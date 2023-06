Corona Capital 2023: Arcade Fire, Blur, The Cure y demás artistas causan sensación y revuelo en redes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este lunes se anunció el line up de artistas para el Corona Capital 2023, a realizarse el 17, 18 y 19 de noviembre, pero mientras los solistas y bandas invitadas complacieron a algunos, en redes sociales discutieron a los estelares con mensajes como “gracias por no endeudarme, nos vemos en 2024”.

Uno de los encuentros más queridos y que emociona a los amantes de los festivales musicales es sin duda el Corona Capital, por ello la expectativa que genera cada año el anuncio de sus artistas invitados es elevada, y este año no fue la excepción.

#CoronaCapital está de vuelta uD83CuDFD9?

Este es nuestro line-up 2023#PreventaCitibanamex: 9 DE JUNIO, 2:00 PM. pic.twitter.com/rGJ8bVo6oJ — Corona Capital (@CoronaCapital) June 5, 2023

El festival se anunció para efectuarse el 17, 18 y 19 de noviembre en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez, y con preventa anunciada para este 9 de junio a partir de las 14 horas, destaca la presencia de Arcade Fire, Pulp y Alanis Morissette, el primer día; Blur, The Black Keys, y Thirty Seconds to Mars, en el segundo; y The Cure, The Chemical Brothers y Pet Shop Boys, para el cierre. En total una programación de 85 artistas entre los tres días.

Si bien Blur, The Cure y Thirty Seconds to Mars captaron los mensajes y elogios entre la base de fans millennials, otra parte de los comentarios mencionaron a Kim Petras, The Hives, Roosevelt, Alice Ivy, Niall Horan, The Amazons, y Noel Gallaguer’s, High Fliying Birds, como parte de los programados, y entre estos encontraron un “cartel decente” para este año.

El cartel del año pasado estuvo muyyy superior — daniela ?¨ (@danielaess_) June 5, 2023

Sin embargo, otros dijeron desconocer a la mayor parte del cartel, mencionaron a la programación como “puro artista reciclado”, rechazaron el no buscar a artistas como Kendrick Lamar, y en específico agradecer ahorrarse dinero respecto a la programación comparándolo con otras ediciones, en específico con la del 2022.

Siempre hay chingo de música en que cada cartel, ¿ qué vergas escuchan a los que no les gusto el line up? — Alfredo vigueras (@alfre_vg) June 5, 2023

Cabe destacar que el Corona Capital del 2022 tuvo en su primer día a My Chemical Romance, White Lies y Cigarettes After Sex; en el segundo, a Yeah Yeah Yeahs, Paramore, Liam Gallagher y Arctic Monkeys, culminando en la tercera noche con la presentación de Miley Cyrus, Idles y Kim Gordon, reuniendo a 85 mil personas en su cierre, y 255 mil personas en total durante tres días.

Tras los encerrones y cancelaciones a nivel mundial por la pandemia por covid-19 en 2020 y 2021, el 2022 se desató en términos de programación y actividad artístico-musical. De ahí que el año pasado fuera –a pesar de no haber culminado la pandemia de manera oficial, hasta el mes pasado-- uno de los más grandes en cuanto a regreso a conciertos y festivales en los escenarios en el mundo, y México no fue la excepción.

Los artistas al igual que fanáticos buscaron salir y “recuperar” los dos años perdidos de actividad, por ello en 2022 se vivió actividad constante, en especial en los festivales; lo que queda claro es que este 2023 los fans han tomado nota de la calidad de artistas que ha venido al país, la demanda es constante, en especial de aquellos que aún no pisan tierras mexicanas.