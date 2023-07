“El extraño caso del fantasma claustrofóbico”, una película de misterio y aventura

SAN MIGUEL DE ALLENDE, Gto. (apro).- Los hermanos Nikolaj (12 años) y Emil (8 años ) y su amiga Ximena (12 años) descubren un fantasma. Es un adolescente que perdió su vida en un terremoto en la Ciudad de México. Los tres conocerán la metrópoli y su historia para ayudar a esa aparición que posee un pendiente que resolver.

El largometraje de misterio y aventura se titula “El extraño caso del fantasma claustrofóbico”, dirigido por el sonorense Alejandro Sugich y basado en el libro homónimo de Hortensia Moreno, forma parte de las secciones Largometraje Mexicano y Niños en Acción en la 26 edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF, sus siglas en inglés), y se estrenará el próximo 25 de agosto en Amazon Prime Video.

Sugich, también productor de esta historia, menciona en entrevista que al principio se pensaba lanzar el filme de 117 minutos en cines, pero que en Amazon Prime Video le destacaron que la cinta se verá en 120 naciones.

“Me manifestaron que la querían porque no hay nada para los jóvenes y su oferta fue muy interesante. Y me llena de orgullo porque es una película 100% mexicana que habla de nuestra cultura e historia, y va a entretener a chavos de otras partes del mundo”.

El igual guionista de la trama junto con Adrián Pastrana, estableció Sula Entertainment en el 2021 y actualmente es vicepresidente de entretenimiento en International Quorum of Motion Picture Producers. Sus obras incluyen “Casi treinta” (2014), “Prometo no enamorarme” (2017), la serie “Los hermanos Salvador” (2022) y “Perdidos en la noche” (estrenada en Cannes 2023).

El elenco lo componen Lukas Urkijo, Ana Emilia, Fausto Espejel, Dominika Paleta, Danae Reynaud, Rodrigo Cachero y Roz Urkijo, en orden de importancia.

Sugich explica en entrevista que “El extraño caso del fantasma claustrofóbico” le llegó por medio de su suegra, quien es parte del programa de lectura Pequeños Grandes Lectores porque él buscaba laborar algo para niños.

“Tengo tres hijas, y a una de ellas le pregunté ¿Cuál era su película favorita? y me dijo que las mías, pero que no las podía ver, entonces fue un momento para empezar a buscar a hacer una historia para mis hijas, para el público joven, que está desatendido en México, y entiendo también esa situación porque no es fácil. Los niños y los jóvenes están expuestos al mejor cine del mundo en cuestión de presupuesto y espectáculo, y creemos malamente que no podemos competir con ellos, pero no, al contrario, creo que la ventaja competitiva que nosotros tenemos es la cultura de ser mexicanos y contamos con una vasta historia, y cuando leí este libro, encontré todo ahí”.

Prosigue que, aunque nació en Sonora, es “un relato muy chilango” porque le debe mucho a la Ciudad de México.

“Entonces quise realizar un largometraje ubicado en la Ciudad de México, con el tema del temblor de 1985, el cual se maneja de una manera muy respetuosa, pero te ayuda a ponerte en el contexto histórico. El proyecto va a generar también un poco de plática en la familia después de ver la película. Los niños y los adolescentes merecen este cine y de calidad”.

El realizador destaca además los tópicos de la amistad y el amor:

“Era importante regresar a mi experiencia de niño, lo padre que era la amistad y de ahí va naciendo el amor, muy blanco, muy lindo, muy intenso. De chico cuando le tocabas la mano a alguien que te gustaba y era volar. Igual hablamos del miedo, que cuando se enfrenta empieza uno a ver la claridad. El miedo nos ciega, y eso se puede controlar. El tema del amor habla del proceso de maduración de ser niño a adolescente”.

A Lukas Urkijo le agradece a Margarita Mandoki porque le ayudó a aportar las raíces de su personaje:

“Desde dónde venía y hacia dónde iba, y saber de su esencia. Nikolaj se creó con base de muchas experiencias personajes, y salió con una personalidad fija. Me gustó mucho”.

Fausto Espejel platica que igual Margarita Mandoki lo guió y precisa:

“No soy como mi personaje, pero lo siento muy mío”.

A Roz Urkijo se le hizo muy divertido recrear al fantasma. Y destaca:

“El guion me hizo llorar varias veces. Ofrece un buen contexto del temblor de 1985 en la Ciudad de México. La respiración fue muy importante para este personaje. Estoy muy satisfecho con él. Es bueno conocer este género y es una cinta que trata un tema de la nación”.