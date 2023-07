Sofía Castro confesó el dolor por las críticas en su contra cuando vivió en Los Pinos

CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La hija de la actriz Angélica Rivera, Sofía Castro, de 26 años, confesó el dolor sentido por las fuertes críticas sobre su físico cuando su madre estuvo casada con el expresidente Enrique Peña Nieto y, por eso, dijo, casi deja la actuación.

“Mi papá era una contención pobre porque eran unas lágrimas, Yordi, eran horas de llorar y de terapearme, te lo juro que me acuerdo y me dan ganas de llorar, porque me acuerdo de que me abrazaba mi papá, me abrazaba mi mamá y me decían: ‘no te lo creas, tú eres más, tú puedes más’. Me destrozaron, Yordi”, dijo en entrevista para el canal de Youtube del conductor Yordi Rosado.

Recordó ver la camisa de su papá “llena de mocos”, diciéndole que ya no podía, decirle a su mamá que no quería ser actriz ni salir: “Salgo en una alfombra y me chingan, salgo en esto y dicen que me veo gorda, salgo en esto y dicen que me veo fea, cachetona, pero chaparra, pero tú, pero hiciste, pero no hiciste, y me lo compré”.

Aseguró que sufrió porque no sabía en quién confiar, si sus amigos eran tal o cual o sólo se juntaban con ella por ser parte de la familia presidencial en ese entonces.

“Ha sido nadar contra todo un sistema, contra todo un país para yo poder hacer mi trabajo”, indicó la hija de Angélica Rivera y del productor José Alberto Castro, e hijastra por un sexenio de Peña Nieto.

“Nadie te explica cómo ser parte de la familia presidencial. Yo no lo quería, simplemente fue un acompañamiento a la pareja con la que mi mamá decidió estar”, dijo Sofía Castro.

Comentó que, durante la campaña y el sexenio peñanietista, ella, sus hermanas Fernanda, Regina y los tres hijos del expresidente formaron “un equipo” para apoyarse ante las críticas.

“Es una posición de mucha responsabilidad y nos dijeron que nos cuidáramos de la gente que se nos iba a acercar”, comentó.

“Fuimos una familia de ocho personas que nos queremos con el alma, y lo más fuerte, terminando (el sexenio de Peña Nieto), fue que dijeran que no era cierto; tratamos de ser un soporte tanto para él como para mi mamá”, reveló.

Confesó que tuvo que ir a terapia por sus serios problemas emocionales, pues odiaba su cuerpo por las críticas recibidas en redes sociales y se deprimió “muchísimo”. Sufrió bulimia y anorexia. A esto, dijo, sus padres no la dejaron entrar al CEA a estudiar actuación.