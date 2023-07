Abogado: empleados de Michael Jackson no estaban legalmente obligados a prevenir abuso sexual

LOS ANGELES (AP) — Los trabajadores de las empresas propiedad de Michael Jackson no tenían la obligación legal de proteger a niños del astro pop, dijo un abogado ante un tribunal de apelaciones el miércoles.

El abogado del patrimonio de Jackson, Jonathan Steinsapir, rechazó una decisión tentativa de la Corte de Apelaciones del Segundo Distrito de California, que dijo que se inclinaba a favor de revivir demandas previamente desestimadas de dos hombres que alegan que Jackson abusó sexualmente de ellos durante años cuando eran niños.

El razonamiento del tribunal, argumentó Steinsapir, "requeriría que los empleados de bajo nivel confrontaran a su supervisor y lo calificaran de pedófilo".

Holly Boyer, abogada de los demandantes Wade Robson y James Safechuck, dijo que los trabajadores deberían tener esa responsabilidad.

"Requerimos que los empleados de la entidad tomen esas medidas, porque de lo que estamos hablando es del abuso sexual de niños", dijo Boyer al panel de tres jueces en la audiencia por videoconferencia. "De lo que estamos hablando aquí es de niños de 7 y 10 años que están completamente incapacitados para protegerse de su mentor, Michael Jackson".

Boyer agregó que los niños "fueron dejados solos en esta guarida de leones por los empleados del acusado. Un deber afirmativo de proteger y advertir es correcto".

Jackson murió en 2009. Robson presentó una demanda en 2013 y Safechuck demandó al año siguiente. Ambos se hicieron más conocidos por contar sus historias en el documental de HBO de 2019 "Leaving Neverland".

Un juez que desestimó las demandas en 2021 determinó que no se podía esperar que MJJ Productions Inc. y MJJ Ventures Inc., dos empresas de las que Jackson era el único propietario y único accionista, funcionaran como los Boy Scouts o una iglesia donde un niño a su cuidado podía esperar su protección.

Steinsapir dijo que la evidencia que se reunió en los casos, que no llegaron a juicio, mostró que los padres de los menores no esperaban que los empleados de Jackson estuvieran vigilándolos. Dijo que una declaración de la madre de Robson mostró que ella ni siquiera sabía que existían las empresas cuando llevó por primera vez a su hijo de 7 años ante la presencia del astro pop.

"No estaban buscando a las compañías de Michael Jackson para protegerse de Michael Jackson", dijo Steinsapir.

Steinsapir dijo que la afirmación en la demanda y la decisión tentativa del tribunal de que las corporaciones se habían involucrado en una contratación negligente era absurda cuando la persona que contrataba era el presunto infractor.

"¿Cualquier persona que pueda ser propensa a una tendencia criminal tiene el deber de no contratarse a sí mismo?", dijo Steinsapir.

La audiencia abordó sólo las obligaciones legales de las empresas, no la verdad de las acusaciones de los hombres, pero Steinsapir con frecuencia las calificó de no probadas y falsas.

Robson, de ahora 40 años y quien se desempeña como coreógrafo, conoció a Jackson cuando tenía 5 años. Luego apareció en tres videos musicales de Jackson.

Su demanda alegaba que Jackson abusó de él durante un período de siete años.

Safechuck, que ahora tiene 45 años, dijo en su demanda que tenía 9 cuando conoció a Jackson mientras filmaba un comercial de Pepsi. Dijo que Jackson lo llamaba a menudo y lo prodigaba con regalos antes de pasar a una serie de incidentes de abuso sexual.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que dicen haber sido víctimas de abuso sexual. Pero Robson y Safechuck han denunciado públicamente y aprobado el uso de sus identidades.

Las demandas de los hombres han vuelto tras ser desestimadas en 2017, cuando Young las anuló por estar más allá del estatuto de limitaciones. Una nueva ley de California que amplió temporalmente el alcance de los casos de abuso sexual llevó a la corte de apelaciones a restaurarlas. El patrimonio personal de Jackson, los activos que dejó después de su muerte, fueron desechados como acusados en 2015.

El patrimonio de Jackson ha negado rotunda y repetidamente que el músico abusó de cualquiera de los niños, y ha enfatizado que Robson testificó en el juicio penal de Jackson de 2005, donde Jackson fue absuelto, que no había sido abusado, y Safechuck dijo lo mismo a las autoridades.

Los tres jueces que escucharon el caso el miércoles no tomaron una decisión inmediata.

El juez John Wiley dijo que "me parece que estas corporaciones estaban en una excelente posición para prevenir estas lesiones". Podrían haber requerido que un acompañante estuviera presente para los niños, por ejemplo, dijo Wiley.

Steinsapir, quien enfatizó que los presuntos abusos sexuales tuvieron lugar en la casa de Jackson, no en los lugares de trabajo, respondió: "¿Podría mi bufete de abogados decirme con quién puedo estar en mi propia casa?".

Boyer, el abogado de los demandantes, respondió que "estas casas estaban atendidas por empleados de Jackson. Promulgaron políticas y procedimientos para facilitar que Jackson esté solo con estos niños".