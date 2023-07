40 aniversario rock de Las Varitas La Paz

LA PAZ, BCS. (apro).- Parecía imposible… Pero finalmente Alfonso Vázquez Olivas, alias “Poncho Varitas”, cristalizó el sueño de celebrar cuatro décadas de rock en su espacio Las Varitas, el cual abrió en esta capital como un minúsculo café bar del Centro Histórico paceño gracias a la buena voluntad de amigos y una mujer quien le alquiló el terrenito allá por 1983.

Estudiante sinaloense de cuarto semestre en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, “Poncho Varitas” logró conseguir, en junio de 1983, cien mil pesos prestados para cumplir la ilusión de levantar el foro artístico Las Varitas.

–Llevaba siete meses desempleado –recuerda el propietario– y ya que andaba montando una obra de teatro, necesitaba hacer algo para sobrevivir. Entonces le pedí a mi hermano Seú, quien ya falleció, que fuera mi socio. Una señora nos alquiló el lugar donde abrimos un negocito de aguas. Era una palapa, sin paredes, y puse unas varitas de palo de arco, largo, característico de la California, con barro…

En pocos meses, de ser un puesto pequeño de tacos de pescado y cerveza dominguera, la palapa enramada creció hasta convertirse en foro de canto nuevo popular entre los universitarios, quienes cada fin de semana iban a oír las canciones de protesta de otro hermano del “Poncho”, el pintor y literato Julián Vázquez.

El ilustre histrión Carlos Ancira fue uno de los primeros actores que llegó con su montaje de “El Diario de un Loco”, de Gogol; Amparo Ochoa, “El jilguero sinaloense” y el guanajuatense Gabino Palomares aparecieron ahí en concierto por 1988; la visita de los conjuntos Caifanes y Cuca de Guadalajara sirvieron para estrenar unas nuevas Varitas de arquitectura post-moderna que, sin perder el sabor tradicional con murales de pinturas rupestres y materiales nativos, brindan espacio para más de 500 espectadores. Señala “Poncho”:

–Justo en 1993 hicimos un disco compacto con trece cortes, “A diez años de Las Varitas (El Rock en Baja California Sur)”, una producción independiente del difunto Daniel Tuchmann, a beneficio del DIF Estatal. Lo interesante de esta grabación radica en que es el primer disco que incluyó músicos surbajacalifornianos de rock.

La fiesta magna

Las celebraciones por los cuarenta años de Las Varitas comenzaron el 30 de junio en el segundo local que “Poncho Varitas” inauguró a comienzos de este siglo en Cabo San Lucas, con presencia musical del quinteto de rockeros locales Lost No Name, además del platillo fuerte Insur Pipol, más la nueva generación de baladistas Abril Vázquez (cantautora hija del “Poncho”) y Nicoletta Spinelli.

Ambas chicas repitieron en la conmemoración principal aquí durante la primer noche de luna llena de julio, acompañadas del guitarrista Juan de la Parra, además de un selecto programa con músicos quienes vieron nacer Las Varitas desde sus orígenes: el trovador Carlos Rivas junto a Roberto “El pingüino” Ojeda, quienes interpretaron piezas como “Hoy la ví”, de Pablo Milanés, “Te doy una canción” y “Playa Girón”, de Silvio Rodríguez, “Comandante Che Guevara”, de Carlitos Puebla, y “Los cien años de Macondo”, con dedicatoria a Gabriel García Márquez y popularizada en La Paz por el conjunto Punta Kebrada, Somos y el ya citado Julián Vázquez.

En abril del año 2000 fue presentado el segundo disco compacto “Las Varitas II, Rock sudcaliforniano” (Prod. Las Varitas/METZTLI, 2000) en el Teatro de la Ciudad de La Paz, con los artistas que participaron en los 17 cortes de aquel acoplado dando vida a concierto en beneficio de la Cruz Roja local convocado por “Poncho Varitas”, a 17 años de creado este espacio cultural.

Pero volviendo al magno festejo por cuatro décadas, la música desenchufada continuó vibrando intensamente vía la onda femenina de Nicoletta, chamaca nacida en Brasil, quien se ganó a pulso al público motivándolo con el himno colectivo de “Amor eterno”, la maternal pieza de Juan Gabriel. Abril Vázquez, a su vez, se llevó las palmas entregando cuatro temas de su nueva grabación “Ojalá”.

Ojalá que un día mejores,

que te duelan tus errores,

ojalá que te perdones de tus malas decisiones

ojalá te vayas lejos,

que te robes mis recuerdos,

y ojalá un día de estos

se me borren ya tus besos…

Ella cuenta con 21 años, si bien desde los 15 ya estaba en el camino, apoyada por sus padres, incluso antes de nacer con el estímulo de la música de Mozart.

Su nombre completo es Abril Montserrat Vázquez Díaz, sudbajacaliforniana oriunda de Cabo San Lucas; con la disquera We Rock dio a conocer su primer álbum que incluyó “Whiskey” y “Baja nena”. Abril y Nicoletta compartieron el foro y, felices, dieron paso a la algarabía del rock eléctrico: vino así la presentación de los rocanroleros de vieja cepa en Baja California Sur, fieles amigos de Las Varitas La Paz en sus orígenes:

Abrazaron su retorno el guitarrista “Benny” Núñez, el bajista Miguel “El Tarro” Salgado, la bataca de César Green y la infaltable voz de “El Pingüino” Ojeda. Los cuatro arrancaron suaves rolas de refritos históricos como “Born in the Bayou”, de Creedence Clearwater Revival, “Take it Easy” de Eagles, o “Beber de tu sangre”, de Los Amantes de Lola. Se unió a ellos “Poncho Varitas” para la rola “Princesa”, de Joaquín Sabina, y “Suzy Q”.

La pachanga alcanzó su punto más melancólico al compás de “Las mañanitas” con mariachi, amenizando la voz cantante de (¡claro!) “Poncho Varitas”. Enseguida, tomó el micrófono Luis Herrera, fundador de los homenajes a John Lennon en Las Varitas La Paz, cantando con Abril y “Patty” Chávez “Imagine”. Un séquito de trabajadores subió para ofrendar ramos de claveles que lanzaron a los presentes, se partió un gran pastel áureo y llegó la hora de bailar con Insur Pipol, a ritmo de “Así hablaba Zaratustra”, de Strauss, en versión modificada a Deodato.

En el octeto que prendió la mecha figuran los destacados “Poncho” Toledo, de Los Concorde, “Ro” Velázquez de Liquits, Ismael Salcedo de Los Daniels, y el célebre Dr. Shenka, la voz rapera de Panteón Rococó.

La fiesta magna por 40 años de Las Varitas se prolongó hasta casi las cinco de la mañana. Al final, solo había sonrisas y “Poncho Varitas”, un declarado simpatizante de AMLO y la 4T, expresó al reportero, feliz:

“Muchas veces estuvimos a punto de cerrar, algunas ocasiones hubo autoridades de partidos como el PAN que desearon controlar los centros de entretenimiento en La Paz y me hostigaron, metían chavitas menores de edad a Las Varitas o drogas, nomás para amedrentarnos. Pero sobrevivimos a todo, también a la pandemia. De la nada, construimos un sueño y un lugar que hoy ya es parte del corazón artístico y cultural de México. ¡Gracias, gracias, gracias!”

Por algo Las Varitas es el sitio más antiguo de rock que existe en nuestro país. De allí su trascendencia.