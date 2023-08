Murió a los 27 años el influencer y comediante Adrián Estrada; sufría depresión

CIUDAD DE MÉXICO (apro). – El influencer y creador de contenido Adrián Estrada murió a los 27 años y, aunque no ha sido revelada la causa de su fallecimiento, se mencionó que atravesaba por una profunda depresión.

Su pareja, Bianca Ramírez, lo anunció el 10 de agosto en su cuenta de Instagram, donde escribió:

“Nadie entenderá la relación que tuvimos Adrián y yo, pero fue más que solo perseguir nuestros metas juntos en esta industria. Nos entendíamos, nos ayudábamos mutuamente en tiempos difíciles, sin importar lo que pasara”, escribió la también comediante.

Mensaje de Bianca para Adrián.

En uno de sus videos, Estrada -de ascendencia mexicana- habló de la fuerte depresión en la que vivía, desde Los Ángeles, California, en Estados Unidos.

“Caí en la depresión más grande. Había veces que ya no quería estar en este mundo, yo ya estaba planeando cómo me iba a quitar la vida. Lloraba mucho porque no tenía la fuerza para seguir adelante”, dijo en su momento.

¿Quién era Adrián Estrada?

Además de crear contenido en redes sociales, se había graduado como oculista, trabajó en ventas, y fue DJ de música electrónica.

Tenía más de 213 mil seguidores en Instagram, 239 mil en TikTok, 698 mil suscriptores en YouTube y 2.5 millones de seguidores en Facebook.

Sus videos, irónicamente, eran humorísticos, sobre situaciones cotidianas narradas de manera ingeniosa.