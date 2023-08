“Las buenas maneras” de Antarez Danza Contemporánea llega al Palacio de Bellas Artes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Reflexión del cuerpo sobre el cuerpo y reflexión sobre las correcciones sociales que abundan en estos tiempos, “Las buenas maneras” del coreógrafo Miguel Mancillas llegará al Palacio de Bellas Artes este 12 de agosto a través de Antares Danza Contemporánea.

La agrupación busca cuestionar con este montaje la violencia hacia las disidencias corporales, al tiempo de apuntar a las contradicciones en ‘las buenas maneras’ que se usan como correcciones políticas, posturas sociales y radicalizaciones.

“Las buenas maneras” forma parte de un ciclo de presentaciones que inició el pasao 28 de julio en el Festival Interacional de Lila López en San Luis Potosí, y tras la función en Bellas Artes este sábado a las 19 horas, luego se presentará en la Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario de la UNAM el viernes 18 de de este mes a las 20 horas, sábado 19 a las 19 horas, y domingo 20 a las 18 horas.

Tras lo anterior la obra concluirá ese ciclo el 24 de octubre en el Teatro Juárezz de Guanajuato como parte de la 51º edición del Festival Internacional Cervantino.

Al respecto Mancillas (Premio Nacional de Danza José Limón 2018 y ex bailarín de la Montreal Dance Company), formado en danza contemporánea, clásica, folclor mexicano, teatro y artes plásticas-, señaló en entrevista con Proceso sobre su origen y tiempos de creación:

“‘Las buenas maneras’ busca cuestionar las estructuras en las que vivimos, porque a veces aquello que creemos que es bueno puede generar violencia, y si reflexionamos sobre algo que consideramos malo podemos encontrar luz.

“Lo que no me gusta de explicar o detallar una obra es que a veces se reduce todo el esfuerzo y trabajo que hay detrás, me gustarí que la vieran todos, jóvenes y adultos porque cuando se ve, se lee o se escucha una obra artística es el público, el espectador, quien le da un mayor significado.

“Digo lo anterior porque esto responde a los cuestionamientos de la sociedad que te pregunta desde muy pequeño ¿qué quieres, qué te gusta, a dónde vas, qué vas a estudiar, qué vas a hacer con tu vida? y cuando finalmente respondes a esas preguntas resulta que a la sociedad a veces no le gusta. La gente tiene a reducir las capacidades en lugar de aceptar y abrazar lo que tienes.

--¿Es una crítica a la sociedad?

--Es una reflexión, no tengo una postura única para emitir una crítica, es más bien el señalamiento a esos condicionantes que te dicen qué hacer con tu cuerpo o vida, a esas correcciones sociales o políticas.

Con escenografía, vestuario sugerente creado por Mago, música de Franz Liszt y el diseño de iluminación de Ivonne Ortiz, el montaje de Las buenas maneras busca generar conciencia desde el primer momento, pues el público tendrá un “impacto visual” desde el primer momento.

“Las buenas maneras” llegará a Bellas Artes este 12 de agosto. Boletos a través de taquilla de Bellas Artes o Ticketmaster.