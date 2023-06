Taylor Swift, Austin Butler y Ke Huy Quan, entre los invitados a unirse a la Academia de Hollywood

Taylor Swift, el ganador del Oscar al mejor actor de reparto Ke Huy Quan, la estrella de "Elvis" Austin Butler y el director argentino Santiago Mitre de "Argentina, 1985", han sido invitados a unirse a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. La organización detrás de los Oscar dijo el miércoles que extendió invitaciones a 398 personas para unirse a sus filas este año.

Entre los invitados se encuentran 22 ganadores del Oscar y 76 nominados, como los cineastas de "Everything Everywhere All at Once" ("Todo en todas partes al mismo tiempo") Daniel Kwan y Daniel Scheinert, quienes deberán elegir si quieren pertenecer a la rama de directores, guionistas o productores, pues figuran en todas. Mitre figura en la lista como director y guionista.

Los actores Paul Mescal, Stephanie Hsu y Kerry Condón también podrán formar parte de la academia.

La mayoría de los invitados de este año provienen de países fuera de Estados Unidos. Como el director mexicano Carlos López Estrada de la película animada "Raya and the Last Dragon" ("Raya y el último dragón") y la directora brasileña Anita Rocha da Silveira de "Medusa".

También fueron invitados los actores de "RRR" Ram Charan y NT Rama Rao Jr., la estrella de "Holy Spider" ("Holy Spider. Araña sagrada") Zar Amir-Ebrahimi, la estrella emergente de "Triangle of Sadness" ("El triángulo de la tristeza") Dolly De Leon, Sakura Ando de "Shoplifters" ("Un asunto de familia"), la estrella de "Phantom Thread" ("El hilo fantasma") Vicky Kreips y Park Hae-il de "Decision to Leave" ("Decisión de partir"). Otros en la lista incluyen a los actores de origen mexicano Raúl Castillo de "Cha Cha Real Smooth" ("Bailando por la vida"), Rosa Salazar de "Alita: Battle Angel" ("Alita: Ángel de combate") y A Martinez de "Ambulance" ("Ambulance: Plan de huida").

Entre los invitados a formar parte de la rama de dirección también se encuentran Joseph Kosinski ("Top Gun: Maverick), Edward Berger ("Im Westen nichts Neues") y Michael Showalter ("The Eyes of Tammy Faye ").

Los ejecutivos convocados incluyen al director general de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, la directora general del Instituto Sundance, Joana Vicente, y la directora emérita de SXSW, Janet Pierson.

En la rama de la música, además de Swift, quien recientemente escribió una canción para "Where the Crawdads Sing" ("La chica salvaje"), y Abel Makkonen Tesfaye, mejor conocido como The Weeknd, hay otros notables como David Byrne y M.M. Keeravaani de "RRR".

Algunos directores fueron invitados a otras ramas. El director de "Marcel the Shell With Shoes On", Dean Fleischer-Camp, obtuvo una invitación para la rama de animación y cortometrajes, mientras que la invitación de Charlotte Wells de "Aftersun" fue para la rama de guionistas, a la que también fue invitado el ganador del Premio Nobel Kazuo Ishiguro.

La academia ha seguido diversificando sus filas. Si todos los invitados aceptan, la composición de la Academia será 34% mujeres, 18% de comunidades étnicas o raciales subrepresentadas y 20% de miembros de fuera de Estados Unidos.