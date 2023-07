La bailarina Elisa Carrillo confía en que el gobierno de Morena en el EdoMex apoyará el Danzatlán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La bailarina Elisa Carrillo Cabrera, Premio Benois 2019, el más prestigioso en la danza, despidió la edición 2023 del Festival Internacional Danzatlán con un recorrido que realizó por Xochimilco, en su calidad de Embajadora de las Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad.

En entrevista, la bailarina expresa a Proceso su confianza en que la nueva administración morenista en el Estado de México mantenga en 2024 el apoyo al Festival Internacional Danzatlán. “Tengo fe en que así será, y si no, buscaré otra manera”.

Embajadora cultural

La bailarina Elisa Carrillo recorrió en trajinera una parte de los canales de Xochimilco, hasta llegar a una chinampa en donde descendieron artistas y representantes de medios que también participaron en la travesía.

La acompañaban también su pareja sentimental Mikhail Kaniskin, bailarín y director artístico de la Gala del Kremlin en Rusia y de Danzatlán; su hija Maya, de siete años, y algunas estrellas del ballet que la noche del martes 18 participaron con la ‘Gala Elisa y Amigos’ en el cierre del encuentro en la ciudad de Puebla.

La bailarina realizó ese recorrido en su calidad de ‘Embajadora de las Ciudades Mexicanas Patrimonio de la Humanidad’, cargo que ostenta desde el 7 de marzo pasado, cuando la Asociación Nacional de Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial le otorgó esa distinción.

Precisamente el director general de esa asociación, Jorge Ortega, explica que la condecoración que le fue otorgada a la Premio Benois de la Danza “busca promover la riqueza cultural de México y de sus ciudades patrimonio a través de una voz de fuerte presencia a nivel internacional, como Elisa Carrillo”.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha catalogado con ese distintivo a 10 ciudades del territorio mexicano, lo cual lo ubica, a la par de Alemania, en el cuarto lugar del índice mundial –sólo después de Italia, Francia y España– y en el primer sitio en América.

Las 10 ciudades mexicanas son: CDMX y Xochimilco, Oaxaca, Campeche, Guanajuato, Morelia, Querétaro, Puebla, San Miguel de Allende, Tlacotalpan y Zacatecas, además de los centros históricos del Itinerario Cultural de la UNESCO de Camino Real de Tierra Adentro: Durango, San Juan del Río y San Luis Potosí.

De Danzatlán 2024 y Luis Miguel

Elisa Carrillo responde a Proceso sobre su cargo como embajadora de un espacio como Xochimilco, cuya naturaleza –más allá de cualquier declaratoria– en algún momento se ha considerado que está riesgo:

“Estoy en el cargo de difundir nuestras bellas ciudades patrimonio, esa no es la parte que a mí me toca.”

La entrevista se dirige hacia el futuro de Danzatlán ante el cambio de administración en el Estado de México, de un gobernador saliente que procede del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a una gobernadora entrante que proviene del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Hasta ahora han sido administraciones estatales del PRI en el Estado de México las que le han otorgado, a través de la Fundación Elisa Carrillo Cabrera, los apoyos para realizar el festival desde los inicios del encuentro en 2018. Al respecto, la bailarina comenta:

“Siempre he trabajado con las instituciones que quieren apoyar la danza y la cultura, nunca he optado por ningún partido político, he trabajado con diferentes gobiernos durante toda mi carrera y siempre he dicho que trabajaré con quien crea en la cultura, el arte y la danza.

“Conocí a la maestra Delfina (Gómez) el año pasado, me dio un nombramiento en la Cámara de Senadores, y en esa ocasión me comentaba el interés que tiene de apoyar la cultura, y tengo fe en que va a ser así. Creo que está sucediendo un cambio en el Estado de México (refiriéndose al festival), veo que la gente nos espera, hace fila, agota los boletos y espera el evento cada año.

Retomando el tema del apoyo de la nueva administración a Danzatlán, explica:

“Es algo que se va a hablar y tengo fe en que se va a lograr, pero si por alguna razón no hubiera apoyo, no pararé, voy a ver la manera de continuar, a veces las cosas no salen como uno quiere, tal vez será diferente, de otra manera.”

Continúa: “Tampoco es que reciba muchos apoyos de otros lados, el Estado de México siempre me ha apoyado, ha sido mi fuerza, es mi tierra y me ha recibido con cariño”.

“Es algo por lo que tengo que trabajar, porque sí veo el cambio, el interés; el apoyo siempre ha sido de los mismos lugares. Y espero que el cambio también sea positivo para la cultura del Estado”.

Ya relajada, de regreso al embarcadero de Cuemanco, la bailarina platica que tiene muy buenos recuerdos de sus viajes en trajinera por Xochimilco cuando era pequeña.

Elisa Carrillo se declara fanática de la música de Juan Gabriel (de quien se arrepiente nunca haber visto), de Luis Miguel (aunque no alcanzó boletos para asistir a los conciertos en octubre en la Arena Ciudad de México) y del grupo Maná.

“De Juan Gabriel me da pena nunca haberlo visto, me hubiera gustado, pero ya no está; a Maná sí lo he visto, pero a Luis Miguel no, tengo entendido que los boletos (para su presentación en octubre) se agotaron casi al instante y no me atrevo a buscarlos por reventa; si tuviera la oportunidad, pediría permiso al ballet (Staatsballet Ballet Berlin, del que es Prima Ballerina) sólo para verlo, pero no encontré cómo, nunca se me ha hecho verlo.

“Me fui de México a bailar siendo pequeña, en los noventa, y la música que sonaba era la de Maná y la de Luis Miguel, y ahí me quedé. Sé que ahora hay muchos artistas y bandas, pero mi referencia musical es la de los noventa”, concluye la plática la gran bailarina y embajadora de la cultura Elisa Carrillo Cabrera.

El Danzatlán 2023

De acuerdo con la información de la Fundación Elisa Carrillo, la sexta edición del Festival Internacional de la Danza Danzatlán 2023 se realizó del 11 al 18 de julio en los municipios mexiquenses de Toluca y Texcoco y tuvo su cierre en la ciudad de Puebla.

La sexta edición presentó 26 actividades artísticas y académicas, entre las que destacaron danza folclórica, urbana, clásica, neoclásica y contemporánea, talleres, clases especializadas o masivas, y un ciclo de cine en la Cineteca Mexiquense que incluyó el debut en México de Prima, documental de la directora rusa Veronika Pokoptseva sobre la bailarina mexicana Elisa Carrillo.