Falleció el actor de “El hogar que yo robé”, “Marimar” y “Rebelde”, Alfonso Iturralde

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El actor de cine, teatro y televisión, Alfonso Iturralde, recordado por su participación en “El hogar que yo robé”, “La fuerza del destino”, “Rebelde”, “Marimar”, murió a los 73 años de edad.

La noticia fue confirmada por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) a través de un mensaje en Twitter en el que expresó su reconocimiento a su trayectoria.

Murió el versátil actor Alan Arkin, ganador del Oscar por "Little Miss Sunshine"

"La ANDI México comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Alfonso Iturralde. Con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, recordado por su participación en telenovelas como 'Rebelde', 'La fuerza del destino' y 'Marimar'", escribió la Asociación.

La @ANDIMexico comunica el sensible fallecimiento del socio intérprete Alfonso Iturralde. Con una amplia trayectoria en cine, teatro y televisión, recordado por su participación en telenovelas como “Rebelde”, “La fuerza del destino” y “Marimar”. Descanse en paz. pic.twitter.com/8y9lRqgYus

Rosalba Brambila Alexander, su primera esposa, publicó en Facebook:

“Hola buenos días, hoy te quiero compartir que anoche (24 de julio) falleció Alfonso Iturralde y quiero agradecer a Nuestro PADRE por su vida y por las maravillosas hijas que Dios me dio a través de él. Oro al señor por toda la familia Iturralde Ávila, que él los llene de su paz y los bendiga... igual que a todos nosotros”.

Las causas del deceso no fueron dadas a conocer, pero en febrero pasado el actor dio a conocer que recién había superado un cáncer de vejiga y que le habían extirpado la próstata, lo que lo había obligado a cambiar su estilo de vida por completo.

"Ahora hago ejercicio todas las mañanas, mis alimentos son balanceados, medito, leo mucho y duermo a mis horas. Mentiría si te digo que me privo de todo, en ocasiones me fumo un cigarro o me aviento un pastel o refresco, porque es difícil cortar todo de tajo".