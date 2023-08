María Rojo: El homenaje, “para mi generación”

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Dice María Rojo que la retrospectiva-de sus cintas que le dedicará la nueva Cineteca Nacional de las Artes en su apertura es “un homenaje es muy merecido”, pero lo remite a toda su generación, tanto de directores como de actores, quienes en los sesenta y los ochenta aportaron con sus cintas un destacado cine social y fueron reconocidas internacionalmente:

“El homenaje es muy merecido, ¡quién diría que no! Y en cuanto a la retrospectiva que Imcine me ha dicho van a hacer de mis películas, si tú analizas las cintas de los cineastas de mi generación, yo creo que ayudaron al cambio político social en México, creo que son de izquierda. O por lo menos, son películas diferentes que dicen una verdad y fueron reconocidas aquí y en el mundo.

“Van a abrir doce salas de lo que era el Pedro Armendáriz y te juro que no sé más, ni quiénes son los nombres a las doce salas, pero sé que a mí me van a poner un nombre en una y habrá otras que llevarán nombre de directores, actores y actrices”.

Con su colega Claudio Obregón / Foto: Imcine

La actriz confirma que el homenaje a su trayectoria –que coincide con su aniversario de nacimiento-- fue propuesto por la Secretaría de Cultura, el Instituto Nacional de Cinematografía (Imcine) y la Cineteca Nacional, si bien añade:

“No sé más, yo creo que quieren que sea sorpresa. No conozco las salas y no sé si nada más yo voy a tener un nombre en las salas, creo que nomás yo porque nada más han anunciado una retrospectiva con las películas mías con las películas de los años sesentas y setentas, y ya luego van a abrir otras cinetecas en la ciudad que van a tener 12 salas hasta que termine el sexenio.

Marcha contra el desafuero / Foto: Francisco Daniel

“El mero 15 de agosto es el día del cine aquí en México y mi cumpleaños. Entonces como festejo me imagino que rendirán homenaje a cineastas tan importantes de los sesentas y setentas que desgraciadamente se nos fueron en estos últimos tres años, como Felipe (Cazals), (Jorge) Fons y Jaime (Humberto Hermosillo). Y a mí también porque, claro, yo trabajé con ellos.

“A mí me enviaron la invitación, muy amablemente me enviaron una carta y es lo único que sé, me imagino que no faltará una sala a Jaime Humberto Hermosillo, una sala Fons o una sala de directores vivos como Ripstein, los mejores de esa generación que cambió el cine mexicano, y en este homenaje los actores y actrices tenemos mucho que ver, creo. Fue una época maravillosa para el cine social con grandes actores, sí, fue la época importante de mi vida cuando más trabajé como actriz, si bien empecé desde niña y ahí me quedé”.

Con Hermosillo / Foto: Christian Gama

Para abundar:

“Van a pasar una semana con mis películas. Mira, me parece que representa mucho para el patrimonio cultural cinematográfico de México la generación de cineastas creadores y actores que marcaron el cambio luego del cine clásico llamado el cine de oro que se venía haciendo. Fueron películas significativas que llevaron a México a ganar premios, como “Canoa”.

“Siento que, por la razón que tú quieras, es un homenaje que empieza conmigo, quizás porque yo empecé con Cazals. Supongo que además harán una semana para otras actrices y actores con quienes tuve el honor de filmar. Pero creo que será también como una sorpresa inaugurar esas salas con sus nombres”.

Con Hayek / Foto: Francisco Daniel

Ríe cuando se le sugiere que el homenaje sea por su cumpleaños:

“¡N’ombre, cómo crees, esto es mera coincidencia! Desde hace años el Día del Cine para la cinematografía mexicana es el 15 de agosto, hay mucha gente que sabe que es mi cumpleaños pero nadie determinó que en ese día me hicieran el homenaje. No es por mí, hasta me da pena que digan eso. Es el día de las Marías y así me llamo, no están celebrando mu cumpleaños, por favor. Ni lo pienses.

“Están celebrando el cine. Con esto se abre la primera de tres cinetecas, lo anunció así la Secretaría de Cultura”.

--¿Cómo se siente María Rojo a estas alturas del partido?

