Ver, oír, aplaudir, silbar...

“Amor ice” en la Muestra Perspectiva de Género

El filme de 16 minutos (2023) que obtuvo el premio al mejor Corto Documental Mexicano en el reciente Festival Internacional de Cine de Guanajuato (GIFF), se titula “Amor ice”, de Katy Araiza. Según la sinopsis, es una reflexión de la misma directora “sobre su relación con las drogas, el amor y las adicciones”. La productora de Chumbera, Indira Cato (“Llévate mis amores”), anuncia una gira del documental por todo el país como parte de la Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género (MIC Género). Arrancó ya en Oaxaca, Guanajuato y la Ciudad de México; aquí, se proyectará este domingo 13 a las 19 horas en el Cine Club Salón Rojo (en la terraza de República de Cuba 43, Centro --METRO Allende--); y continuará por Monterrey, Cuernavaca, Morelia y San Cristóbal de las Casas. Consultar fechas: https://micgenero.com/tour-2023/disonancias/amor-ice/

Zapata vive, conferencia de Gregorio Luke en línea

Este domingo a las 18 horas el conferencista de corte internacional sobre la cultura mexicana, Gregorio Luke, dedicará su espacio semanal por Zoom a rendir homenaje a Emiliano Zapata, nacido un 8 de agosto de hace 144 años en Anenecuilco, Morelos. “No fue un asesino, no mintió, no traicionó –adelanta Luke Contreras--. Su revolución buscó recuperar las tierras confiscadas por los hacendados y se apoya en los títulos ancestrales de los pueblos indios. Cuando realiza el reparto agrario, no permite que sus generales y allegados se enriquezcan.” El sitio para conectarse con el Meeting ID es 869 47029261 y el Passcode 115561:

https://us02web.zoom.us/j/86947029261?pdw=R1hhTFQxUEJ2ejd5MUZjUWhQajZmUT09

Presentación del libro infantil “Cada quien a su modo”

De la escritora mexicana María Benítez (1982), “Cada quien a su modo” cuenta la historia de una pequeña criatura que corre por la selva detrás de su familia, papás y abuelos. Quiere colgarse de las lianas como los demás, pero por su tamaño se le complica. Cada integrante de la familia le muestra una manera diferente de hacerlo: con las dos manos, con las manos y los pies, con un solo brazo fuerte. Tras varios intentos se da cuenta que es capaz de lograrlo, pero… a su modo. El volumen, publicado por Océano Editores, va acompañado de plantas y especies raras ilustradas por Francisco Riolobos. Presentación de Irene Andrade y la autora en Librería Porrúa Sucursal Bosque de Chapultepec, sábado 12 al mediodía. Av. Grutas sin número, Bahía grutas, Bosque de Chapultepec 1ª. sección, Miguel Hidalgo, C.P. 11580, CDMX. Teléfono: 55 5212 2242.

Toquines en el Auditorio Nacional, Lunario y Pepsi Center

El mero sábado 12 de agosto, en fechas compartidas y distintos escenarios, se escuchará a Little Jesus, al mando de Santiago Casillas, conquistando el Auditorio Nacional, 20:30 horas. A unos pasos, en el Lunario del Auditorio, hará lo propio Astronomía Interior, proyecto alterno de Ángel Mosqueda y Jesús Báez, quienes a su vez son integrantes de la aclamada banda Zoé. Por último, el rock de los originarios de Hollywood, California, Black Veil Brides (literalmente “Las novias de velo negro”), resonará en el Pepsi Center, a las 20:00 horas.

