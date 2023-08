La 12ª edición de Pixelatl debatirá uso de la IA en la animación

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La 12ª edición de Pixelatl se realizará del 5 al 9 de septiembre en Guadalajara, Jalisco (por segunda ocasión), con distintas novedades como la incorporación de una nueva sección “Diálogos”, en donde se discutirá el tema de la Inteligencia Artificial en la animación que tanto ha permeado en Hollywood en los últimos meses.

El festival más importante de su tipo en el continente tendrá como sede a Ciudad Creativa Digital, y como parte de ella a más de un centenar de artistas, ilustradores, estudios, productoras, escritores, guionistas, animadores y expertos del mundo de los cómics, animación y videojuegos a nivel internacional, mediante talleres, clases maestras, mentorías, proyecciones y conferencias magistrales, en donde los asistentes podrán actualizarse y crear más Networking.

En total se espera una asitencia de 3500 personas para esta edición, entre ejecutivos, estudiantes y profesionales de América Latina durante los cinco días del festival.

Proceso a seguido desde hace algunos años al festival y las actividades en las que ha participado, como en el Festival Internacional de Animación de Annecy en Francia, en donde representó al país –entre muchos otros proyectos-- en junio pasado; al respecto José Iñesta, fundador y director de Pixelatl, recordó sobre Annecy:

“A México le fue bien como país, hubieron más de 300 mexicanos en Francias, muchos directores y creadores, tuvimos nueve programas de cortometrajes sobre la historia de la animación en México y nuevas propuestas. Además Annecy se enamoró de México, la ciudad se volcó hacia nuestro país”.

Explicó que como parte del programa se presentaron 11 cortometrajes históricos de la animación en México, mismos que se remasterizaron para la ocasión, pues no estaban digitalizados, y que prácticamente son inéditos. Este programa, y gran parte de la programación mostrada en Annecy se podrá gozar en la 12 edición de Pixelatl.

“Habrá una nueva sección ‘Diálogos’, sobre las propuestas a futuro, lo hemos visto con la huelga de actores y guionistas en Hollywood, la violencia política que existe en todo el mundo, las crisis que vivimos en diferentes niveles, todo ello hace un clima muy convulso, y si a eso le sumas la ‘quiebra’ de las plataformas de streaming que no han generado negocio, y la Inteligencia Artifical, la falta de identidad de género, etcétera.

“Esta sección es para escucharnos como industria y empezar a ver qué hacemos en uhn futuro, esta dedicada a la exposición, al diálogo, como sector-industria y ver cómo llegmaos a un mejor futuro, y lo mejor de todo es que serán los especialistas de la industria los que formaran parte de todo esto.

--Lo importante es empezar a comunicar propuestas, por eso vamos a traer a diferentes voces, no solo afecta a la industria artificiail, lo que nos toca es la parte de la IA que va orientada a reempalzar a actores y guionistas, porque cuando vivimos uambiente de consolidacion la apuesta va a spin off y cosas garantizadas, ahora queremos un nuevo bob esponja pero la apuesta es una nueva temporada en lugar de crear al siguiente Bob Esponja, ahora mismo sucede eso, no hay nuevas fórmulas, nuestra apuesta es nuevos contenidos, nuevas historias, y eso lo podemos hacer nosotros.

--Hablas de reemplazo de actores y guionistas, pero por otro lado hay quien dice que no se va a llegar a esto…

--Es que ya existe el Chat GTP te puede hacer una historia, lovivimos del años pasado cuando el jurado puso en vivo al Chat GTP a responder lo que pensaban del trabajo ue ganó, lo vivimos.

--Entonces ¿Hay de qué preocuparse?

--Es que existe la herramienta pero es eso, herramientas, el corazón de esta industria son las historias y eso es irremplazable.

“El problema de las plataformas de streaming es que no se dictan por contenido, Netflix cotiza con Apple e Intel en la bolsa de valores, sus ingresos y modelo de negocio no esta orientado a utilidades, a tener suscripciones, destruyen el modelo de televisoras y casas productoras, y no dan regalías a artistas, se destruyó el modelo de negocio de contenidos porque no está enfocado en las historias, también se rompió el tema de licencias, juguetes y todo lo que podía migrar de un contenido animado, vivimos un momento de cambios, por eso la propuesta de Diálogos es sentarnos a platicar.

Iñesta afirmó que se trata de una edición única y muy particular, además de que est año gran parte de las actividades se podrán ver en streaming.

Los invitados….

Entre los participantes de este año en Guadalajara se encuentran Tristán Óliver, fotógrafo de las aclamadas películas de Wes Anderson, Crónica Francesa, Fantastic Mr. Fox e Isla de Perros, así como películas de animación emblemáticas como Loving Vincent, Chicken Run, Wallace & Gromit (Aardman).

También Liz Marshall, actual vicepresidenta de Producción en Warner Bros. Animation que acude al festival expresamente para conocer estudios y artistas mexicanos y latinos que cada año se dan cita en el evento y que empiezan a destacar internacionalmente. Y el destacado autor de cómic y director Alberto Vázquez, que ha llevado sus increíbles novelas gráficas y personajes a la pantalla grande con éxitos indie como Psiconautas y Unicorn Wars.

Monica Mitchell, jefa de producción de la franquicia Rick and Morty; el mexicano Alonso Ramírez Ramos, ganador de varios premios Annie y Emmy por su trabajo para Disney y co-productor ejecutivo de la película de Steven Universe; la ilustradora Yingjue Chen, diseñadora de producción de los largometrajes de animación producidos por Netflix; Hal Hickel, supervisor de animación de las series animadas de Star Wars; Cara Speller, productora del corto animado ganador del Oscar 2023, entre otros.

Además, como parte del programa se darán adelantos de dos películas animadas actualmente en producción: “Batman Azteca”, dirigida por el mexicano Juan Meza León, y “Frankelda y el príncipe de los sustos”, largometraje en la técnica Stop Motion dirigido por los hermanos Arturo y Roy Ambriz y completamente producida en México.

Entre los invitados también se encuentran ejecutivos de Walt Disney Company, Sony Animation Pictures, Nickelodeon, la BBC, PBS (televisión pública de Estados Unidos), Gaumont Animation (Francia), Sesame Workshop (productores de Plaza Sésamo), Cartoon Network, por mencionar algunos, así como directores y artistas reconocidos de Argentina, Australia, Canadá, Colombia, Ecuador, España, y México, que compartirán su conocimiento en conferencias, talleres, sesiones de dibujo en vivo, y dinámicas de mentoría.

Para los artistas emergentes habrá actividades de reclutamiento con la participación de compañías como Netflix, Bento Box, Sesame Workshop y Titmouse, por mencionar algunas. El también evento cuenta con una Feria artística donde participan estudios y empresas mostrando sus últimos trabajos, además de contar con showroom de videojuegos mexicanos que están por salir, un callejón del artista y este año, un museo del GIFs.

Mayores informes sobre actividades y costos de entradas.