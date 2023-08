CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Buscar un equilibrio en la vida no es fácil, pero encontrarlo después de una sacudida personal lo hace posible, según revela el coreógrafo Óscar Ruvalcaba, quien al frente de su compañía homónima presenta “Center”, tercera y última parte de una trilogía con la cual pisará tres de los escenarios más importantes del país a partir de este 10 de agosto.

En entrevista con Proceso, Ruvalcaba --Medalla INBA 2012 por trayectoria, Premio de la Crítica del XXXI INBA-UAM 2011, EPRO Danza en 2012 y la Medalla “Luis Fandiño” del FIDCMX--, explica que “Center“ forma parte de lo que piensa como “un balance en escena”, enmarcado por sus 43 años de trayectoria dancística, a partir del cual cierra y abre otro ciclo de realización personal y profesional:

Ruvalcaba / Foto: Ernesto Reynoso

“Hay una simbología personal en esta trilogía: mi primera obra como coreógrafo fue en 1995, y cuando inicié con la creación de todo esto fue en 2020, que coincide con la pandemia… viví un momento fuerte que en lo particular me obligó a situarme en un lugar que no conocía, pues estaba muy acostumbrado al movimiento, como es la danza misma.

“´Center´ cierra este trabajo y lo llamo así porque me arrancó del centro de mi vida, me colocó en un lugar que no había habitado, estaba en la periferia sólo viendo cómo sucedían algunas, cosas hasta que logré hacer otro camino, mi travesía, para después finalmente volver al centro, por eso decidí llamarlo así. Mi centro definitivamente no es igual a lo que tenía antes en la vida, y de alguna manera lo agradezco porque el momento en el que estaba no me gustaba. Con esto cierro un ciclo, ese 2020 me dio los elementos para darme cuenta lo que era importante y lo que no, estoy seguro que muchos se podrán ver reflejados”.

--¿Por qué considera que es un tema actual?

--Porque hay un momento de ruptura en los valores, y me parece importante conocer y saber cuál es nuestro centro. Si no tenemos en claro esto nos hace presa fácil de la sociedad de mercado en la que vivimos, y del espectáculo como mero entretenimiento”.

A “Center” lo anteceden “Periferia” (estrenada en 2021), una reflexión sobre las relaciones humanas respecto a a la virtualidad y tecnología; y “Travesía” (2022), inspirada en los caminos de la existencia a partir de decisiones o momentos cúspide que resultan trascendentales. “Center”, por su parte, la asocia al equilibrio vital.

La trilogía pudo realizarse gracias al estímulo del Sistema Nacional de Creadores de Arte, y se monta a través de su agrupación: Óscar Ruvalcaba Compañía. Danza Contemporánea, fundada en 1991.

“Center” llegará primero al Teatro de la Danza “Guillermina Bravo” del Centro Cultural del Bosque (del 10 al 13 de agosto); después al Salón de Danza del Centro Cultural Universitario de la UNAM (8, 9 y 10 de septiembre); y culminará en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (28, 20 y 30 de septiembre, y 1 de octubre).

Explica:

“Tener presentaciones en tres lugares distintos, tener en estos momentos la posibilidad de montar algo así para mí es una oportunidad dorada, sobre todo porque ahora me toca disfrutarla como espectador. Considero que es una una pequeña temporada en recintos que definitivamente aportan energía propia”.

La pieza se divide en cuatro partes, a partir de una representación de cuatro imágenes o universos ideados por Ruvalcaba Pérez: la montaña sagrada, el árbol del fin del tiempo, el ombligo del cielo y café con leche en un día lluvioso.

En efecto –reitera-- representa una búsqueda por lo que llama “un equilibrio en la vida”, y en ella intervienen siete personajes-bailarines invitados por el coreógrafo: Yazmín Rodríguez, Ana Paula Oropeza, Yaroslav Villafuerte, Òscar Michel Pérez, Zurisaday González, Paulino Medina y Rafael Gómez.

Equilibrio en "Center" / Foto: Ernesto Reynoso

Dice sobre su origen y significado:

“Llegué a los sesenta años y a una barrera que no entendía pero que estaba trazada. Como artista, persona y coreógrafo mi mundo es otro, mi centro es otro, y si bien llegar a ese momento me causó angustia, he entendido dónde estoy ahora, y me gusta. Este es un nuevo centro que no sé a donde va”.

La coreografía está cobijada por un “collage” sonoro creado por el propio Ruvalcaba, buscando generar un ambiente musical “sui generis”, apoyado con iluminación y video.

El vestuario fue cambiando a lo largo del proceso, y aun incluso hasta este momento continúa:

“Como artista eres el moderador aunque las obras ya tienen una esencia y espíritu. El proceso del montaje ha sido demandante, y hasta que no abramos telón todavía se sigue adaptando. La obra está terminada, pero ya en escena empiezas a detallar, y quizá conforme se mueve a los otros recintos tendrán algún elemento distinto.

Hace un balance de la trilogía:

“Ha sido una experiencia que me ha ayudado a cerrar casi cuarenta años de trabajo coreográfico y abrir un nuevo ciclo en visión, entendimiento y deseo de realización del mismo. Estoy convencido de que mi entendimiento en torno a la coreografía y del suceso dancístico son otros después de esta trilogía. Asimismo, ha significado abrirme a una nueva operatividad: la de trabajar ya no con un colectivo fijo de artistas sino con equipos formados exclusivamente para la obra, lo cual ha sido tanto un reto como una liberación.

“Hacer esta trilogía ha sido demandante, me ha pedido mucho, es una síntesis de mucho… En lo personal estoy muy agotado, quiero terminar este ciclo y tomarme un espacio, dejar que se cierren estos espacios psicológicos que se abrieron para poder crear esto.

--¿El retiro?

--No. En realidad esto coincide también con otro momento personal, pues he sido maestro durante treinta años en el INBAL, y me voy a jubilar de ahí. El movimiento es fuerte, el mundo se está transformando y quiero ver qué sigue. Ahora mi 200% está ahí en escena con “Center”, pero luego quiero soltarme y ver qué tiene la vida para mí. Ahora mismo mi energía está en esta breve pero muy imponente temporada.