por los suelos, sin dinero. No la estamos pasando bien”, añadió.