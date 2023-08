"Svadba", una ópera a cappella interpretada por el ensamble vocal Túumben

CIUDAD DE MÈXICO (apro).- Bajo la dirección musical de Rodrigo Cadet y la dirección escénica de María Inés Pintado, la ópera a capella “Svadba” (La boda), de la compositora serbio-canadiense Ana Sokolov, llega al Teatro de la Ciudad Esperanza Iris con la agrupación vocal Túumben Paax.

Lucía Olmos, fundadora de Túmben Paax, ensamble con más de 17 años de trayectoria, cuenta que la escena ocurre un día antes de una boda, es como una serie de despedida de soltera, pero no como se conoce ahora. Explica en entrevista:

Olmos continúa:

“Que sea una ópera a cappella es algo muy particular. No conocemos otra ópera que esté escrita a capella. Además, el tratamiento de las voces es de ensamble totalmente. Solamente hay un momento en donde la protagonista tiene una aria y canta sola, pero en general cantan las seis todo el tiempo, lo mismo están en escena casi todo el tiempo.

“La música nos suena mucha a algunas cosas que realizan para cuerdas, y después Ana toma fragmentos de cantos tradicionales que no los pone tal cual, pero los cita, digamos, les hace un tratamiento contemporáneo. La música fue un poco difícil de montarla, pero es muy rica y usa técnicas extendidas para la voz, no sólo es canto operístico, sino también voz hablada, y algunos sonidos”.

Olmos, soprano, es parte del elenco, junto con otras sopranos, Lorena Barranco y Carmen Contreras. Y las mezzosopranos son Itzel Servín, Julietta Beas y Mitzy Chávez. Carolina Jiménez es parte del diseño de escenografía e iluminación, Josefina Echeverría es del diseño de vestuario.

Olmos explica:

“Ha sido un descubrimiento porque una amiga nuestra, quien también es una compositora, Adriana Circe, hace varios años me compartió por youtube esta obra. Me preguntó: “¿Conoces esta ópera escrita para seis voces femeninas a capella? y Túumben Paax ya tenía varios años de constituido y no conocíamos una ópera que fuera para seis voces femenina. La música desde el inició me gustó mucho. Desde entonces pensamos que en algún momento la íbamos a hacer. Lo intentamos el año interior, pero no se lograron conseguir los apoyos y este año si lo logramos con la ayuda de Efiartes, y la ópera es cantada en serbio, pero además con lenguaje inventado en muchas partes y no es lineal, sino que toma fragmentos de varias cosas, en fin. Es una obra muy interesante, de entrada con la música y también con la historia que cuenta”.