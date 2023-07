El standupero Carlos Ballarta estrena su nuevo especial “Rebelde comodino”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Se grabó entre 2022 y lo que va del año en diversos países de Latinoamérica. El nuevo show de Carlos Ballarta, “Rebelde comodino”, que se estrena este viernes 14 en su canal de Youtube y Spotify, va directo a los millenials. Y según el standupero, se trata de su proyecto más personal y ambicioso.

Escrito, dirigido y producido por Ballarta, quien desde hace unos años se ha diversificado probándose en programas de televisión, doblaje (oficio que realiza desde hace varios años), y cine, el standupero de los eternos lentes oscuros estrena nuevo especial, el cuarto de su carrera, apostando para sí mismo mediante la productora Chavxs Banda.

En entrevista telefónica con Proceso, y tras explicar que está en una pausa previo a viajes de shows agendados en Hawai y Canadá, dice sobre el desarrollo de “Rebelde comodino”:

“Lo escribí cuando inició la pandemia, después lo retomé como parte de la gira en 2021 y 2022, y finalmente lo grabamos a finales del año anterior y parte de este, así que tuvimos mucho tiempo para trabajarlo; lo editamos y se estrenará tanto en Youtube como Spotify.

“Es el proyecto más ambicioso que tengo en estos días, aparte de los shows de stand up que no dejo de hacer, en diez años me ha tocado hacer shows, escribir, cambiar, en realidad es algo muy artesanal poder hacer un show como éste”.

–¿De dónde viene Rebelde comodino, qué te inspiró?

–Inició en la pandemia, y ese tiempo me dio tiempo para pensar en diferentes cosas sobre lo que me rodeaba, tenía varias observaciones sobre mi generación, los millenials con otras generaciones, es mi visión de los millenials respecto a la sociedad.

“Tiene anotaciones sobre lo político, religioso, mi labor como papá, es un reflejo muy sincero de lo que soy ahora en realidad”.

“Rebelde comodino” llega después de los shows “Falso profeta”, “Furia ñera” y “El amor es de putos”, estos tres en la plataforma de Netflix.

–¿Cuál fue el reto de este nuevo especial?

–Me gustó mucho el reto de pensar qué tenía y cómo lo iba a trabajar, dudaba si iba a ser bueno o ‘más chistoso que el anterior’, el reto de escribir algo distinto y crear una estructura de una hora y cuarto, y luego conforme me fui de gira me di cuenta que modificando cinco palabras podría mostrarlo en México y cualquier parte de Latinoamérica, así lo hice en Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Colombia, Guatemala, Panamá, Costa Rica.

“Lo que hicimos fue grabar el especial en tres ciudades, San José (Costa Rica), Bogotá (Colombia) y Guadalajara, y al final lo editamos de manera que a veces la gente ve un chiste que inicia en Guadalajara y termina en Bogotá, es un testamento de cómo disfruta el latino el show, y como un comediante e enfrenta a distintas audiencias con un mismo show”.

–¿Decidiste irte por tu cuenta sin Netflix, tuviste algún problema?

–No, en realidad hablamos con ellos pero nos dijeron que estaban en una reestructuración, y después de pláticas con otras plataformas nos dimos cuenta que ya estaba encima la primera fecha en la que quería grabar, decidí ir por mi cuenta, y a la par hacer un álbum (para Spotify) algo impensable si iba a hacerlo con una plataforma.

–Mencionaste que tocas temas de política, ¿qué se va a encontrar la gente en ese tema? ¿qué tan importante es esto en estos momentos de cara a las elecciones?

–Estuve metiendo chistes que me gustaban, algunos más incisivos, ‘puntillosos’ en política, pero quedó al final algo más como de análisis crítico a mi generación, el lado político va por cómo veo el comportamiento en el ‘activismo radical’, no estoy totalmente en contra pero creo que es lo más político.

“Hay quien considera el tema religioso como parte de lo político, toco algunos temas de ‘La Luz del Mundo’ y Nasson Joaquín, mi visión al respecto del aborto”.

–¿Harías algo centrado en el tema electoral?

–Hacer una rutina como tal no, sería como el covid-19 que dejó de ser estimulante de tanta información, en unos meses inician las campañas a fondo y creo que la gente se va a hartar de tanta información, podré tocar algo del tema pero queda más en el terreno político que artístico, y tampoco quiero entrar tanto porque se puede malinterpretar como un apoyo a uno u otro precandidato o candidato, y nunca ha sido mi intención apoyar a nadie.

–Para concluir, tambien apareces en estos días en el poster de la cinta “Hijos de perra”, ¿cómo llegó la oportunidad?

–Es una comedia para adultos clasificación C, me tocó hacer la voz de un perrito, y me gustó porque tuve mucha libertad creativa, le metí mucha ‘jiribilla’, y llevo muchos años en el doblaje, no soy nuevo en el tema y siempre me ha gustado mucho, se estrena este 24 de agosto y estoy muy satisfecho con el trabajo.

En la cinta Ballarta compartirá créditos con la actriz Michelle Rodríguez y el standupero Ricardo O’Farrill.