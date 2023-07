La exvocalista de La Oreja de Van Gogh Amaia Montero fue hospitalizada de emergencia

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La exvocalista de la banda La Oreja de Van Gogh -una de las agrupaciones más importantes de España, multipremiada y reconocida en México y Latinoamérica- Amaia Montero fue hospitalizada de emergencia en la ciudad de Madrid.

La voz detrás de temas como “La playa”, “Rosas”, “Muñeca de trapo” y “Perdida” tuvo que ser intervenida quirúrgicamente en el hospital Beata María Ana por problemas de salud, específicamente tras una operación en la mano, pues no siguió recomendaciones postoperatorias que la hicieron recaer, por lo que permaneció 10 días en cuidados intensivos.

Si bien no se dio a conocer el motivo por el cual tuvo la operación, los fanáticos en España, México y el continente americano mostraron preocupación por la artista de 46 años (oriunda de la ciudad de Irún) que hicieron que su nombre se moviera en redes sociales colocándola como tendencia; en los últimos años ha tenido diversos problemas de salud.

En octubre de 2022, Montero preocupó a sus seguidores tras una publicación que compartió en redes sociales, en una imagen en blanco y negro donde aparecía con el cabello desalineado y un semblante serio, y donde escribió un mensaje que alertó a familia, amigos y fanáticos:

“Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?”.

Poco después la cantante ingresó en una clínica de salud mental por un “fuerte cuadro de estrés y ansiedad debido a los preparativos de su nuevo disco”.

Este mismo año, en mayo pasado, también tuvo un ingresó a un centro de salud.

En una entrevista reciente con Vogue España la cantautora reveló que desde los 18 años ha luchado contra de la depresión, confesando que sufre de ataques de ansiedad y que la fama ha afectado a su autoestima debido a las comparaciones y presión social por su físico.