La serie "Vgly" de HBO arrebata a los jóvenes

CIUDAD DE MÉXICO (proceso.com.mx).–Con elementos de la música urbana y los filosos “corridos tumbados” --que han encumbrado a artistas como Peso Pluma y Natanael Cano, más una dosis de “street culture”, la serie “Vgly” es uno de los proyectos más vistos y comentados en redes sociales.

Y aunque también ha recibido críticas por la música y el estilo de vida expuesto (entre ellas la del presidente López Obrador), sus creadores --que lo consideran un “dramedy”, mezcla de drama y comedia-- responden: “no romantizamos, es una parte de la realidad que retratamos, el mensaje central es otro, el de la superación”.

“Vgly” (pronunciar “ogli”) está conectando entre un sector de los jóvenes de México y Latinoamérica --darle seguimiento por #vgly-- en la plataforma de HBO Max, incluso dando pelea en ella a la famosa estadunidense “Sucession”. Su buena acogida ha sido inesperada para su equipo, según advirtió en entrevista con Proceso Santiago Espejo, cocreador de junto a Marcos Bucay (autores de las cintas “Como sobrevir soltero” y “Club de cuervos”).

Espejo.

Para Espejo, la serie de 13 episodios empezó a cocinarse hace cinco años a partir de la idea de un grupo de chavos que arman el grupo musical Vgly crew, arropando a uno de ellos en su sueño por destacar. La amistad, así, es el tema clave.

Se lee en la sinopsis:

“Las historias se intensifican con momentos irónicos y a menudo surrealistas que sólo pueden ocurrir en la Ciudad de México y que, al mismo tiempo, obligan a nuestros personajes a confrontar sus propios defectos y demonios.

“Poco a poco, pero con seguridad, el Vgly Crew irá superando estos problemas como equipo, mientras se acerca cada vez más a su objetivo; por eso ‘Vgly’ es, en el fondo, un ‘dramedy’ sobre la amistad. Esta fórmula, ambientada en el entorno inevitablemente despiadado de la colonia Guerrero --el barrio rudo pero unido en el que viven nuestros personajes-- da como resultado un espectáculo vibrante y atractivo que es divertido y conmovedor, al mismo tiempo que es arriesgado y amenazante, un explosivo contraste que realmente funciona”.

Forman el elenco Benny Emmanuel (personaje en “Chicuarotes”) en el papel de “Vgly”, Juan Daniel García Treviño (“Ya no estoy aquí”) como “Flex”, Sasha González interpretando a “Data”, Jesica Vite (“Acapulco”) como “Triana”, Yatzini Aparicio (“No fue mi culpa”) es “Io” y Alex Lago “Bubble”, más la aparición especial del músico Natanael Cano haciendo a “Lil Vato”.

Dirigen Santiago Fábregas (“Pena ajena”), Cris Gris y Sebastián Sariñana, y fue escrita por Fernando Rasé (“Kamikazes, Cómo sobrevivir soltero), Gabriela Guraieb (“Atrapadas en familia”) y Jaime Muñoz Baena (“Harina”, “Cómo sobrevivir soltero”).

Explicó Santiago Espejo:

“Toda mi vida he sido un amante del hip hop, lo que más absorbí fue la música de la cultura estadunidense. Uno de mis maestros de vida e inspiración como artista, y de tener sueños grandes, es sin duda Kanye West, pero no es el único, hay muchos: Jay Z, Little Wayne… de hecho la serie tiene muchas referencias a Kanye, y el personaje “Vgly” es fan de Kanye, por ejemplo, y en un episodio Buble usa un chaleco que dice ‘Donda’ como el que usó Kanye.

“Pero comenzó hace unos años porque Marcos y yo nos dimos cuenta de que algo estaba pasando en la música urbana en México, comenzando con el reggaeton, y de ahí a otros elementos. Así aparecieron Sata Fe Klan, Alemán, Darius, y eso que admiraba ahora está en México y me identifiqué mucho”.

Uno de los elementos de “Vgly” es que la música tiene presencia en otras plataformas, en este caso Spotify; así, la música urbana es elemento clave. Otro es que la serie está rodada en su totalidad en la Ciudad de México (colonia Guerrero, Tepito, Coapa, y distintas plazas comerciales), convirtiéndose en un personaje más. SE trataba de mostrar espacios icónicos más allá de lo atractivo de otras colonias como la Condesa, Roma, Polanco, buscando retratar siempre lo más fiel, sin meter decoración, que fuera lo más real”.

Si bien la entrevista fue realizada previamente a la crítica del presidente López Obrador en una “mañanera”, enfocada hacia los llamados “corridos tumbados” por exaltar la violencia y el consumo de drogas, Espejo había tocado el tema sobre el género musical y el modo de vida del barrio que se vive en “Vgly”:

“Creo que estamos retratando realidades que viven los morros que inspiraron la serie, y en ese sentido es un parteaguas de contenido mexicano que no está soportado en crimen y narcotráfico, que retrata la realidad, sin romantizar; el estilo de vida, la moda que se muestran, son referencias, además de que somos cuidadosos con los mensajes. Sí, hay una situación donde un personaje muere, pero el mensaje principal que es si tú decides vivir de cierta manera entonces eso tiene consecuencias.

“Respecto a los ‘corridos tumbados’, al final es música que retrata entornos de vida. Creo que suena hipócrita apuntar y decir ‘es violento’, cuando en verdad existen proyectos que no critico pero tienen elementos de la violencia como eje central”.

En entrevista alterna, el actor Alex Lago –quien encarna a Bubble, el manager del protagonista-- afirmó que uno de los puntos de la serie fue alejar los estigmas de colonias como la Guerrero, y de lo que representa en general vivir en un barrio, pues como en todo “no puedes generalizar nunca, y nos dimos cuenta trabajando ahí de que me quedo con lo mejor de la gente de la Guerrero”.

Encarnar a Bubble, dijo, le trajo un reto:

“Ves al personaje y dices: ‘es el clásico cuate chistoso y punto’, pero no, tiene un por qué habla, se comporta y viste así. Al final Bubble es un avatar de sí mismo para que la gente lo vea, lo quiera, porque en realidad tiene muchos problemas, es un avatar para olvidar, como sucede en los videojuegos o internet”.

Señaló que Bubble le dejó el gusto por los tenis y que “me volví adicto a los tenis de colección”. Tiene ya incluso unos Jordan 1 de la colección de Nike, inspirada en el célebre basquetbolista Michael Jordan.

Y en torno a las críticas sobre la música urbana y estilo de vida que retrata “Vgly”, dijo:

“Muchas veces aunque no estás al tanto de las noticias (que es mi caso) sabes lo que pasa, creo que lo importante es que estamos en el punto en que no importa si vives en un barrio o colonia adinerada, la delincuencia esta en todos lados.

“En lo personal tuve las mejores experiencias trabajando en la Guerrero, la gente se nos acercaba, se interesaba en lo que filmábamos, nos ofrecían un vaso de agua, un taco, ¡caray! No todo es malo y no podemos generalizar, al final es lo que ‘Vgly’ retrata, un grupo de chavos que quiere superarse, y como mucha gente tiene deseos y buscan cumplirlos. De eso trata la vida, ¿no?”.