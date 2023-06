Sexteto mexicano brilla en el mundo: Voz en Punto, pilar del canto coral

“Así como hemos llevado la música de México al extranjero, queremos que aquí se conozcan las maravillas del canto coral”, dice el compositor y arreglista José Galván Castañeda, fundador con la soprano Sonia Solórzano de Voz en Punto. Recluido en pandemia, el sexteto postergó su celebración de 30 años de carrera. Hoy, apoyado por el programa federal México en Escena, realiza giras nacionales y fuera del país formando también coros infantiles, los cuales, lamenta, son un rubro descuidado en la educación básica. A la vez, el barítono propone a la UNAM instituir la licenciatura de dirección coral, inexistente desde que él comenzó su grupo ahí en 1990.

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– Suena a lugar común que un artista del canto pregone el dicho “la música es mi vida”; pero la frase aplica como anillo al dedo a José Galván Castañeda, director del ensamble vocal a capella Voz en Punto, agrupación mexicana fundada hace 33 años por él y su compañera, la soprano dramática Sonia Solórzano.

Con un vasto racimo de galardones a lo largo de su intensa actividad profesional, el también arreglista del sexteto expresa a Proceso una “feliz satisfacción” de haber sido incluido su grupo en el programa federal México en Escena, cumpliendo una agenda pletórica este 2023 de giras nacionales y al extranjero, ofreciendo talleres infantiles de canto e impulsando la formación de coros.

“Nosotros desde siempre hemos fomentado talleres para niños, un sector descuidado en la educación básica de nuestro país. Fíjese que es algo triste para mí que aún ahora en la Facultad de Música de la UNAM tampoco exista la licenciatura en dirección coral. Debería impulsarse”.

Nacido en la Ciudad de México el 22 de febrero de 1969, Galván Castañeda refiere con su voz de barítono bien templada:

“Yo tengo la alegría de que recientemente me invitaron a dirigir el Coro del Instituto Politécnico Nacional, porque son 50 jóvenes que se dedican a la ciencia, si bien a través del arte están descubriendo algo importante de ellos mismos como seres humanos y para su educación.

“No importa que no vayan a ser músicos. A un doctor o una enfermera hacer arte y música les abre tanto su espíritu como su creatividad para aportar a la sociedad, un mundo sonoro fomenta la armonía y propicia la felicidad entre las personas más allá de sus divergencias ideológicas”.

–¿Cuál es el secreto para mantenerse el ensamble en activo?

–Hacer la música que amamos –ríe–. Al principio no fue fácil, en la Escuela Nacional de Música de la UNAM, por ejemplo, hubo maestros que nos dijeron que cantar piezas en idioma maya o náhuatl no era de tanta categoría como sí la de otros compositores clásicos. Pero nos hemos mantenido con la cuerda de la música mexicana y considero que ya somos un récord de permanencia, somos el único grupo vocal independiente en México, y además lo mismo hemos cantado en la sala principal de Bellas Artes que en el Zócalo, la Plaza Garibaldi o el Teatro Blanquita”.

En 2011 homenajearon al chiapaneco Zeferino Nandayapa, artífice de la Marimba Nandayapa, pilar como ellos de la música mexicana en el mundo.

“¡Claro! Fíjese que Zeferino Nandayapa fue determinante en mi vida musical porque él iba cada año para dar un concierto a mi primaria en el Colegio México, y para mí ese día era mágico. Pienso que Voz en Punto es una fusión entre lo mexicano y lo vocal, pero lo mexicano provino de cómo me enamoró escuchar a la Marimba Nandayapa desde niño, y ya grande, imagínese, me acerqué a don Zeferino, hicimos conciertos con él e incluso fuimos a su homenaje cuando falleció. Tenemos una gran amistad con todos los Nandayapa”.

Ecos jazzísticos y clásicos de Voz en Punto pueden rastrearse a partir del conjunto The Swingle Singers, formado en 1962 por la soprano parisina Christian Legrand (1930-2011), conjunto vocal que en 1974 devino The Swingles con el músico estadunidense Ward Swingle (1927-2015). Como describió el crítico de Proceso Raúl Díaz, fallecido en 2021, con motivo en 2015 de su presentación en el Palacio de Bellas Artes festejando 25 años:

…es un conjunto que canta exclusivamente a capella, es decir, sin acompañamiento instrumental ninguno, y cuando se requiere se escuche la música de algún instrumento, sus miembros con sus voces los hacen aparecer… igual incursiona en la música barroca que en el rock, la canción ranchera, los sones jaliscienses o pirekuas y con la misma destreza, Cri Cri…

Encuentro afortunado

Según recuerda el compositor y colaborador de este semanario, Eduardo Soto Millán, Galván Castañeda y él se conocieron cuando tomaban clases de canto con la soprano Lupita Pérez Arias (1921-2015). Comenta éste:

–¿Ah, claro! Yo inicié mis estudios en la Escuela Nacional de Música que hoy es la Facultad de Música de la UNAM, y ahí tuve de maestra a Margarita González, quien hacía un dueto muy bonito con Lupita, mi maestra y una gran impulsora de Voz en Punto.