“Micelio”, danza y música en el Cenart el fin de semana

Inspirada en los ciclos de la vida y en la manera en la que los hongos se expanden por debajo del suelo, a través de su micelio, creando una red de tejido vivo que lo conecta todo, la compañía MdMar presentará el 12 y el 13 de agosto en el Teatro de las Artes del Centro Nacional de las Artes (Cenart), la pieza coreográfica que toma el nombre precisamente de “Micelio”, con la que busca sensibilizar al público sobre las maravillas de formar parte de un universo vibrante y en movimiento. “Micelio” surge de la inquietud “sobre la consciencia de que conformamos un todo que nos vincula y afecta”, afirma Myrna de la Garza Brena, directora artística de la agrupación. El movimiento coreográfico del grupo se acompaña por la manipulación de objetos, la escenografía, la iluminación y la música original (compuesta ex profeso por Rafael González alias “Sr. González”, ex integrante de Botellita de Jerez, y Juan Cristobal Pérez Grobet, quienes además la interpretan en vivo al lado de Héctor Fierro y Giselle Morgado Landazuri, en la voz). Av. Río Churubusco 79, colonia Country Club Churubusco, alcaldía Coyoacán, CP 04210, Ciudad de México, Metro General Anaya. Sábado 12 a las 19:00 horas y el domingo 13 a las 18:00 hrs., localidades: $150.00. Tels. 55 1614 8193 y 55 4142 5741.

“Tin Tán: Un mexicano del siglo XX” en el Museo Kaluz

El cómico Germán Valdéz alias “Tin Tán” sigue siendo uno de los ídolos más simpáticos del pueblo mexicano. Esta exposición, llamada también “Tin Tán regresa a su cantón”, lo muestra en sus facetas más chuscas pues, por cierto, en esa otrora vecindad y hoy museo, vivió el artista; además, una visita al espléndido recinto vale bien la pena. Entrada de 11 a 18 horas. $60.00 público general, $30.00 a personas de la tercera edad con identificación. Entrada gratuita a niños menores de 12 años, maestros y estudiantes con credencial vigente, así como vecinos de la zona con comprobante de domicilio. Museo Kaluz (Fundación Cultural Kalux), Av. Hidalgo 85, Colonia Guerrero, C.P. 06300, Cuauhtémoc, Ciudad de México. Tel. 55 2345 3168 (info@museokaluz.org; maregalado@kaluz.com).

¡…y a divertirse al teatro!

La oferta de espectáculos escénicos en la Ciudad de México es muy amplia, por lo cual aquí le sugerimos a usted cuatro espectáculos que están presentándose este fin de semana en sendos teatros muy céntricos de la capirucha: “Viene la muerte cantando”, de la prestigiosísima compañía La Trouppe, para toda la familia (en el Teatro Benito Juárez, sábado y domingos, 13 horas); “De lo sueños de ayer”, de Edgar Robles y Compañía Danza-Impulso (Teatro Sergio Magaña, sábados y domingos, 13 horas); “No se pagarán mis cantos”, música con el cuarteto Nolniume (Teatro del Pueblo, sábado y domingo, 17 horas) y “Deshuesadero Suite”, obra de Carolina Pimentel con Daniel Loyola y Alfredo Romero (Teatro Benito Juárez, últimas funciones: sábado 19 horas y domingo, 18 horas).

Reforestación y cursos en Tlalpan

La Alcaldía Tlalpan invita al arranque de la temporada de “Mantenimiento y Reforestación 2023” en el Parque las Maravillas en San Miguel Topilejo. La plantación y reforestación se llevará a cabo durante los meses de agosto y septiembre en diversas zonas afectadas de la demarcación por la falta de vegetación y la tala clandestina. La cita será este sábado 12 de agosto, a las 10:30 horas en Parque las Maravillas, ubicado en México 95, Tlalpan, 14900 Ciudad de México (transporte para medios saldrá a las 9:30 horas del Centro de la alcaldía Tlalpan, ver: https://goo.gl/maps/QN29WM6NCe2397qaA). Por otro lado, en los cuatro Centros de Artes y Oficios (CAO) de Tlalpan, Tiempo Nuevo, Mesa Los Hornos, Ajusco Medio y De los Pueblos se impartirá una gran variedad de actividades lúdicas, desde cartonería, danza en telas y grabado, hasta repostería y charrería, entre otras, dirigidas a niñas, niños y adolescentes de seis a 12 años en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Visite la página oficial de la alcaldía de Tlalpan en: https://www.tlalpan.cdmx.gob.mx/cursoseducativosverano-2023/

“Pasajes”, de Ira Sachs, una película francesa

Durante su último día de rodaje en París, el director de cine Tomas se acuesta con Agathe, una chica que conoce en una discoteca. Cuando Tomas se lo cuenta orgulloso a su marido Martin, surge una relación apasionada entre los tres marcada por la pasión, los celos y el narcisismo. El estadunidense Sachs filmó esta película dramática y romántica francesa con Franz Rogowski, Ben Whishaw y Adele Exarchopoulos. Tuvo su estreno mundial en el Festiavl de Cine Sundance. La Casa del Cine MX, Uruguay 52, Centro de la Ciudad de México. Sábado 12 y domingo 13 de agosto a las 16:15 horas.

