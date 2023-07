CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).- En el marco del Festival Internacional de la Danza “Danzatlán” 2023 que se desarrolla hasta el 18 de julio, se estrenó la pieza “Primero Sueño”, inspirada en el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, en una versión especial ejecutada por la Compañía de Danza del Estado de México (CDEM), función que tuvo lleno total.

El estreno fue este jueves por la noche en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y resultó ser una “actividad clave” dentro de la programación de Danzatlán que este año se efectúa en Texcoco y Toluca --con cierre en la ciudad de Puebla--. Fue creado por Yazmín Barragán, coreógrafa residente de la compañía, bajo la dirección artística Jasmany Hernández Negret.

Según Barragán, en entrevista con Proceso, la pieza fue la culminación de unos seis meses de trabajo y contó resultado del profundo amor que siente por la poesía, y en especial del enigmático poema que ha trascendido a generaciones, además de ser objeto de estudio de poetas y literatos.

Cabe recordar que, en 2012, el editor de la sección de Cultura de Proceso, Armando Ponce, entrevistó profusamente a Américo Larralde (1944-2021) --ingeniero civil de profesión y estudioso de varias disciplinas, entre ellas la astrología, astronomía, lingüística, religiones, además de ser pintor y artesano--, a raíz de su publicación “El eclipse del sueño Sor Juana”, editado por el Fondo de Cultura Económica en ese año, una investigación que le tomó dos décadas a Larralde, y que abrió una lectura única del ‘Primero sueño’, obra que la monja confesó escribir por gusto y no por encargo, y que la crítica ha certificado como su escrito poético más sobresaliente.

La coreógrafa afirmó que fue justamente las alusiones al “sueño” y a la “noche” en los versos de Sor Juana lo que la inspiró a realizar su versión en danza, a la vez que un homenaje a la llamada ‘Décima musa’.

Explicó:

“Siempre me ha fascinado Sor Juana, he leído gran parte de su obra y por ello pensaba desde hace tiempo cómo hacer para llevarla a la danza, me cuestioné mucho hasta que finalmente los astros se alinearon.

“Se trata de una obra en cinco movimientos con propuestas de transición al ‘sueño’, la música evoca la época barroca, y puse énfasis en que el espectador no centre su mirada en un solo bailarín, pues en la obra todos los que están en escena en algun momento son Sor Juana, el vestuario es de Miguel Garaventa, con un toque sobrio, y la iluminacion de Rafael Mendoza, que hizo un trabajo estupendo y creó un ambiente sensacional”.

El estreno del ‘Primero sueño’ fue de 30 minutos de duración y tuvo a 20 bailarines en escena (es decir, a toda la compañía) y contó con música barroca de Antonio Vivaldi (1678-1741) y Arcangelo Corelli (1653-1713), y si bien no hay fecha próxima para volverla a ver en escena, la coreógrafa aseguró que se vería de nuevo en próximas presentaciones.

El “Primero Sueño” se acompañó también de la pieza “Querida Ofelia”, que estrenaron hace unos meses Paulina del Carmen y Roberto Mosqueda, y sobre la cual Barragán afirmó hizo un balance en escena.

Sobre el esfuerzo de Danzatlán y el trabajo de la CDEM en el festival, comentó:

--Espacios como Danzatlán no solo son una puerta directa para artistas y creadores, sino que al ser gratuitos acercan a la gente a disfrutar de la danza, del goce de una compañía contemporánea-neoclásica, y creo que la gente ha entendido muy bien esto, la danza tiene muchos significados y maneras de disfrutarla, no se necesita ser un conocedor de cada movimiento, simplemente tener las ganas de gozar arte.

“Somos una agrupación consolidada y con una ruta muy clara de hacia donde va nuestro trabajo, plataformas como Danzatlán ayudan a exponer esto y me parece un festival maravilloso”.

Y sobre próximas presentaciones de la compañía, dijo:

“Tenemos cuatro años que no paramos, ni siquiera en la pandemia, es un trabajo que hacemos con amor y cariño, que sigue dando satisfacciones como ahora. Tenemos presentaciones casi todos los meses en el Teatro Morelos (Toluca) y la Sala Elisa Carrillo (del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, en Texcoco); en diciembre cerramos con el tradicional ‘Haendel’ en donde siempre tenemos llenos totales y esta vez queremos hacerlo pero con música en vivo, es una pieza icónica de la compañía, la gente ya la espera cada año, creo que cada vez más los mexiquenses y mexicanos nos ubican como una compañía referente en la danza”.

Estrenos, exposiciones, clases magistrales y talleres forman parte de la programación de Danzatlán 2023 que inició el pasado 11 de julio y con actividades hasta el 18 de este mes.