Así responde Natanael Cano a las críticas de AMLO a los corridos tumbados

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Natanael Cano es uno de los más famosos exponentes de los corridos tumbados, el género regional mexicano que este año ha llegado a la lista de las canciones más escuchadas a nivel mundial.

Cano ingresó a la lista global de las canciones más escuchadas de Spotify con "PRC", que interpreta con Peso Pluma, otros de sus temas más escuchados son "AMG" con Peso Pluma y Gabito Ballesteros, "Ch y la Pizza" con Fuerza Regida y "Pacas de billetes". A ellos se suman canciones populares como "Rancho humilde", "Amor tumbado", "El drip", "Porte exuberante" y "Pacas verdes".

La música de artistas como Cano, que en algunos casos exalta el uso de drogas, los excesos y las armas, ha llegado hasta oídos del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien abordó los corridos en dos conferencias matutinas de esta semana.

"Nosotros nunca vamos a censurar, pueden cantar lo que quieran", dijo López. "Pero no nos vamos a quedar callados cuando dicen que son buenas las tachas (pastillas de éxtasis) y que tienen un arma calibre 50 y que son sus ídolos los narcos más famosos y ese tipo de corridos con esas letras dirigidas a los jóvenes".

El presidente recomendó escuchar "Ya supérame" de Grupo Firme y la versión de "No se va" interpretada por Grupo Frontera.

"No hay censura, pueden seguir produciendo esa música, cantando esa música, difundiendo esa música, libremente, pero tenemos derecho y además es la obligación de orientar a los jóvenes o dar nuestra opinión de que no debe de aceptarse nada que lleve al consumo de droga", dijo López. "No queremos esa sociedad vacía, materialista, de consumo, que no le importa que los jóvenes pierdan la vida con la drogadicción; hay muchísimas otras formas de ser felices".

Cano estaba al tanto de estas palabras al ser entrevistado en la Ciudad de México a propósito del lanzamiento de su más reciente álbum "Nata Montana".

"Traigo un tema donde se puede sentir un poco identificado el presidente", dijo sin especificar cuál canción. "A mí me cae muy bien el presidente", agregó el músico, quien señaló que ha llegado a saludar a uno de sus hijos. "Simplemente son rimas, frases que estaban en el aire, las recogimos, las escribimos, se plasmaron y te juro que no las vamos a mover de su lugar".

En este año de explosión de popularidad de los corridos tumbados, Cano señaló que está contento porque sean interpretados con el corazón y con calidad.

"Ahorita tenemos muchos intérpretes en el regional, gracias a Dios, por suerte, que interpretan de manera perfecta lo que queríamos escuchar y nos están impulsando, tanto a mí y a los que ya estábamos catando corridos antes, nos hace más fuertes al final", dijo. "Tener más gente cantando el género nos ayuda y es lo que está pasando ahorita, que hay muchos buenos intérpretes del regional mexicano... Igual eso hace que el género suba".

El título de "Nata Montana" está inspirado en la canción del rapero estadounidense Future "Tony Montana", que ha sido usada como canción emblema de los 49ers de San Francisco.

"Todos se vuelven locos, los jugadores locos y toda la canción dice 'Tony Montana'", dijo sobre el efecto que tiene este tema. "Se me quedó grabada y después ya no lo pude sacar".

Entre los temas del álbum destaca su versión de "Mi bello ángel", una balada original de América Sierra, que Cano convirtió a su versión en corridos.

"Hablé con la compositora", dijo Cano. "Le pedí permiso y (ella) súper emocionada 'dále, Nata, grábalo, vamos a romperlo'. Le cambié todo el flow, pero está tumbado".

Es de las canciones que tienen un ritmo y una temática más diferente en el álbum, en la que podemos ver que Cano también se da oportunidad de cantar sobre el romance.

"Tal vez esa sea la puerta hacia otro lugar a donde Nata puede ir, que Nata se pueda hacer enamorado, este año o el otro", dijo. "Yo soy fanático de las canciones de amor. Soy amoroso 100%, si agarro una guitarra voy a cantar una canción de amor y me salen increíble".

Con Junior H interpreta "Eres" y con Peso Pluma "Pancake", la segunda la escribió pensando que le gustaría mandársela a su amigo y colega. Ya estaba por terminar el álbum cuando seguía sin enviarla, al final se decidió de último momento.

"Se la mandé y se montó, y me mandó para atrás (de vuelta) la de 'Carnal' la que salió en el álbum de él", señaló. "Fue un compartir-compartir, pero nos salió bien todo porque en 'Carnal' estamos rompiendo en el álbum de Peso y Peso va a romper en el álbum de Nata".

Cano nació en la ciudad de Hermosillo, en el norteño estado de Sonora, el 27 de marzo de 2001. "Nata Montana" es su undécimo álbum después de producciones como "NataKong", "A mis 20", "Nata", "Las 3 torres", "Corridos tumbados" y "Todo es diferente". En septiembre será uno de los artistas principales de la primera edición del Festival Arre en la Ciudad de México.