“Asteroid City”, de Wes Anderson

Wes Anderson reúne a Scarlett Johansson, Tom Hanks, Jeffrey Wright, Tilda Swinton, Bryan Cranston, Edward Norton y Adrien Brody. Cerca de 1955, estudiantes y padres de todo el país se reúnen para la Junior Stargazer Convention, un concurso escolar dedicado a la observación de fenómenos astronómicos en un pueblo ficticio llamado Asteroid City, ubicado en medio del desierto estadunidense. La convención se verá espectacularmente interrumpida por una serie de eventos que cambiarán al mundo. Tras La crónica francesa (2021), el cineasta Wes Anderson configura una película que, con su icónico estilo y un gran reparto, se afinca en los límites de la realidad y el teatro para jugar y reflexionar sobre la esencia de la creación artística y escénica. Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán 389, Xoco. Sábado 12 y domingo 13 de agosto. Sala 3, a las 14:15 horas.

“Éxtasis Medea” en el Foro Lucerna

La dramaturga Ximena Escalante estrenó en el Foro Lucerna la puesta Éxtasis Medea, también bajo su dirección, retomando el mito griego de Medea que persigue el hilo previo a Eurípides para afirmar: no fue Medea quien mató a sus hijos como se le acusa. Aquí Medea abandona la ciudad, de la que ha sido expulsada, y minutos antes de su partida visita secretamente a Creúsa, su rival y futura esposa de Jasón. En este íntimo encuentro, las dos mujeres se conocen. Medea: la princesa madura, madre, poseedora de mala fama (a la que se refieren en el mito como ‘bruja’), extranjera, exiliada. Creúsa la princesa joven, víctima del poder, elegida por Jasón, inteligente y bella. Así, en esa reunión se reconocen como dos princesas a la deriva de las decisiones de otros. Aunque parece que estos momentos de incipiente amistad son sinceros y auténticos, en realidad Medea desea destruir a Creúsa. La obra cuenta con Carolina Politi y Ximena González Rubio como reparto, además de un trabajo de escenografía e iluminación de Víctor Zapatero, vestuario de Eloise Kazan y música original de Mauricio García Lozano. Las funciones de la obra son todos los viernes a 20:30 horas, sábados a las 19 horas y domingos 18 horas hasta el 10 de septiembre en el Foro Lucerna, en la calle Lucerna 64, colonia Juárez en la Ciudad de México.

“Joy Laville. El silencio y la eternidad”

Con la exposición “Joy Laville. El silencio y la eternidad”, integrada por 89 piezas que abarcan 54 años de trayectoria, entre pintura, escultura, obra gráfica y cerámica, el Museo de Arte Moderno celebra el centenario del nacimiento de la artista originaria de la isla británica de Wight, y en 1956 arribó a México, en donde redescubrió su vocación artística. Caracterizada por el uso del color en sus cuadros, en los cuales sobresalen los tonos pastel, pero también despliega una paleta más intensa en ocasiones, la obra de Joy Laville, quien se casó con el escritor Jorge Ibargüengoitia, estará abierta al público hasta el 29 de octubre en la Sala Gamboa del recinto ubicado en la primera sección del Bosque de Chapultepec. Metrobús Gandhi, Metro Chapultepec.

