Hijo de Paco Stanley reacciona a serie sobre su padre: "Lamento que tu vida sea morbo y no un homenaje"

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – “Lamento que tu vida sea morbo y no un homenaje”, escribió Paul Stanley, a 24 años del asesinato de su padre, el conductor de televisión, Francisco “Paco” Stanley.

“Es tanto tiempo sin estar sin ti y sin mi hermano (me hubiera gustado conocerte más), que uno se acostumbra, pero no se olvida. ¡Gracias! Por no salir de mi mente y corazón, porque en cada propósito están en mí.

“No habrá nada que me haga cambiar mi amor por ti padre y lamento que hoy tu vida sea morbo y no un homenaje, pero ¡En fin! Con que tu familia y los que te aman recuerden quién eras. ¡Eras eterno!” Los amo, siempre en mí, Paul”, escribió en Instagram.

El conductor volvió a ser tendencia por el estreno de “El Show: Crónica de un asesinato”, un documental de 5 episodios en los que se relata cómo fue, paso a paso, el asesinato del cómico, el 7 de junio de 1999. Es una producción original de N+Docs.

Esta investigación periodística cuenta con los testimonios de las personas clave en el momento del asesinato de Paco Stanley, cuando estaba en su camioneta afuera del restaurante El Charco de las Ranas, del Pedregal.

Destacó archivos de la época y entrevistas al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego; a Cuauhtémoc Cárdenas, quien era jefe de gobierno capitalino en ese momento; al dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, donde presentaba su programa “Pakatelas”; a Jorge Garralda, Alfredo Adame, Benito Castro, Verónica Macías y Mario Bezares, su patiño.

La serie expone el atentado, las mentiras y la tragedia del conductor, la cual, según Paul Stanley no tiene los permisos de la producción.

¿Cómo asesinaron a Paco Stanley?

La mañana del 7 de junio de 1999, después de terminar su programa televisivo “¿Qué nos pasa?”, salió de TV Azteca y fue al restaurante “El Charco de las Ranas”, en San Jerónimo.

Paco Stanley estaba dentro del estacionamiento del lugar, cuando le dispararon de manera directa y a quema ropa.

Aún se desconoce el motivo detrás del atentado, pero hay diversas teorías, entre las que destacan sus vínculos con el crimen organizado, aunque nada es oficial.