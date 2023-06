Murió Alain Touraine, pionero en el estudio de movimientos sociales contemporáneos; apoyó al EZLN

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El sociologo francés Alain Touraine, pionero en la investigación de movimientos sociales contemporáneos y quien se mostrara a favor del movimiento zapatista en México, falleció a los 97 años de causas naturales según confirmó su hija. Francia está de luto.

Touraine, Premio PrÍncipe de Asturias en 2010 en la categoría de Comunicación y Humanidades, tiene entre sus obras destacadas la “Crítica de la modernidad”, “¿Qué es la democracia?”, "El mundo de las mujeres" y "El fin de las sociedades".

El deceso del intelectual, acaecido en Paris, lo dio a conocer su hija, la también socióloga y ex ministra francesa Marisol Touraine.

La intensa vida del estudioso estuvo dedicada en parte a los movimientos sociales contemporáneros, así como los estudiantiles y obreros en Francia (a partir de los años 50) y Chile.

Touraine nació en una familia acomodada pero desde muy joven mostró interés por el mundo obrero, comenzó su carrera con un estudio sobre la evolución del trabajo en las fábricas Renault (1945), y llegó a trabajar brevemente en una mina, lo que le sirvió parra escribir uno de sus primeros estudios sobre los mineros en Chile.

Fue investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Científicas (CNRS) entre 1950 y 1958. En 1956 fue uno de los fundadores del Centro de Investigaciones sobre sociología del trabajo de la Universidad de Chile, en donde conoció a su esposa.

La tesis con la que alcanzó el grado de doctor se llamó “Sociología de la acción” (1964), donde propuso hacer un análisis de la sociedad industrial no solo enfocándose en el plano económico, sino también con el estudio de los grupos que la conforman. La tesis que complementó este trabajo es el título “La conciencia obrera” (1966).

Las protestas de estudiantes y obreros franceses de mayo de 1968 ampliaron su campo de estudio, publicando ese mismo año "El movimiento de mayo o el comunismo utópico". Al año siguiente vaticinó como otros expertos la llegada de la "Sociedad posindustrial".

Siempre al tanto de lo que sucedía en América Latina, en 1973, tras el golpe de Estado contra Salvador Allende, publicó "Vida y muerte del Chile popular". También en 1996 firmó un llamado en favor del movimiento zapatista en México.

En plena pandemia Touraine, quien se considerada “muy europeísta, probablemente demasiado” reflexionó en una entrevista con el diario El País sobre la situación del mundo, dijo:

“Lo que más me impresiona ahora, en tanto que sociólogo o historiador del presente, es que hacía mucho tiempo que no sentía tal vacío. Hay una ausencia de actores, de sentido, de ideas, de interés incluso: la única preferencia del virus es hacia los viejos. Tampoco hay remedio ni vacuna. No tenemos armas, vamos con las manos desnudas, estamos encerrados, solos y aislados, abandonados. No hay que estar en contacto y hay que encerrarse en casa. ¡Esto no es la guerra!”.