--Normal, trabajando. Tengo mis nietos, mi familia, estoy bien de salud… Me da mucho gusto el homenaje por toda la comunidad fílmica, porque en estos tres últimos años se murieron tremendos directores que cambiaron la cinematografía nacional y con quienes yo trabajé. Yo me saqué la lotería con ellos, independientemente de que me hayan reconocido en todo el mundo. Lo que perdió en estos últimos años el cine mexicano como patrimonio es para que se le hiciera a esa generación, a la que yo pertenezco, un homenaje. Hay actrices maravillosas a quienes les seguirán haciendo homenajes…”.

Con Granados Chapa (Juan Villoro, detrás) / Foto: Eduardo Miranda

Jefa delegacional de Coyoacán 2000-2003, fue postulada para alcaldesa allí en 2018, pero no obtuvo el apoyo que necesitaba de la coalición Juntos Haremos Historia. Desde entonces se niega a hablar acerca de la 4T:

--No, no, no, de la 4T pues yo… ¿qué quieres que te diga? No, no estoy en Morena. ¿Por qué orita me preguntas de la 4T? Hace más de cinco años que yo no tengo nada que ver con la 4T, ¿verdá? ¿Qué te diré? Ni opino, ni hablo, ni digo de la 4T.

“Nadie, cuando me pasó lo que me pasó, nadie dijo nada. Ahora pues yo tampoco digo nada, ¿no? Yo luché toda mi vida en la izquierda, bueno, desde el SAI (Sindicato de Actores Independientes). La izquierda en mi vida viene de mi madre, era otonista. Yo estuve en todas las luchas, estuve en la del 2 de octubre del 68, y toda esta trayectoria no tiene que ver con la 4T. Yo seguí y sigo en la izquierda todavía. Eso es todo. Pero como tú bien lo sabes, nunca estuve en Morena y no estoy en la política. A estas alturas de mi vida para lo que yo les sirviera hablar de la 4T para lo que van a hacer, orita que están hablando o luchando por ver quién queda; desde luego estoy casi segura que va a ganar Morena, como cualquier simple mortal eso es todo lo que puedo decir de la 4T”.

Con Ibarra de Piedra / Foto: Eduardo Miranda

--¿Qué desea para el cine nacional hoy por hoy?

--Ay, pues que a mí me da mucha ilusión porque, fíjate, estas salas sí van a tener preferencia por el cine mexicano. Cuando promulgué la ley en favor del cine, que proporcionaba un raquítico tanto por ciento si bien no había de otra para ver cine nacional en las salas, entonces no tenía la izquierda los votos para haber sacado una ley como debiera de tener el cine mexicano.

“Pero orita sí la tiene, ¿no? Hace veinte años que estuve allí. La cinematografía mexicana merecía desde hace muchos muchos años una ley; pero yo ya en eso no estoy. ¡Fíjate hace cuánto que no estoy en el Senado, no soy diputada, yo no estoy en nada! Soy una gente que estoy trabajando en lo que me queda de carrera, que tengo mi vida. Desde la pandemia he perdido las mejores amistades, Se me fue (Héctor) Bonilla, las amigas se me fueron, Margarita (Isabel) a quien quería tanto, se me fue Víctor Hugo Rascón Banda… casi no me queda ni un amigo de las proporciones que tenían los que se me murieron”.

Con Beltrones / Foto: Eduardo Miranda

--¿Qué recomendaría a los cinéfilos mexicanos que la admiran, María?

--Que vean cine mexicano. Que esta generación representada a partir del día 15 con las nuevas salas que se abren proyectando un mes de cine mexicano, lo apoyen, que asistan, porque son cineastas, actores y gente que dio la vida con su trabajo. Y la siguen dando, porque no estamos hablando nomás de los que se fueron, hay muchos de la misma generación que continúan. Que vayan, apoyen, bien vale en la vida --que es larga la vida--encontrar dónde estás y luchar por tu trabajo, por tu vida y por tu felicidad.

En el Senado / Foto: Eduardo Miranda

La cita es a las 18 horas en la nueva Cineteca, en Churubusco y Miramontes, donde estuviera el llamado “back lot” de los Estudios Churubusco, el Cine Pedro Almendáriz, y hasta hace poco un complejo de cines comerciales concesionado al Centro Nacional de las Artes.