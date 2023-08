Taylor Swift, Lana del Rey, Café Tacvba: Estos son los conciertos de agosto en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El mes de agosto refresca en una diversidad de gustos musicales en conciertos para el disfrute del público, destacándose por las presentaciones de Taylor Swift, Lana del Rey, Café Tacvba, La Castañeda y The Wake.

La entrañable agrupación Café Tacvba pisará el escenario del Auditorio Nacional los días 3, 4, 5 y 6, con la presencia de Enrique y Joselo Rangel, Rubén Albarrán y Emmanuel del Real “Meme”. Para complacer a sus seguidores el concierto será en sesión acústica.

También la Big Band Jazz de México, una de las más emblemáticas del género en nuestro país, hará suyo al coloso de Reforma con presentaciones cada miércoles de agosto (2, 9, 16, 23 y 30 de agosto), y con distintos artistas invitados como Tres de copas, Kika Edgar, Susana Zabaleta, Daniel me estás matando, Laureano Brizuela y Alex Lora, entre muchos otros.

La Castañeda al mando del buen Salvador Moreno tocará en el salón La Maraka el 5 de agosto. Desplegarán sus características artes escénicas de locura y delirante rock, en el contexto de su gira “Trióptioca”.

El espectáculo “2000’s Pop Tour” moverá las emociones en la Arena Ciudad de México el 5 de agosto. En el coloso de la alcaldía Azcapotzalco se verá a Paty Cantú y Yahir, así como los grupos Nikki Clan, Kudai y Motel.

Los artistas Emmanuel y Mijares ocuparán el Auditorio Nacional en doble fecha el 9 y 10 de agosto. El dúo edificará una producción renovada para celebrar el décimo aniversario de su espectáculo “Two’r Amigos”.

En tanto, María Daniela y su Sonido Lasser, hará retumbar el salón La Maraka el 11 de agosto. Ahí se enseñará su nuevo sencillo titulado “Mosca Muerta”.

El día 12 de agosto, en fechas compartidas y distintos escenarios, se escuchará a Little Jesus al mando de Santiago Casillas conquistando el Auditorio Nacional. A unos pasos en el Lunario del Auditorio hará lo propio Astronomía Interior, proyecto alterno de Ángel Mosqueda y Jesús Baez, quienes a su vez son integrantes de la aclamada banda Zoé. El rock de los originarios de Hollywood, California, Black Veil Brides, resonará en el Pepsi Center.

La artista neoyorquina Lana del Rey hechizará con un par de fechas en Foro Sol el 15 y 16 de agosto. La visita contempla enseñar su álbum “Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd” (lanzado en marzo de 2023).

La cantante Amanda Miguel retoma el Auditorio Nacional el 17 de agosto con su “Siempre Te Amaré Tour”, donde honra a su esposo Diego Verdaguer (1951-2022). Ese mismo día la rapera dominicana Tokischa hará vibrar el Frontón México.

Para el 18 la boy band estadunidense Big Time Rush encantará a sus fans en el Palacio de los Deportes. Ese mismo día se oirá a Odisseo en el Teatro Metropólitan, ocurrirá actuación adicional el 19 de agosto en ese recinto del Centro Histórico de esta ciudad.

The Wake, una de las leyendas del rock gótico surgida en Columbus, Ohio, regresa a México al mando del líder vocalista Troy Payne para consentir a su leal séquito. El acto estará acompañado del ensamble italiano de música medieval Ataraxia. Se integra a la fiesta de música oscura The Waning Moon. La cita es el 19 de agosto en Sala Urbana ubicada en Naucalpan, Estado de México.

El festival de música K-Pop conocido como Kamp Music Festival se celebrará el 19 y 20 de agosto en el Palacio de los Deportes. Participan Baekhyun, 8Turn, BamBam, Chung Ha, Seulgi, Cravity, Sik-K, Hori7on, iKon, Lapillus, Limelight, Monsta X, Nmixx y TFN.

La aclamada estrella de pop originaria de West Reading, Pensilvania, Taylor Swift, cautivará a su fanaticada mexicana como parte de su gira “The Eras Tour”, en la cual presenta su reciente discografía “Midnights” (lanzada el pasado octubre de 2022). Complacerá con una serie de conciertos en el Foro Sol los días 24, 25, 26 y 27 de agosto.

La memorable banda de rock chilena Lucybell, conformándose por Claudio Valenzuela, Eduardo Caces y José Miguel Foncea, arribará al Auditorio BB el 26 de agosto. El trío deleitará con su sesión acústica compartiendo su nueva placa discográfica “Mil Caminos”.

Desde Bogotá, Colombia, el Grupo Niche sonará el 30 de agosto en el Auditorio Nacional, en una única presentación de candela pura a través de sus éxitos.