–Usted fundó Voz en Punto con la soprano Sonia Solórzano. ¿La conoció antes de ingresar a la UNAM, donde ambos estudiaban canto?

–Sí, efectivamente, los dos hicimos un curso para entrar y ahí tuvimos la idea de fundar un grupo vocal. Sonia es de mi edad. Pero usted sabe, la Escuela Nacional de Música se enfocaba más en el campo operístico; entonces nos fuimos por esta parte de los ensambles vocales a capella, aunque a nosotros nos ganó nuestro amor por cantar música tradicional mexicana y estudiar su historia, nos dimos cuenta que es muy amplia esta tradición desde los aires indígenas hasta boleros, sones, las pirekuas de Michoacán, etcétera.

–De acuerdo a su biografía por el Centro de Estudios para el Uso de la Voz (CeuVoz) que dirige la actriz Luisa Huertas, donde usted da clases, se graduó como licenciado en dirección coral por el Instituto de Liturgia, Música y Arte Cardenal Miranda…

–Así es, porque como dije, la licenciatura en dirección coral no existía ni aún ahora hay en la UNAM. Cuando Sonia y yo formamos Voz en Punto, concursamos en el muy importante Festival Internacional Vocal de Canto en Tampere, Finlandia, y quedamos en segundo lugar…

El año: 1991. Destaca que fue la primera ocasión que un conjunto latinoamericano lograba un premio en ese tipo de competencias. Voz en Punto ha visitado a la fecha una treintena de países.

“A lo que voy –prosigue– es que una vez de vuelta de aquella primera gira por Europa, regresé a la Nacional de Música con la sed de aprender la dirección coral, porque en realidad no la había estudiado, ora sí que dirigía por intuición. La necesidad me llevó a conocer al padre Xavier González, otro de mis grandes maestros, porque el colegio Cardenal Miranda estaba incorporado al Pontificio Instituto de Música Sacra de Roma que tenía la licenciatura de dirección coral, aunque no el reconocimiento de la SEP”.

Ya le faltaba poco para concluir sus estudios de canto en la UNAM, cuando manifestó al sacerdote González su ánimo de entregarse a la dirección coral, y éste le respondió:

–Si quieres aprender, te espero el lunes. ¿O quieres el papel?

“Se refería a si quería yo ya titularme por la UNAM, pero no; yo decidí estudiar más, ¿cómo ve? –dice Galván soltando una carcajada–. Me recibí por el Cardenal Miranda, cantando con dos coros: Voz en Punto y el Coro de la Universidad La Salle que yo dirigía y con el cual nos presentamos por España y Polonia. Tuve un alumno muy brillante, se llama Luis Martínez, él dejó la carrera de ingeniero electrónico durante esas presentaciones, pues descubrió su verdadera vocación luego que yo le sugerí hablar con el padre González en el Cardenal Miranda. Hizo su audición con nosotros hace 20 años y a la fecha sigue con Voz en Punto, es uno de los pilares de nuestra agrupación”.

El cardenal Norberto Rivera desapareció el Instituto Cardenal Miranda en 2016. Además del tenor Luis Martínez y la soprano dramática y esposa de Galván, Sonia Solórzano, completan el sexteto con éste, Mariana Cailly (“de la última generación en nuestro grupo, está haciendo una maestría acerca de las pirekuas, es muy buena arreglista y excelente directora coral”), el tenor Sergio Quiroz (“también muy joven, una enciclopedia que se sabe todos los compositores del cine y radio de México”) y la segunda soprano lírica Vanessa Millán (“una gran conocedora de música antigua y virreinal, magnífica directora de coros infantiles”).

Su disco Voz en Punto canta a Cri Cri (2010) fue nominado a los premios Contemporary A Capella Awards como mejor grabación junto a The Swingle Singers, al igual que Si la música dejara de existir (2017). Trabajan ya un segundo volumen de canciones infantiles de Francisco Gabilondo Soler, Cri Cri. Entre las composiciones de Galván se cuentan algunas escritas al estilo jocoso de Chava Flores, como “El intercambio” y “El nacimiento”, del álbum Gala de Navidad (ver sitio del grupo en YouTube).

Bajo el programa México en Escena irán por primera vez a Paraguay en agosto y a Pasto, Colombia, en octubre. Les falta ir a Cuba, “pues hemos arreglado varios temas de compositores como el habanero Eliseo Grinet”, de quien a menudo presentan “Mamá Inés”, popularizada por Bola de Nieve (1911-1971). Concluye:

“Para mí el sueño sería también que Voz en Punto perdurara a pesar de que Sonia y yo ya no estuviéramos, que pudiera seguir así como The King’s Singers, que llevan más de medio siglo, o The Swingle Singers, ¡Ay, sería emocionante continuar el legado con estas generaciones jóvenes!”.

Por mientras “y en cuanto a nosotros nos toque, con Voz en Punto iremos por el mundo mostrando las maravillas de nuestra cultura musical”.

Reportaje publicado el 28 de mayo de 2023 en la edición 2430 de la revista Proceso, cuya edición digital puede adquirir en este enlace.