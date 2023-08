El decálogo The Band por Robbie Robertson (1943-2023)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una gema canadiense singular significó para el rock mundial el notable guitarrista y compositor Jaime Robbie Robertson, fallecido a los 80 años el pasado miércoles 9 de agosto en Los Ángeles, California, tras luchar largo tiempo contra un cáncer de próstata.

Entre 1968 y 1976 Robbie Robertson creó medio centenar de rolas que modificaron la música popular anglosajona (encasillada luego bajo el epíteto de “americana”), gracias a la cohesión interpretativa que logró con su grupo The Band en el puñado de discos de estudio que el quinteto canadiense-gabacho grabó durante aquellos años.

Sin duda, la voz del baterista norteamericano Levon Helm fue definitiva en The Band para brindar el genial toque maestro y popularidad a muchas de esas grandes rolas, al igual que el canto al unísono de sus colegas canadienses: el pianista Richard Manuel y el bajista Rick Danko, siendo asimismo Garth Hudson en sax y teclados quien tendió enormes chispas de amor y fuerza a aquellas piezas emblemáticas, por ser el único del conjunto quien leía música.

Cierto que Robbie Robertson (hijo de madre indígena Mohawk y padre judío) logró otros reconocimientos con The Band por haber sido el guitarrista que electrificó al folclorista Nobel Bob Dylan, además de producir buenas grabaciones como solista (algunas en apoyo a las tribus de la Reserva de Seis Naciones en Canadá), amén de su contribución musical en películas y series elaboradas por su compadre Martin Scorsesse (“The Irishmen”); pero fue su carrera artística con The Band la que lo hizo famoso y multimillonario.

A continuación, 10 rolas para recordar al canadiense Jaime Royal Robertson, alias Robbie Robertson, nacido en Toronto, Ontario, el 5 de julio de 1943.

1.- The Weight

Literalmente “La carga” es una rola divertida sobre cómo las mejores intenciones se trocan en tremendas frustraciones. Robbie Robertson tomó esta idea de las películas surrealistas de Luis Buñuel y cantada por todos, The Band grabó la pieza en su primer álbum, “Music From Big Pink”, de 1968.

2.- King Harvest (Has Surely Come)

Magistral requinto “staccato” de Robertson al final de este corte (“Llegó el Rey Sembrador”), en torno a una historia social narrada por el campesino protagonista (en voz de Richard Manuel) de cómo la solución contra los corruptos hacendados es crear un sindicato e ir a la huelga. Una de las cuatro rolas aquí señaladas como favoritas del “álbum café”, considerado el mejor de The Band e intitulado simplemente “The Band” (1969).

3.- The Night They Drove Old Dixie Down

En total, Robbie Robertson sumó 31 temas él solo para The Band y 17 más en coautoría con sus compañeros, siendo la más célebre “The Night They Drove Old Dixie Down”, cuya composición siempre se la disputó Levon Helm (el protagonista Virgil Cane), nacido en Arkansas al sur de Estados Unidos, por tratarse de un tema que él conocía bien: la guerra civil entre los Estados del Norte y los esclavistas sureños: “La noche cuando arrasaron a la vieja Dixieland”. La pieza fue dada a conocer internacionalmente por la cantante mexicano-americana Joan Báez en 1971.

4.- Rag Mama Rag

Otra magnífica interpretación de Levon Helm, incluida en el “álbum café”. Con violín de Danko, una de las infaltables en los conciertos de The Band.

5.- Up On Creeple Creeck

Pieza simpática de Robertson con la voz cantante de Levon y mejor muestra del talento conjunto de las cinco estrellas de The Band.

6.- Stage Fright

Del álbum homónimo de 1970, el miedo escénico es la temática. Una evocación de Rick Danko sobre cuando Robbie Robertson enfermó de gripa y para poder subir a escena, fue hipnotizado.

7.- The Shape I’m In

Algo así como “me siento del cocol”, cantada por Richard Manuel cuando éste comenzaba a perder los estribos bebiendo un par de botellas de coñac al día. Manuel terminó suicidándose en 1986 durante una gira de The Band (ya sin Robertson en el grupo, quien lo había “disuelto” en 1976 cuando grabaron y filmaron “The Last Waltz” o “El último vals”, de Scorsesse).

8.- Smoke Signal

Helm otra vez a la carga otorga excelencia a esta melodía de Robertson, en torno a la “Señal de humo” que anhelamos descubrir en la vida cuando todo parece incierto o lleno de paranoia y “Confabulaciones”, como reza el título del álbum “Cahoots”, 1971.

9.- It Makes No Difference

Excelsa introducción por la Fender de Robertson. No cabe duda que esta hermosa pieza de amor perdido luce en buena medida por el fantástisco sentimiento que le puso Rick Danko cantando, los coros de Levon y Richard, más el sax de Hudson.

10.- Christmas Must Be Tonight

Una bella balada de 1975 que acelera su velocidad en esta versión alternativa, recordando que “Navidad debe ser esta noche”, del último álbum que grabó en estudio The Band, “Islands”, aparecido en 1977.