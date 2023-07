Alejandro Marcovich reclama a fan por vender discos firmados de Caifanes para pagar el hospital de su hija

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El guitarrista Alejandro Marcovich, cofundador de Caifanes, protagonizó una polémica tras discutir con un usuario de Twitter a quien cuestionó por haber vendido una caja de discos autografiada de la banda mexicana para poder pagar el tratamiento médico de su bebé enferma.

En medio de un pleito que sostuvo con el músico en esa red social, el usuario @EzraOnVinyl relató la historia a modo de contexto, la que acompañó con capturas de pantalla de un chat que tuvieron.

“Mi hija acababa de nacer y nació con una enfermedad en los pulmones. Para pagar la cuenta del hospital tuvimos que subastar distintos artículos, entre ellos una caja de vinyles de Caifanes, firmada. A lo que esta persona respondió así”, relata Ezra en el tuit en el que compartió la siguiente conversación.

–¿Cómo conseguiste esas firmas? –pregunta Marcovich.

–Hola, en muchas de tus presentaciones de tu libro, me firmaste los discos –le responde.

–¿Para venderlo luego, y en un precio absurdamente elevado? Entiendo lo de tu niña, y ojalá salga todo bien, pero no abuses. Las firmas las conseguiste de manera desinteresada, no para lucrar –reclama el músico.

–¿Para lucrar? ¿De forma desinteresada? Las conseguí porque soy un verdadero fan y para mí son un tesoro. El precio es lo que ustedes valen y no soy el único que lo sabe. Si no estuviéramos en esta situación, no me pasaría por la mente vender algo tan preciado, pero ahora es más importante la vida de mi hija. Saludos.

“Ahí está su ídolo. Diviértete”, publicó Ezra”, quien se identifica en Twitter como “escritor, lector, editor, corrector de estilo, coleccionista-melómano y domador de leones”.

El pleito venía desde el martes, cuando Ezra criticó una publicación de Markovich en la que éste cuestionó a la periodista Lydia Cacho, quien en junio pasado denunció presuntos comportamientos violentos del músico.

¿De verdad este cabrón acaba de escribir esto? ¿El vato que siempre [según él] tiene la razón y la verdad (y que te manda a leer su pasquín de mierda lleno de mentiras)?

En otros tuits el fundador de Caifanes cuestionó a Ezra a partir de los datos de su biografía en Twitter.

Ándale, pues, corrige mi estilo (me baso en lo que dices que es tu curriculum). Eso sí, si fueras tan amable de no insultar. Es de muy mal estilo

Lo que provocó estas respuestas de su interlocutor.

¿León? Tú eres un pobre bichito que no sirve para nada. Una persona mierda. ¿Quieres que te recuerde por qué eres una basura humana?



Markovich le respondió irónicamente.

Cuando Ezra difundió las capturas, Markovich le respondió en un hilo:

"Como dije sinceramente en esa ocasión, lamento mucho lo de tu hija. "Nada tiene eso que ver con que vendas un artículo en un precio que no representa el valor real del mismo. "No coartes mi DERECHO CONSTITUCIONAL de libertado expresión, ni me exhibas como un patán por ejercerla. "Nunca ha sido en mi vida ser ídolo de nadie, y lamento mucho los que los tienen. Si soy ídolo de alguien, le sugiero dejar eso: + d una vez los voy a defraudar xq soy uno +, de carne y hueso como ustedes, y suelo equivocarme ya q no soy perfecto. No soy 1 dios, ni 1 semidiós, ni una deidad, y mucho un ídolo. Sólo hago lo q me gusta lo mejor q puedo" (sic)

Ezra le respondió llamándolo “narcisista”. El músico le contestó:

"No tienes idea d aquello q lamento, y mucho. T recomiendo no hablar d gente q no conoces ni su vida, ni sus motivaciones, ni nada". "¿Q ganas con injuriarme? Pregunta seria. Y eso d «narcisista» es sólo la repetición d lo que dijo alguien sin fundamentos. Diagnóstico no hay". (sic)

A un usuario que le señaló “falta de empatía”, Markovich le dijo: “Bueno, en eso tienes razón y me disculpo públicamente por no haberlo entendido así en ese momento, por haber respondido de esa manera, y por mi falta de empatía o de comprensión acerca de esa situación en una emergencia familiar. Pude haberme comportado de otra manera. Lo siento”.

Mientras Markovich siguió debatiendo con otros usuarios sobre autógrafos, Ezra recibió mensajes de solidaridad por la salud de su hija, aclarando que se trató de algo que ocurrió hace tres años.

En ese contexto, varios usuarios censuraron la actitud del músico.

Espero mejore tu niña, no puedo ni imaginar lo que están pasando.

Qué bueno que algo tan insulso como una caja de de vinyles autografiados haya servido para la salud de tu hija. La música, el arte jamás estarán por encima de la vida , menos por encima de la vida de tu propia hija.

