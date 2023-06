Así fueron los últimos días de Talina Fernández antes de morir

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – La periodista, actriz y conductora Catalina María del Sagrado Corazón Fernández-Veró Vela, conocida como Talina Fernández, falleció el 28 de junio a los 78 años a causa de Leucemia, informó su hijo Jorge “Coco” Levy.

El conductor relató que cómo se fue deteriorando su salud cuando le diagnosticaron leucemia, pues “su sangre ya no servía”. No sabía de ese padecimiento, pero se hizo estudios hasta la detección de la enfermedad y, por eso, la hospitalizaron cinco días antes de su fallecimiento.

Tuvo una enfermedad que surgió muy rápido. No la esperábamos. No la vimos venir. No sabemos cómo degeneró tanto. Empezó como una debilidad hace un mes y, de repente, ya se tornó en una cosa que se llama, creo, mielodisplásica que terminó siendo leucemia que hizo que su sangre ya no funcionara”, dijo.