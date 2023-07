El día que Milan Kundera invitó a Julio Cortázar, García Márquez y Carlos Fuentes a visitar Praga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Los protagonistas del Boom Latinoamericano tuvieron un encuentro con el existencialismo. En un tren viajó Julio Cortázar, Gabriel García Márquez y Carlos fuentes; su destino era Praga. Milan Kundera, su anfitrión los esperaba en la bruma del país europeo, era 1968 y tres meses antes, Rusia había ocupado Checoslovaquia.

Gabriel García Márquez, plasmó una parte de esa historia en el prólogo que escribió para el libro, Imagen de Julio Cortázar por Ignacio Solares:

Al evocar el encuentro, el novelista colombiano reveló una de las pasiones de Julio Cortázar; la música.

"A la hora de dormir, a Carlos Fuentes se le ocurrió preguntarle a Cortázar cómo, en que momento y por iniciativa de quién se había introducido el piano en la orquesta de jazz. La pregunta era casual y no pretendía conocer nada más que una fecha y un nombre, pero la respuesta fue una cátedra deslumbrante que se prolongó hasta el amanecer, entre enormes vasos de cerveza y salchicha con papas heladas. Cortázar, que sabía medir muy bien sus palabras, nos hizo una recomposición histórica y estética con una versación y una sencillez apenas creíble, que culminó con las primeras luces en una apología homérica de Thelonious Monk. No sólo hablaba con una profunda voz de órgano de erres arrastradas, sino también con sus manos de huesos grandes como no recuerdo otras más expresivas".