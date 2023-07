Muere el nieto de Robert De Niro, Leandro De Niro Rodriguez, a los 19 años

NUEVA YORK (AP) — Leandro De Niro Rodriguez, nieto de Robert De Niro, murió a los 19 años.

Su madre, Drena De Niro, anunció el deceso el lunes en una publicación de Instagram.

"No sé cómo vivir sin ti, pero trataré de continuar y difundir el amor y la luz que tanto me hiciste sentir al convertirme en tu mamá", escribió. "Fuiste tan profundamente amado y apreciado y desearía que sólo el amor pudiera haberte salvado".

Drena De Niro tuvo a Leandro con el artista Carlos Mare, quien publicó cuadros negros sin texto en sus cuentas de Instagram.

"Estoy profundamente angustiado por el fallecimiento de mi amado nieto Leo. Estamos muy agradecidos por las condolencias de todos. Pedimos que se nos dé privacidad para llorar la pérdida de Leo", dijo Robert De Niro en un comunicado.

De momento no había más detalles disponibles. Más tarde el lunes, el publicista de De Niro compartió otra declaración de Drena De Niro.

"Con inconmensurable conmoción y tristeza nos despedimos de nuestro amado hijo Leo. Les agradecemos la efusión de amor y apoyo y pedimos que se nos dé privacidad en este momento para procesar esta pena inconsolable", decía el comunicado.

En respuesta a una solicitud para confirmar un informe de TMZ sobre que Leandro fue encontrado en un apartamento de Nueva York, la policía de la ciudad escribió que "un hombre de 18 años fue encontrado inconsciente, sin reflejos, y fue declarado muerto por los servicios de emergencia en el lugar" en una dirección de Wall Street que alberga el centro residencial Cipriani Club Residences. Leandro cumplió recientemente 19 años, según medios de comunicación.

La oficina del médico forense determinará la causa de la muerte.

Drena De Niro, de 51 años, es la mayor de los siete hijos de Robert De Niro (quien a sus 79 años dio recientemente la bienvenida a su hijo más pequeño). El actor la adoptó cuando se casó con su madre, Diahnne Abbott, su primera esposa. Drena De Niro también es actriz, con papeles en "Joy" ("Joy: El nombre del éxito"), "The Intern" ("El becario") y "Mozart in the Jungle", entre una larga lista de créditos.

Leandro también tuvo créditos de actuación a su nombre, con papeles en tres proyectos que también incluían a su madre: "The Collection" de 2005 y "Cabaret Maxime" y "A Star Is Born" ("Nace una estrella") de 2018. En la película con Bradley Cooper, Drena y Leandro interpretaron a una madre y un hijo, la esposa y el hijo del personaje de Dave Chappelle.