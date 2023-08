Seth Rogen: "Tortugas Ninja: Caos mutante trata de lo que significa ser aceptado"

LOS ÁNGELES, 10 Ago. (CulturaOcio).- Los reptiles más famosos del cine están de vuelta. El actor y humorista Seth Rogen produce la película Tortugas Ninja: Caos mutante, dirigida por Jeff Rowe.

La nueva cinta de animación de las tortugas ninja se estrena este fin de semana en México y llegará a los cines de España el próximo 25 de agosto.

A pesar del duro trabajo que supuso afrontar el proyecto, Seth Rogen asegura que todo el esfuerzo ha merecido la pena. "Fue muy divertido hacer esta película. Ha sido un trabajo duro, han pasado casi cuatro años. Ha sido muy divertido y gratificante. Me encanta el mundo de las tortugas ninja y los personajes. Creo que el resultado es muy bueno", afirma el intérprete durante una entrevista concedida a CulturaOcio.

En el filme, Seth se mete en la piel del jabalí Bebop. "Bebop es como un tipo cabreado de Nueva York. Me he topado con muchos en mi vida, incluso los hay en mi familia. Soy un gran fan de los dúos cómicos. Adoro a John Cena, así que la idea de que él y yo fuéramos Bebop y Rocksteady fue algo que me pareció muy divertido desde el principio, y me encantó que la idea funcionara", cuenta.

Original y emocionante. Así es como describe Rogen esta nueva entrega de la famosa franquicia. Pero, ¿cuál sería el mensaje más importante de la cinta? "Honestamente, el mensaje trata de lo que significa ser aceptado, y por lo que tenemos que pasar para ser aceptados. Si vale la pena o no, y si uno debería o no tener que pasar por esas situaciones y los motivos que hay detrás", señala.



UN EJÉRCITO DE MUTANTES



En Tortugas Ninja: Caos mutante, después de pasar años apartados del mundo humano, los hermanos Tortuga se proponen ganarse el corazón de los habitantes de Nueva York y que les acepten como quinceañeros normales, llevando a cabo actos heroicos. Su nueva amiga April O'Neil les ayuda a enfrentarse a un misterioso sindicato del crimen, pero pronto se ven superados ante el ataque de un ejército de mutantes que se abalanza sobre ellos.



Ice Cube presta su voz al mutante criminal Superfly. "Es el rey de Nueva York, una figura muy intimidante de Nueva York. Pero en el fondo, solo quiere ser amado, solo quiere ser tu amigo, quiere ser aceptado. A pesar de ser un mutante, de ser una mosca gigante “solo quiere pasar el rato, ser uno de los chicos, ir a un juego de los Knicks, pasarlo bien, beber un par de cervezas, fumar unos puros, pero los humanos miserables no se lo permiten, tan solo porque es una mosca gigante", dice el actor de su personaje.



El rapero y actor estadunidense todavía recuerda la primera vez que vio las Tortugas Ninja en televisión cuando era niño. "Fue tan increíble... El concepto era tan perfecto, casi daba miedo. Tienes a adolescentes, son mutantes, son ninjas y todo el mundo ama las tortugas. Viven en las alcantarillas y comen pizza. ¿Cómo podría un niño resistirse a todo eso? Ha sido la franquicia perfecta desde el primer día", opina.



La actriz Ayo Edebiri interpreta por su parte a la aprendiz de reportera April O'Neil, una jovencita "impulsiva y honesta". "Siento que es divertido interpretarla vocalmente. No tiene miedo de andarse con rodeos, pero también es muy patosa. Es una joven adolescente que se encuentra con estos cuatro chicos tortuga mutantes y trata de publicar su historia para el periódico escolar, pero se ve envuelta en esta loca aventura con ellos", señala Ayo.



Los actores Micah Abbey, Shamon Brown Jr., Hannibal Buress, Rose Byrne, Nicolas Cantu, John Cena, Jackie Chan, Natasia Demetriou, Giancarlo Esposito, Post Malone, Brady Noon, Paul Rudd, y Maya Rudolph completan el reparto de voces en la versión original de Tortugas Ninja: Caos mutante.