Broadway llegará al 51 Festival Cervantino; consulta el programa completo

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– Con presentación directa y en virutal desde Guanajuato, autoridades del 51 Festival Internacional Cervantino (FIC) que se celebrará en octubre, dieron a conocer que, por vez primera, llegará la música de Broadway como parte de las actividades de Estados Unidos, país invitado; habrán estrenos de obras de co-producción FIC, más conmemoración de diversos aniversarios entre ellos el 50 luctuoso de José Alfredo Jiménez.

Rompiendo la tradición de presentar la programación de cada edición en Ciudad de México, la edición 51 de este Cervantino anunció –finalmente– su programación en un único acto en Guanajuato, mismo que parece mucho mejor organizado que en su centenario el año pasado.

Para este año habrá 108 espectáculos en 17 días de festival a realizarse del 13 al 29 de octubre, en donde habrá programación de dos mil 186 artistas (229 internacionales y mil 407 nacionales) de 33 países en 16 foros guanajuatenses. Habrá actividades académicas, entre cortometrajes, películas, virtuals y diversos ciclos con participación del país y estado invitado, Sonora.

Aunado a lo anterior continúa el Proyecto Ruelas y Más allá del Cervantino.

Entre las actividades que destacan en la programación se encuentra el estreno de la obra “Mercan”, de la Compañía Puño de Tierra, creada a partir de la película “Perdidos en la noche”, de Amat Escalante, co-producción entre el IEC y FIC. Así como la puesta “El Salvaje”, basada en la novela de Guillermo Arriaga, con la Schauspiel Köln (que co-produce con el FIC y el Conjunto Santander) bajo la dirección de David Gaitán.

También estrenos en México de agrupaciones como Beijing Dance Theatre (Tres poemas), Chie Hanawa (Tsuaguru Shamisen) Compagnie d’Autres Cordes, Cores de Aide, Max Shen, Lyu Zhi-Qiang y T.K. L (Noche electrónica china) Mummenschanz (espectáculo teatral conmemorativo por 50 años), y Wooonta (Taipei, China).

En las conmemoraciones destaca el 50 aniversario luctuoso de José Alfredo Jiménez, que incluirá seis actividades, entre ellas una Cátedra Cervantina, música de La Santa Cecilia, la Banda de Música del Estado de Guanajuato, la Declaratoria de la música del compositor como “Patrimonio Intangible de Guanajuato”.

El 150 aniversario del nacimiento del compositor ruso Sergei Rachmaninov, el 95 aniversario de la Orquesta Sinfónica Nacional, el 30 aniversario del ensamble de percusiones Tambuco, el 50 aniversario de Mummenschanz, el 65 aniversario del Cine Club de la Universidad de Guanajuato, y el centenario de nacimiento de Maria Callas.

Del país y estado invitados...

Por parte de Estados Unidos –país que conmemora 200 años de relaciones diplomáticas con México– destaca el espectáculo musical “Broadway va a Hollywood”, que inaugurará el FIC el 13 de octubre en la Alhóndiga de Granaditas; la puesta dancística Axis Dance Company con “Adelante” de Nadia Adame, conciertos de los músicos Jenifer Koh (violín) y Vijay Lyer (piano), la función “Packrat” del Concrete Temple Theatre, la US Army Blues, y el cierre de la Arturo o’Farril an the Afro LAtin Jazz Orquestra.

Por parte de Sonora habrá “Danza de las Cabezas” por parte de Quiatora Monorriel, el ska de la agrupación La Coyota, música de Caloncho, el espectáculo “Blue nostalgia heredada” de David Barrón, la Banda Sinfónica del Estado de Sonora con “antología de la música sonorense, dirigida por Renato Zupo, entre otros.

La presentación contó con Alejandro Navarro Saldaña, presidente municipal de Guanajuato, quien aprovechó para solicitar públicamente a Alejandra Frausto apoyo a nivel federal en relación a un tema de patrimonio en la Plaza de Las Ranas; Silvio Gonzalez, ministro consejero de cultura de la Embaja de EU en México; Luis Felipe Guerrero Agripino, rector de la Universidad de Guanajuato, quien dejará en próximos meses el cargo; Mariana Aymerich, directora de Promoción y Festivales Culturales, y el FIC, y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal.

La programación de este año ya se puede consultar en días, fechas y recintos mediante www.festivalcervantino.gob.mx, además de que se dio a conocer que este año el boletaje se podrá adquirir vía www.boletia.com.