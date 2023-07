Murió Randy Meisner, leyenda de la música y fundador de Eagles

NUEVA YORK (AP).— Randy Meisner, miembro fundador de la banda Eagles, quien agregó armonías a canciones populares como "Take It Easy" y "The Best of My Love" además de interpretar y coescribir "Take It to the Limit", murió a los 77 años.

Meisner falleció el miércoles por la noche en Los Angeles por complicaciones de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, dijo la banda el jueves en un comunicado.

El bajista había soportado numerosas aflicciones en los últimos años y una tragedia personal en 2016 cuando su esposa, Lana Rae Meisner, se disparó accidentalmente y murió. Randy Meisner había sido diagnosticado con trastorno bipolar y tenía graves problemas con el alcohol, según registros judiciales y comentarios realizados durante una audiencia de 2015 en la que un juez ordenó que recibiera atención médica constante.

Calificado como "el hombre más dulce en el negocio de la música" por su excompañero de banda Don Felder, Meisner se unió a Don Henley, Glenn Frey y Bernie Leadon a principios de la década de 1970 para formar una banda representativa de Los Angeles y uno de los grupos más populares de la historia.

“Randy fue una parte integral de Eagles e instrumental en el éxito temprano de la banda", señala el comunicado de Eagles. "Su rango vocal fue asombroso, como es evidente en su balada característica, 'Take It to the Limit'".

La banda dijo que los planes del funeral están pendientes.

Al evolucionar del country rock al hard rock, Eagles produjeron una serie de exitosos sencillos y álbumes, comenzando con "Take It Easy" y continuando con "Desperado", "Hotel California" y "Life In the Fast Lane", entre otros. Aunque fueron criticados como superficiales, Eagles lanzaron dos de los álbumes más populares de todos los tiempos, "Hotel California" y "Their Greatest Hits (1971-1975)", que con ventas de 38 millones de copias se colocó junto con "Thriller" de Michael Jackson como el álbum más vendido, de acuerdo con cifras de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos (RIAA según sus siglas en inglés).

Dirigidos por los cantautores Henley y Frey, los Eagles inicialmente fueron calificados como "suaves" y "fáciles de escuchar". Pero para su tercer álbum, "On the Border" de 1974, habían agregado un guitarrista de rock, Felder, y se estaban alejando del country y el bluegrass.

Leadon, un intérprete de bluegrass a la antigua, no estaba contento con el nuevo sonido y se fue después del álbum de 1975 "One of These Nights". (Fue reemplazado por otro guitarrista de rock, Joe Walsh). Meisner se quedó hasta el lanzamiento de 1976 de "Hotel California", el disco más aclamado de la banda, pero se fue poco después. Su partida, irónicamente, fue provocada por la canción que coescribió y por la que era mejor conocido, "Take It to the Limit".

Tímido y originario de Nebraska, Meisner se debatía entre la fama y la vida familiar. Estuvo enfermo y nostálgico durante la gira "Hotel California" (su primer matrimonio se estaba terminando) y se mostró reacio a ser el centro de atención en "Take It to the Limit", un escaparate para su tenor nasal. Sus objeciones durante un concierto en Knoxville, Tennessee, en el verano de 1977 enfurecieron tanto a Frey que los dos discutieron detrás del escenario, y Meisner se fue poco después. Su reemplazo, Timothy B. Schmit, permaneció con el grupo durante las siguientes décadas, junto con Henley, Walsh y Frey, quien murió en 2016.

Como solista, Meisner estuvo lejos del éxito de Eagles, pero tuvo canciones populares con "Hearts On Fire" y "Deep Inside My Heart" y tocó en discos de Walsh, James Taylor y Dan Fogelberg, entre otros. Mientras tanto, Eagles terminaron una pausa de 14 años en 1994 y realizaron una gira con Schmit a pesar de que Meisner había tocado en todos menos uno de sus álbumes de estudio anteriores. Meisner sí estuvo con los miembros del grupo pasados y presentes en 1998 cuando fueron incluidos en el Salón de la Fama del Rock and Roll e interpretaron "Take It Easy" y "Hotel California". Durante una década, formó parte de World Classic Rockers, una banda de gira que en varias ocasiones incluyó a Donovan, Spencer Davis y Denny Laine.

Meisner se casó dos veces, la primera vez cuando aún era un adolescente y tuvo tres hijos.

Hijo de aparceros y nieto de un violinista clásico, Meisner tocaba en bandas locales cuando era adolescente y, a fines de la década de 1960, se mudó a California y se unió a un grupo de country rock, Poco, junto con Richie Furay y Jimmy Messina. Pero recordaría estar molesto porque Furay no le permitió escuchar la mezcla de estudio de su primer álbum y dejó el grupo antes de que saliera: su sucesor fue Timothy B. Schmit.

Meisner fue músico de Ricky Nelson, tocó en el álbum "Sweet Baby James" de Taylor y se hizo amigo de Henley y Frey cuando todos tocaban en la banda de Linda Ronstadt. Con la bendición de Ronstadt, formaron Eagles, David Geffen los contrató para su sello Asylum Records y lanzaron su álbum debut homónimo en 1972.

Frey y Henley cantaban la mayor parte del tiempo, pero Meisner fue la clave detrás de "Take It to the Limit". Apareció en el álbum "One of These Nights" de 1975 y se convirtió en un sencillo entre los 5 primeros puestos de las listas de popularidad, una canción cansada y quejumbrosa que luego fue versionada por Etta James y a dúo por Willie Nelson y Waylon Jennings.

La voz de falsete de Meisner era tan distintiva que se convirtió en una parte definitoria no sólo de Eagles sino de todo el sonido de California.

Las "armonías de Meisner son instantáneamente reconocibles y apreciadas por los fans de Eagles de todo el mundo", dijo el Salón de la Fama del Rock and Roll en un comunicado.

En la serie de parodia “Documentary Now!" de 2015 hay un par de capítulos sobre una banda de falsos Eagles y el personaje bigotudo de Bill Hader está claramente inspirado en Meisner.

“Para mí, el propósito de todo el asunto de Eagles fue esa combinación y la química que hizo que todas las armonías sonaran perfectas", dijo Meisner al sitio web de música www.lobstergottalent.com en 2015. "Lo gracioso es que después de que hicimos esos álbumes nunca los escuché y sólo cuando alguien viene o estoy en la casa de alguien y se escucha de fondo es cuando me digo a mí mismo: 'Maldita sea, estos discos son buenos'".