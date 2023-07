Acusador de Kevin Spacey dice que el abuso que sufrió fue "horrible"

LONDRES (AP) — Un hombre que afirma que Kevin Spacey lo sometió a un torrente de abuso verbal y lo tomó por la entrepierna negó las afirmaciones del abogado de la estrella de Hollywood el jueves sobre que había inventado las acusaciones de agresión, y dijo que había ocultado el "horrible" incidente durante años.

El hombre es uno de los cuatro que acusan al galardonado con dos Premios de la Academia de agredirlos en Gran Bretaña entre 2001 y 2013. Durante gran parte de ese tiempo, Spacey fue director artístico del Teatro Old Vic en Londres.

Spacey, de 63 años, enfrenta un juicio en un tribunal de Londres por 12 cargos, que incluyen agresión sexual, agresión indecente y hacer que una persona participe en una actividad sexual con penetración sin consentimiento. Él niega todas las acusaciones y su abogado ha dado a entender que los acusadores están buscando dinero de Spacey.

El tercer acusador que testificó dijo que Spacey, quien olía fuertemente a alcohol, lo acribilló con un torrente de insultos verbales como una "ametralladora" antes de tomarlo por la entrepierna "como una cobra" tras bambalinas en un teatro de Londres durante un evento benéfico en Londres a principios de la década del 2000.

Durante el contrainterrogatorio, el abogado de Spacey, Patrick Gibbs, alegó que muchas partes de la historia del acusador eran "completamente falsas".

"Con el mayor respeto, usted no estaba allí y yo sí", respondió el hombre, que no puede ser identificado según la ley británica y prestó testimonio fuera de la vista del público. "Fue horrible. Y nunca nadie me ha hablado de esa manera, nunca".

Dijo que el incidente lo dejó sintiéndose "degradado" y "como si no valiera nada".

El hombre negó la sugerencia del abogado de que había buscado "monetizar" su encuentro con Spacey.

Presionado sobre por qué no habló en ese momento, el acusador dijo que "el sr. Spacey era una luz brillante del (distrito de teatros) West End" y temía que "si digo algo, seré el problema".

"Fue una cosa tan horrible. Lo guardé en una caja en mi mente y traté de no pensar en eso", dijo.

La presunta víctima es el tercer hombre que dice que Spacey lo tomó agresivamente su entrepierna. Los fiscales han descrito al actor como un "acosador sexual" depredador.

El jurado de nueve hombres y tres mujeres está programado para escuchar a un cuarto acusador la próxima semana. El juicio comenzó la semana pasada en el Tribunal de la Corona en Southwark, Londres, y se espera que dure casi un mes.

Spacey, quien está libre bajo fianza incondicional, podría enfrentar una sentencia a prisión si es declarado culpable.

Spacey era uno de los nombres más importantes de Hollywood hasta que las acusaciones de una conducta sexual indebida descarrilaron su carrera, ganó un Oscar a mejor actor de reparto por la película de 1995 "The Usual Suspects" ("Sospechosos habituales") y otro como actor principal por la película de 1999 "American Beauty"("Belleza americana"). Dirigió el Old Vic de Londres entre 2004 y 2015.