Sinfónica Infantil de México en Bellas Artes

Con 21 años de existencia, la Orquesta Sinfónica Infantil de México concluye su 31 gira nacional este domingo 6 de agosto, a las 17:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes (Avenida Juárez y Eje Central Lázaro Cárdenas, Centro Histórico, Metro y Metrobús Bellas Artes). Bajo la batuta de su director artístico y titular del Sistema Nacional de Fomento Musical, Roberto Rentería Yrene, los jóvenes 127 instrumentistas, integrantes de esta agrupación, interpretarán la Obertura “Rienzi”, de Richard Wagner; “Marcha eslava”, de Piotr Ilich Tchaikovsky; el “Cazador maldito”, de César Franck; Arrecife”, de Gina Enríquez; la “Sinfonía India”, de Carlos Chávez; “Conga del fuego nuevo”, de Arturo Márquez; y la “Suite México 1910, de Manuel Esperón.

“Viene la muerte cantando”, de la compañía teatral La Trouppe

Desde las raíces del teatro popular, lleno de música, canciones, buen humor, alegría, vistosos colores y títeres al estilo de La Trouppe, surge “Viene la muerte cantando”, una historia donde La Muerte, después de siglos de trabajar en lo mismo, desea cumplir el sueño que ha tenido desde hace mucho tiempo: convertirse en una popular cantante. Junto con sus dos fieles asistentes, Psicopompo y La Ticuiricha, La Muerte da vida a un teatro propio donde ella se presenta como La Catrina. Sin embargo, con La Muerte ocupada y concentrada en su actual trabajo, la gente deja de morir, alterando el ciclo de la vida. Poco a poco La Catrina se da cuenta de lo que su ausencia ha provocado y se ve envuelta en una crisis donde se sabe dividida entre su sueño, el cual implica desobedecer las leyes del universo, y su deber, cumplir la misión para la que fue creada. ¿Cómo resolverá La Muerte la encrucijada de su propia existencia? La compañía teatral La Trouppe presenta este espectáculo en el Teatro Benito Juárez (Villalongín 15, Metrobús Reforma), del 5 de agosto al 3 de septiembre. Se escenificará los sábados y domingos a las 13:00 horas.

“Carmen”, una película australiana, basada en la novela homónima

El francés Benjamin Millepied dirige esta película de 116 minutos. Trata de una mujer joven e independiente que se ve obligada a huir de su casa y a cruzar ilegalmente la frontera donde conoce a Aidan, un infante de marina. Cuando los dos se ven envueltos en un enfrentamiento, Carmen y Aidan se ven obligados a escapar juntos. Adaptación cinematográfica de la novela “Carmen”, que sería inmortalizada en la famosa ópera homónima de Georges Bizet. Actúan Melissa Barrera, Paul Mescal, Rossy de Palma y Elsa Pataky. La Casa del Cine MX, República de Uruguay 52, Centro Histórico. Horario: Sábado 5 y domingo 6 de agosto, a las 16 horas

“El triunfo”, de Emmanuel Courcol

Étienne, un entrañable pero desempleado actor, consigue dar un taller de teatro en una prisión, donde reúne a un grupo variopinto de prisioneros que pondrán en escena Esperando a Godot, de Samuel Beckett. Cuando obtienen permiso para representar la obra en París y el momento de la despedida se aproxima, Étienne podrá acariciar el éxito que tanto ha anhelado. En este divertido drama cómico, el actor y director Emmanuel Courcol reflexiona sobre los insospechados lugares de donde puede surgir el talento. Dirige el francés Emmanuel Courcol. El reparto lo conforman Kad Merad (Etienne), David Ayala (Patrick), Lamine Cissokho (Alex), Sofian Khammes (Kamel), Pierre Lottin (Dylan) y Wabinlé Nabié (Moussa). Cineteca Nacional, avenida México Coyoacán, 389, colonia Xoco. Sábado 5 y domingo 6 de agosto.

Local.mx

Entre las páginas y blogs que difunden las actividades de la Ciudad de México está Local MX (www.local.mx), sitio que busca brindar ofertas culturales de diversos tipos y para todos los gustos. Este fin de semana, por ejemplo, dan cuenta de una presentación de libro (“Fat city” de Leonard Garner), una proyección en la Cineteca Nacional (Loving Hisghsmith), exposiciones (“Tristeza de verano” de Ricardo Luevanos), lanzamiento de una marca de ropa (‘Ese chico’ x Brujo Latino), una sugerencia de comida para probar una cena especial basada en el reino fungi (Amatlán 61), etc.